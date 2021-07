Nace “Levanta Jaén”. Al unísono, trece plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén se han unido bajo el nombre de la coordinadora provincial “Levanta Jaén” y denuncian no sólo “un nuevo desprecio de las administraciones cometido contra la provincia”, sino “el mayor engaño histórico a este territorio y la mayor vergüenza para nuestros representantes políticos”. Y ponen el dedo en la llaga al recordar que fueron las plataformas las que destaparon un informe oficial que revelaba que el Gobierno había incluido gastos de 2014 a la ITI (fondos europeos) de Jaén, cuando ésta en realidad se aprobó cuatro años después, en 2018.

Aseguran que el Ministerio de Hacienda intentó tapar la polémica diciendo que “no se ha asociado gasto antes de mayo de 2018, se han registrado una imprecisión en la redacción de los cuadros 37 y 39 y otros, pero los datos son correctos y en el texto del informe se explica de forma explícita que la ITI sólo recoge actuaciones desde mayo de 2018, momento de su constitución, por lo que se va a proceder a publicar una ‘fe de erratas’ para aclarar esto”, declaró el Ministerio de Hacienda a una emisora de radio de Linares el 28/12/20. Esta última frase, por otro lado, se contradice con todo lo expuesto por los políticos de la provincia hace apenas unas semanas y pone en evidencia los engaños al tiempo que deja claro que a Jaén no le llegan fondos europeos ITI, ese instrumento inversor conseguido por las plataformas como fruto de la lucha ciudadana de esta provincia.

La ITI debería ser, y así lo dijeron todos los actores políticos en numerosos titulares de prensa por meses, un instrumento inversor extraordinario por la situación socioeconómica de Jaén, dotado con 443 millones de euros, a razón de 220 millones el Gobierno y 223 millones la Junta, a través de proyectos encaminados a cambiar el modelo productivo y poder así transformar la provincia y justificado por las circunstancias de esta provincia que en los últimos años ha sufrido una gravísima pérdida de peso industrial, aumento del desempleo y crecientes desequilibrios demográficos. Y tres años después, las plataformas se preguntan ¿dónde está el dinero?.

LA REFELEXIÓN DE LA PLATAFORMA

LA HEMEROTECA QUE EVIDENCIA TODO

Podemos tirar de hemeroteca, y recoger declaraciones como las del presidente de la Diputación y secretario general del psoe de Jaén, Francisco Reyes, cuando en septiembre de 2018 daba “el pistoletazo de salida de una ITI que tiene que ser un revulsivo para la provincia”, afirmaba.

O cuando el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, decía el 25/10/19 que “nuestra apuesta es decidida para que todas esas cuestiones que durante tantos años se han venido demandando se puedan poner en valor. La aprobación de la ITI, supondrá -afirmaba- empezar a poner encima de la mesa esos proyectos que a esta provincia le son necesarios desde hace mucho tiempo en materias como infraestructuras, accesibilidad, rehabilitación, nuevos espacios y turismo”.

Sin olvidar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometiendo un nuevo “Plan Activa Jaén” o similares, así como también el ahora presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien prometía en noviembre de 2018 un plan especial llamado “Jaén Avanza” y el “Jaén Mejor Comunicada” con un listado de inversiones determinantes para esta tierra e incluso aseguraba, textualmente, que “el reto es dar empleo estable y de calidad. Jaén está entre las provincias españolas que más potencial tiene, por lo que no podemos perder ni un minuto más”. Moreno Bonilla también habló de la ITI y afirmó públicamente que “el reto es justo y pasa por conseguir la convergencia con el resto de provincias de Andalucía y de España. Se dará más peso a la industria y al desarrollo social del territorio. Pasaría por un capítulo de inversiones específicas y por desarrollar la Inversión Territorial Integrada (ITI), que no puede esperar más”. Y nos preguntamos: ¿qué ha sido de todo esto, sres. Sánchez y Moreno Bonilla?

