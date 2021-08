Un nuevo rodaje ha llegado a la ciudad de Linares. Se trata de la grabación del cortometraje titulado ‘Night Show’, junto a los actores Ken Appledorn y Cristina Mediero, que, además, participa como directora de la producción.

Esta es la segunda vez que el municipio es elegido para un rodaje, la primera ocasión fue para la grabación de El Hilo Dorado, que se estrenará el próximo mes de octubre. Desde el área de Turismo del Ayuntamiento de Linares, “se ha apostado para que Linares se convierta en un plató de televisión. Prueba de ello es la película que ya se grabó y el corto que se está grabando”, destacó la concejal Auxi del Olmo. En esta ocasión, Linares acoge la grabación del cortometraje ‘Night Show’, un guion de Alicia Albares y bajo la producción de LoKlaro Producciones. Ken Appledorn y Cristina Mediero protagonizan esta grabación donde el Teatro Cervantes de Linares se convierte en los estudios de ‘Night Show’, un programa nocturno de entretenimiento americano. En él, es entrevistada una actriz española que acaba de recibir un premio. El presentador va haciendo preguntas incómodas y tiene un secreto que se va descubriendo.

Del Olmo también hizo hincapié en que “Turismo Linares se ha ofrecido a diferentes productoras para que crean en nuestra ciudad. Tenemos escenarios, tanto naturales como artificiales, importantes para grabar una película o un corto. Linares se mueve de cine y desde Turismo Linares no vamos a dejar de trabajar en la promoción de nuestra ciudad para atraer cualquier tipo de iniciativa porque lo que hace es dinamizar un poco la economía de la ciudad desde el punto de vista cultural y económico. Desde el Ayuntamiento de Linares les decimos que siempre van a tener nuestras puertas abiertas para que puedan venir a rodar”. Además, señaló que “conseguir que se grabe el cortometraje no ha sido un camino fácil. Hay que dar las gracias por la buena relación que existe entre el responsable turismo, Enrique Mendoza y LoKlaro Producciones que han conseguido que se pueda grabar aquí”.

Linares con el cine

Por su parte, Cristina Mediero destacó “cómo se vuelca Linares con el cine, es bastante sorprendente. Lo pude comprobar el año pasado en El Hilo Dorado, no solamente a nivel de las instituciones cómo nos apoyan, sino también a nivel de la gente. El año pasado cuando pedimos extras vinieron 700 personas y este año también casi 200 personas, así que estamos muy agradecidos. Además, ellos tenían un papel importante porque tenían que reaccionar y lo hicieron fenomenal, lo dieron todo y se lo pasaron muy bien”. En cuanto a su papel en el cortometraje, Mediero explicó que “es mi primer corto como directora, siempre he estado como actriz, y ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido mucho y es muy duro porque dirigir y actuar a la vez y en inglés es difícil”.

El nuevo proyecto de LoKlaro Producciones lleva más de un año gestándose y el pasado lunes comenzó a grabarse en Linares. La producción, grabada íntegramente en inglés para el mercado internacional, tiene previsto su estreno en 2022 y cuenta con la colaboración de Universo Musical, el Ayuntamiento de Linares y otras administraciones.