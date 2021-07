Definición dicho popular: No pincha ni corta: No decide, no tiene poder, no resuelve. Esto es lo que les pasa a nuestros políticos de Jaén: No deciden, no tienen poder, no resuelven nada. Con este comentario, me refiero a la situación en la que se encuentra la provincia de Jaén, a falta de todo, que no voy a enumerar y todos conocemos., por su inacción y acatamiento, actitud indigna y vergonzosa.

Hace unos días la noticia sorprendente: El Ave gallego supera dificultades técnicas de relevancia mundial. 126 Km de túneles y 10 Km de viaductos sólo en el tramo Pedralba-Taboadela. Adif señala que para cumplir los estándares de la Alta Velocidad son necesarios requerimientos técnicos específicos, en concreto en caso de requerir un túnel llega hasta 50M€/Km.(6,300M€) y el viaducto llega hasta 30M€/Km (300M€), con el importe de esos túneles y viaductos 6,900M€, se hubieran adaptado unos 8,625Km de la linea convencional a 220Km/h..

Otros si pinchan: Sr Ábalos nombró Presidenta de Adif a Isabel Pardo de Lugo y como ha barrido para su casa. La Sra Carmen Calvo le pide a Sánchez el Colce y barre para su casa. Jaén tiene 5 parlamentarios y no barren para su casa, lo dicho, ni pinchan ni cortan, pero si cobran. Y para ser imparcial Jaén tiene tranvía y el olivo arena, resueltos todos los problemas.

Ave es un ejemplo mas del disparate en que se ha convertido España, en especial en materia de inversiones públicas. Lo último que se valora (cuando se hace) es la rentabilidad (económica, social o la que sea) o la

sostenibilidad, y todo se centra en el corto plazo y en el retorno político del proyecto de marras. ¿En qué cabeza cabe, que además de construir líneas AVE imposibles de mantener, se estuvieran construyendo aeropuertos sin parar aviones, autovías a todos los sitios, etc? ¿Bajo que escenario de intensidad de movimiento de mercancías y pasajeros se planifican las inversiones de los planes nacionales de infraestructuras ? Bajo Ninguno, porque no había ningún estudio que soportara tal disparate.

La apuesta de España por la Alta Velocidad es por tanto innegable. Pero lo triste es que esto ocurre no sólo en el ámbito de las infraestructuras del transporte, sino en muchos más donde las decisiones de inversión se toman en la órbita pública, en la cual los parámetros para decidir nada tienen que ver con la rentabilidad, que es al final lo que verdaderamente está relacionado con el bienestar de los ciudadanos.

Luis Marín

Responsable plataforma en defensa del ferrocarril de Linares Baeza y Jaén.