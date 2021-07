El Partido Popular de Linares destaca el trabajo de la Junta de Andalucía para reunificar los Juzgados de Linares y trasladar el IES Santa Engracia a los edificios de la antigua Escuela de Peritos, que actualmente se encuentran vacíos y sin uso. Los populares aplauden la puesta en marcha de una subcomisión por parte de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la que se acelerarán todos los trámites administrativos que conlleva un acción de tanta envergadura, gracias a que se impulsarán grupos de trabajo en los que estarán todas las Administraciones y agentes implicados, como son la Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén, la Consejería de Regeneración Justicia y Administración Local, la Consejería de Educación y Deporte, el Ayuntamiento de Linares, la Universidad de Jaén y representantes de la comunidad educativa.

La secretaria general del Partido Popular de Linares, Auxiliadora Del Olmo Ruiz, resalta una vez más “la buena labor de la Junta de Andalucía para desenmarañar el enredo que dejaron los socialistas cuando estaban en el Gobierno de Andalucía, que no pararon de hablar de este asunto pero que, realmente, no hicieron nada”. “La mejor prueba es que se ha tenido que comenzar prácticamente desde cero para impulsar este traslado, una muestra más de la ineficaz gestión del PSOE cuando llega a las Administraciones”, subraya. “Los socialistas prometieron a la comunidad educativa del IES Santa Engracia el cambio de ubicación, pero lo proyectaron en el edificio de la antigua Escuela de Peritos que no cuenta con instalaciones deportivas, algo que carecía de sentido habiendo otro edificio que sí las tiene”. “Por eso ahora aplaudimos que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía haya proyectado el otro edificio de Peritos, que sí dispone de pistas deportivas, para el IES Santa Engracia, algo que supondrá una inversión mayor, pero está claro que la educación de calidad es una prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno, por lo que se va a hacer”. Por otra parte, los populares valoran también el estudio para el posible traslado de los Juzgados al otro edificio de la antigua Escuela de Peritos, “que contribuiría a resolver la dispersión de las actuales dependencias judiciales en Linares, y supondría una mejora tanto para los profesionales como para los ciudadanos, concentrando los servicios y resolviendo los actuales problemas de espacio”.

Por todo ello, desde el Partido Popular de Linares se agradece la implicación del Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno en este asunto, “ya que la creación de una subcomisión y grupos de trabajo para impulsar el traslado hará que se sienten en la misma mesa todos los agentes y Administraciones implicadas, lo que redundará en un acortamiento de los plazos y en el funcionamiento permanente de un foro de diálogo e implicación en el que no solo estarán las Administraciones, si no también la propia comunidad educativa, que podrá conocer en todo momento cómo marcha la tramitación”. “Sin duda, el desbloqueo de esta reivindicación histórica es una muestra más de la buena gestión y de la transparencia del Gobierno de Juanma Moreno, además de su firme implicación con la ciudad de Linares”, concluye Del Olmo.