La Secretaría de Institucional de UGT Jaén denuncia esta terrible lacra que atenta contra los derechos humanos de las mujeres.

Día a día, mes a mes, durante este año, seguimos oyendo y viendo a través de los medios de comunicación que otra mujer ha sido asesinada a manos de su pareja o expareja.

En lo poco que va de este mes de agosto, en 4 días, ya han sido asesinadas 5 mujeres por sus parejas o exparejas por violencia machista, más de una por día y con el temor de que al término de estas líneas

alguna más habrá sido asesinada en algún pueblo o ciudad de nuestro país.

Ya son 30 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, 5 en Andalucía de estas 1 en Marmolejo (Jaén), 13 menores en situación de orfandad como consecuencia de estos crímenes y dos menores asesinados/as por sus padres, en esta violencia que denominamos vicaria, que consiste en asesinar a los hijos o hijas con el único objetivo de hacer daño a sus madres.

Desde el año 2003 cuando se empezó a hacer un recuento estadístico de estos asesinatos van 1.108 mujeres asesinadas en España, en Jaén son 18.

Con estos datos nos planteamos si el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es suficiente, porque si no trabajamos en la prevención de violencia de género desde la educación, si no se sensibiliza y se forma en igualdad al poder judicial y se sigue otorgando visitas y custodias a maltratadores, si seguimos cuestionando que a las mujeres nos matan por ser mujeres y tolerando los discursos de la ultraderecha , si no dotamos de recursos a las administraciones para que las víctimas se sientan respaldadas, esto va a cambiar muy poco y la gravedad de la violencia que estamos viviendo requiere de una respuesta inmediata, transversal y contundente.

La violencia de género no es un asunto privado, tampoco es una violencia exclusivo del ámbito de la pareja o ex pareja, se da en todos los ámbitos; la violencia contra las mujeres supone una grave y sistemática vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres que compromete su integridad física y psíquica, su seguridad y que, en su manifestación más extrema, el asesinato machista, termina incluso con su vida. La violencia de género, además, es un delito público que se persigue de oficio y que cualquier persona que tenga conocimiento de que se está produciendo tiene el deber de denunciar, descargando a la víctima de la responsabilidad de salir de la situación de violencia. Por ello, al igual que como sociedad debemos actuar, denunciar, detectar y acompañar a las víctimas, las instituciones tienen la obligación de implementar unas políticas públicas fuertes dotadas económicamente, que cuenten con personal especializado en su realización, de manera que se garantice el reconocimiento de los derechos de las mujeres víctimas, su protección y asistencia integral.

Para UGT Jaén es importante que las mujeres víctimas de violencia de género estén protegidas en su centro de trabajo, conozcan que tienen derechos laborales específicos de ausencias, reducciones de jornadas, traslados, excedencias, suspensiones de contratos, etc., para que puedan salir de esta situación de violencia defendiendo su situación laboral, tan necesaria para poder mantener sus recursos económicos y los de su familia.