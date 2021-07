El Partido Popular de Linares celebra el comienzo de las obras de mejora en el Estadio Municipal de Linarejos. La secretaria general local, Auxiliadora Del Olmo Ruiz, destaca que “siempre hemos apostado firmemente por la remodelación del campo de fútbol, y ahora desde el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Linares, del que forma parte el PP, hemos puesto encima de la mesa esta reivindicación histórica de los aficionados del Linares Deportivo, y continuaremos trabajando para que la afición azulilla pronto pueda disfrutar de unas instalaciones dignas y acordes con la categoría de Linares”. “Además, estamos convencidos de que el reciente ascenso de categoría del equipo junto al arreglo de estas instalaciones repercutirá en la llegada de visitantes con el consiguiente impacto en la economía local”, señala. “Por ello, desde la Administración municipal se realizará un importante esfuerzo económico de más de 533.000 euros con la intención de que el estadio ofrezca una imagen renovada en esta nueva temporada, pero además se ha solicitado financiación autonómica para acometer algunas actuaciones, y la Junta de Andalucía ya conoce la necesidad, ha mostrado de nuevo sensibilidad con Linares, y está estudiando cómo poder ayudar dentro de sus competencias, aunque se trate de unas instalaciones municipales”.

Del Olmo subraya que “desde el Partido Popular de Linares hemos apostado firmemente por la remodelación de Linarejos a través de un proyecto serio, viable, económico y muy atractivo que presentamos en 2014”. “Las intervenciones más inmediatas serán los trabajos relativos a la reparación y mejora completa del césped natural, la mejora de los accesos al estadio, así como la realización de un nuevo edificio de taquillas, o la rehabilitación del acceso situado en las escaleras de preferencia”. “Pero desde el PP no nos conformamos con esto, y seguiremos reivindicando un esfuerzo por parte de todas las Administraciones para remodelar este Estadio Municipal, y más aún tras los éxitos que está cosechando este equipo y su ascenso a la Primera RFEF”. “Estamos convencidos de que solo con el trabajo conjunto y el compromiso de todas las Administraciones podremos remodelar adecuadamente estas instalaciones”. “Y aunque la Diputación Provincial no ha mostrado ningún interés por invertir en este proyecto, no perdemos la esperanza de que recapaciten, y seguiremos insistiendo para que participe en la modernización de este estadio, porque supondría un impacto económico también a nivel provincial”. “Lamentamos profundamente que hace unos meses en un Pleno de la Diputación el PSOE votara en contra de la firma de un convenio para acometer las obras, ninguneando otra vez a los linarenses”. “Sin duda es una muestra más del escaso interés de los socialistas por levantar una ciudad que ellos mismos hundieron”, recuerda.

Para finalizar, la secretaria general popular agradece “la sensibilidad y disposición que sí ha mostrado el Gobierno andaluz de Juanma Moreno para escuchar nuestras peticiones, y estudiar cómo ayudar, dentro de sus competencias, para mejorar las instalaciones del Campo de Fútbol de Linarejos”. “Desde el Partido Popular de Linares seguimos creyendo en este proyecto y sus posibilidades, por lo que reafirmamos nuestro total compromiso con la afición azulilla para continuar trabajando con el objetivo de dar respuesta a esta reivindicación histórica”, concluye.