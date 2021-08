Es para mí una agradable tarea y un honor la presentación de un libro que esperé con curiosidad y deseo por las primicias adelantadas por su autor, el amigo José Valentín Ramírez. Tengo ya ante mí “Las claves de la Revolución de los Claveles”, obra que aborda, además de la florida revolución, aspectos varios del país convecino peninsular, paradójicamente tan desconocido. Viene muy al caso saber más de quienes viven tan cerca en detrimento de la manoseada Venezuela, por ejemplo. Y la verdad es que apenas se nos cuenta nada de la realidad de Portugal o Marruecos, a un paso de la frontera. Asuntos como la historia y la unidad temporal, o el ferrocarril Madrid Lisboa en el primer caso. En el segundo, la inmigración marroquí, o la “tradicional“ y dudosa amistad entre nuestra monarquía y la de Mohamed VI, debieran tratarse a fondo y de manera positiva, y no sólo cuando surja el conflicto. Pero volvamos al libro que me ocupa.

Conozco de cerca, pese a lo reciente relación, a José Valentín por su implicación social en cuanto centra su curiosidad con ánimo de mejora para el prójimo. Me consta que, en el tiempo que viene ejerciendo como linarense, ha dado a la luz cuanto ha conocido sobre la ciudad. De la misma manera han salido en Linares28 menos escritos de los deseables, a la vez que promueve informes y sugerencias digitales. La obra hoy destacada es el resultado de sus vivencias durante los cuatro años que su trabajo lo llevó a la capital lusa. Su dedicación como informático profesional vino a completar su inquietud para recoger cuantos hechos memorables sociales, políticos y culturales de los que tuvo cumplida noticia. El Ramírez comprometido con su importante bagaje militante en el PCE madrileño de los años ochenta, recoge, con conocimiento no exento de criterio en general constructivo, la selección de la mucha información de la que disponía. Cómo él señala, además de la habilidad profesional, supo dotarse de la guía de su amigo y compañero indígena Rui Peixoto.

Entrando ya en el propio libro, podemos encontrar unas breves notas históricas que ayudarán al lector antecedentes históricos, algunos relacionados con España- Castilla más bien en los primeros tiempos cuando surge Portucale. Seguiría también la aventura colonizadora precedente principal de la crisis que llevaría a la revolución de los claveles. Tras la proclamación de la República Portuguesa de 1.910 y algunos golpes de estado se llegaría a El Estado Nuevo, dictadura de casi cincuenta de Oliverira de Salazar que concluye con Marcelo Caetano. José Valentín ofrece un friso de acontecimientos contrapuestos entre sí que en gran parte coinciden con la dictadura española. A uno y otro lado de la frontera la CIA gana poder y vela por la integración instituciones en de Europa o la OTAN. Hay dos maneras del paso de una dictadura a la democracia muy distintas en que se acomodan revoluciones o se orientan y/ o inventan partidos socialistas hacia la actual modernidad. De todos y cada uno de los acontecimientos Ramírez da cabida sin desmerecer la emoción con la precisión.

Con variedad de recursos narrativos como la fijación de personajes con la entrevista de una o varias fuentes, en cada caso. También acude a una cronología de los hechos desde 1.976 para acabar en el presente. No desdeña los capítulos temáticos como el papel de las organizaciones entre sí. También menciona el papel de EEUU y las decisiones, tal vez excesivas, como decía, de la CIA. Otra cuestión en la que merece la pena reparar es en los procesos y sus tiempos de inicio, plenitud y conclusión, así como la sintonía que se pueden dar entre los varios agentes sociales: ciudadanía, instituciones…

Concluyendo, José Valentín pone en su libro unos acontecimientos y una realidad vital de la sociedad y la ocasión para mirar con otra óptica lo que puede ocurrir en este mundo. Aquellos delirios de grandeza que pueden significar el fin de una época. Repara en la diferencia en la valoración de la monarquía, en el país vecino abolida al comienzo del siglo XX, mientras aquí seguimos, tras varias restauraciones, con la duda. Creo entender con José Valentín, que el sentido republicano del ejército luso fue determinante en Portugal para la democracia que han seguido sin 23F ni azares parecidos. También Ramírez trata de remirar ese entorno con guiños para que entendamos, y ayudemos a entender esa realidad común.

comparte! 0 Buffer