Recordamos las palabras de Reyes el 16/01/19 dejando claro que “reclamaré a la Moncloa que Jaén tenga el mismo trato que Cádiz en cuanto al programa extraordinario de inversiones ITI”. Y es que, en esta línea, argumentó que, en sus palabras, “no es una ITI de segunda”. Reyes también aprovechó para anunciar que exigirían que el Gobierno de Andalucía, “no quite ni un solo euro de los 223 millones que la Administración regional había presupuestado para la ITI”. Posteriormente, en una visita a la capital jiennense, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, eludió concretar el 31/10/18 los fondos que dedicaría el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Inversión Territorial Integrada hasta que el proyecto de PGE no estuviera definido y concretado en todas sus partidas. Y la provincia de Jaén estuvo esperando hasta que se demostró la nueva mentira, porque los PGE tampoco incluyeron los 220 millones de euros extraordinarios que el Gobierno debía aportar a la ITI. En diciembre del 2020 la subdelegada del Gobierno de España, Catalina Madueño, dijo textualmente “el Gobierno de España está firmemente comprometido con sus 220 millones de aportación y tiene claro su compromiso con Jaén. No hay ningún inconveniente”; algo similar a lo expresado por su homóloga de la Junta de Andalucía, Maribel Lozano, en lo que le corresponde a la administración regional y con respecto a su cuota de 223 millones de euros. Cabe recordar también que, en noviembre de 2020, el diputado Felipe Sicilia dijo, textualmente, que “tampoco es cuestión de que se contemplen partidas (en referencia a la ITI en PGE) que luego no se ejecuten”, afirmación que demuestra que no se ha aportado ni un solo euro a la ITI de Jaén ni se ha ejecutado nada en la provincia, afirman las plataformas.

LO QUE SUCEDE TRES AÑOS DESPUÉS DE UNA NEFASTA GESTIÓN

Y ahora, tres años después y tal como hemos venido denunciando y demostrando documentalmente, las plataformas de la provincia nos encontramos con que las administraciones pretenden camuflar la ITI, no ejecutada, cargando a la misma fondos como los EDUSI, los IDAE, Red.es, InnoCámara, TicCámara, partidas del Covid y otros muchos que tienen localidades de toda España sin ITI, e incluyen a cargo de la ITI gastos básicos que todas las provincias tiene por vía normal ordinaria como arreglos de colegios, centros de salud o depuradoras… que nada tienen que ver con la finalidad de la misma. O incluso y más grave, se han incluido partidas de gasto certificadas en el año 2014, es decir de cuatro años antes de la aprobación de la inversión, que fue en mayo de 2018. También dijeron todos los políticos, de unas siglas y otras, que era imprescindible que los proyectos tenían que estar iniciados antes del fin de 2020. Estamos en 2021 y da la sensación de que se han dormido en los laureles, se les han pasado los plazos o no han presentado proyectos. Precisamente proyectos que deberían ser “concretos”, algo que apuntó el diputado socialista Felipe Sicilia, quien junto a los demás debería haberse preocupado de trabajar y pedir esos proyectos a los alcaldes de los 97 municipios de Jaén en lugar de lamentarse. Tal vez por eso metían con cargo a la ITI cualquier cosa los de la Junta de Andalucía, al tiempo que guardaban silencios los del Gobierno, por lo que unos y otros deberían dimitir por su nefasta gestión.

Todo ello destapado y denunciado por las plataformas ciudadanas, ha provocado que tengan que justificar de alguna forma su dejadez, incompetencia y engaño. Esto ha provocado que la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y la subdirectora general de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda hayan venido recientemente a Jaén a cubrir el expediente para manifestar que “la ITI no son fondos añadidos sino convocatorias que integran varios fondos europeos, a las que los jiennenses acuden en igualdad de condiciones que los demás.” Y, ante esto, nosotros nos preguntamos: ¿qué nos han estado contando entonces unos y otros? ¿por qué en España hay entonces 6 ITIs vigentes (Jaén, Cádiz, Teruel, Castilla la Mancha, Mar Menor, Azul) y los otros territorios sí las ven como una oportunidad extraordinaria de desarrollo? ¿por qué el Ministerio de Hacienda se contradice si dijo, en 2020, que la ITI sólo ha de recoger actuaciones desde mayo de 2018, momento de su constitución, y ahora nos cuentan desde el mismo Ministerio de Hacienda que se han gastado partidas desde 2014, es decir, desde cuatro años antes de que existiera? ¿y qué va a pasar con el nuevo marco europeo de las ITIs 2021-2027, de la que aún no se han pronunciado nuestros dirigentes políticos con respecto a Jaén y para la que solicitamos que se sumen muchas más inversiones millonarias que Jaén necesita y se le deben para poder converger? Recordemos que en los documentos de la Unión Europea se dice textualmente: “aparte de las inversiones que apoyan una estrategia de desarrollo basada en un lugar a través de una ITI, se pueden financiar acciones ADICIONALES dirigidas a la misma área a través de los ejes prioritarios de uno o varios programas operativos que no participen en la financiación de la ITI”

