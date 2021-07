Procedente del Extremadura UD, Copete jugó 25 partidos el curso pasado y anotó cuatro goles. Anteriormente, fue uno de los futbolistas más destacados en el Villarrubia, donde alcanzó la excelente cifra de 28 goles en dos temporadas y resultó clave en el ascenso del conjunto ciudadrealeño a Segunda División B en la 2018/2019.

Copete, que formó parte de los filiales del Rayo Vallecano y Numancia, es un futbolista veloz, chisposo, con potencia y que busca rápidamente la portería rival.

Miguel Linares, director deportivo, le define así: “Es muy hábil y astuto. Con su incorporación buscamos algo más de dinamismo en la zona ofensiva, más gol. No es un ‘9’ referencia, pero tiene cualidades de rematador. Se asocia bien de espaldas, es rápido y capaz de generar desequilibrios en esas acciones defensivas-ofensivas que vamos a buscar. Se nos ha puesto a tiro en el mercado y teníamos que ir a por él”.

“Estoy feliz de recalar en la familia azulilla. No hubo otro equipo, solo me centré en el Linares. Es un club que me llama mucho la atención, sobre todo por su afición. Están haciendo las cosas muy bien en los últimos años y a ver si puedo devolver la confianza depositada en mí ayudando en el campo al equipo con goles”, ha dicho Nando Copete.