Y sin embargo, pretenden pasar página sin más y al final tenemos que escuchar al Sr. Reyes decir “que la ITI no ha traído fondos adicionales a Jaén” así como que “no son fondos añadidos”, de manera que no constituye un instrumento de discriminación positiva para el territorio provincial. ¿Qué intenta justificar ahora si antes decía lo contrario, una y otra vez, y se jactaba de que la ITI iba a transformar la provincia?

Evidentemente, al Sr Reyes, como a tantos otros políticos, le ha faltado tener dignidad y reconocer que han engañado a esta provincia o no saben gestionar lo que corresponde a esta tierra. Y por tanto, todos deberían presentar su dimisión inmediata.

Los ciudadanos estamos hartos ya de la utilización mediocre y demagógica de un debate con el que buscan únicamente tapar la lamentable gestión, así como la obtención de réditos políticos y justificar que unos son los que vienen a defender y apoyar una posición y que si no se consigue es porque los otros lo impiden. Los ciudadanos de esta provincia llevamos años soportando y sufriendo esos debates estériles, peleas de partidos y luchas intestinales de siglas que están hundiendo a la provincia.

Reclamamos, como mínimo, los ya de por sí insuficientes 443 millones de euros comprometidos por Gobierno y Junta como aportación ITI a esta provincia y que lo sumen, para converger socioeconómicamente, a otros 1.500 para el nuevo marco europeo ITI 2021-2027 para hacer un total cercano a los 2.000 millones (Cádiz tiene cerca de 1.000 millones para un solo periodo ITI, y autonomías como País Vasco y Cataluña suelen recibir importantes inversiones multimillonarias sin que ellos tengan los problemas estructurales que padece la provincia de Jaén). Además, desde ‘Levanta Jaén’ apremian a Sánchez y a Moreno Bonilla a cumplir la palabra dada en tiempos electorales y pongan en marcha los demás planes especiales prometidos por unos y otros y debido a las particular situación socioeconómica en la que se encuentra la provincia de Jaén, a la que se le niegan todo tipo de oportunidades hasta provocar estar por debajo de las cifras de convergencia de las demás provincias españolas, lo que aboca a la juventud y a nuestros hijos a tener que emigrar forzosamente de la tierra que los vio nacer. Escuchen a los vecinos de esta provincia pidiendo unidad de acción de las fuerzas políticas y de las administraciones. Si nuestros políticos siguen sin entender el mensaje y continúan con la misma dinámica, los ciudadanos estaremos en el derecho de demostrar nuestro hartazgo con otro tipo de iniciativas.

LA PROVINCIA DE JAÉN NO SE RINDE….

Comunicado firmado por:

1. Plataforma ciudadana ‘Jaén Merece Más’

2. Plataforma ciudadana ‘Todos a una por Linares’

3. Plataforma en Defensa de la A-32 Linares-Albacete

4. Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Jaén

5. Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones

6. Plataforma ciudadana ‘Andújar por Jaén’

7. Plataforma ciudadana ‘Arjona por Jaén’

8. Asociación ‘Úbeda por Jaén’

9. Asociación de Jaén de Amigos del Ferrocarril (AJAF)

10. Asociación de Linares/Baeza de Amigos del Ferrocarril (ALBAF)

11. Asociación ‘Valdepeñas Vale’

12. Asociación ‘Renacer Cámara Comercio Jaén’

13. Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Jaén