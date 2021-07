La Diputación Provincial de Jaén ofrecerá a partir de este fin de semana el “Cineverano 2021”, que desde hoy viernes, 2 de julio, y hasta el próximo 31 de agosto, recorrerá 40 municipios de la provincia con un programa formado por siete éxitos cinematográficos de la última temporada. “Esta actividad, que se lleva a cabo desde hace más de 25 años, es una de las más demandadas por los ayuntamientos y la ciudadanía, especialmente por los municipios de menor población, y permite a los ciudadanos disfrutar al aire libre de películas de calidad en sus localidades” apunta el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera.

El diputado ha destacado el éxito de esta iniciativa, “que es uno de los programas culturales con mayor participación de la provincia, como lo demuestran los más de 16.000 espectadores alcanzados en la pasada edición, a pesar del Covid”, ha añadido Vera, que ha añadido que esta programación “supondrá una inversión cercana a los 250.000 euros, de los cuales la Diputación Provincial de Jaén aporta casi 150.000 euros y el resto es sufragado por los consistorios”.

Durante estos dos meses estivales, en cada una de las 40 localidades que acogerán este programa se proyectarán películas de diversos géneros para todo tipo de públicos, entre las que destaca la presentación de Padre no hay más que uno 2, continuación del éxito de Santiago Segura que en la edición del año pasado fue vista por casi cuatro mil espectadores. Dentro del ciclo también se ofrecerán películas destinadas al público familiar e infantil como Tom y Jerry, dirigida por Tim Story, ¡Scooby!, de Tony Cervone, o la española Superagente Makey, una cinta de Alfonso Sánchez, con Leo Harlem y Jordi Sánchez como protagonistas. A estos largometrajes se suman filmes de aventuras como Godzilla vs King, realizado por Adam Wingard, y Wonder Woman 1984, de Patty Jenkins, así como el drama romántico El verano que vivimos, dirigido por Carlos Sedes y protagonizada por Blanca Suárez y Javier Rey.

Las proyecciones comienzan hoy en las localidades de Pegalajar, Ibros, Cárcheles, Navas de San Juan y Fuensanta de Martos, que acogerán este programa hasta el 8 de julio. Del 11 al 17 de julio, las cintas incluidas en “Cineverano” 2021 se presentarán en Arroyo del Ojanco, Frailes, La Guardia, Huelma, Canena y Los Villares. Del 20 al 26 de julio, podrán disfrutar de este programa los vecinos de Santo Tomé, Jimena, Beas de Segura, Campillo de Arenas, Bédmar y Garcíez, así como Benatae y Génave, que compartirán proyecciones. Las últimas localidades en las que se exhibirán las películas durante el mes de julio serán Torreperogil, Siles, Valdepeñas de Jaén, Villardompardo, Orcera y Cazorla, que acogerán el “Cineverano” 2021 del 29 de julio al 4 de agosto.

A lo largo del mes de agosto, este programa proseguirá en las localidades de Guarromán, Mancha Real, Cabra del Santo Cristo, Hornos, Villarrodrigo, Villanueva de la Reina y su población de La Quintería –en las que se desarrollará esta actividad del 7 al 13–. Del 16 al 20 de dicho mes, se trasladará a Bailén, Villacarrillo, Pozo Alcón, Alcaudete, Mengíbar y Cambil y su población de Arbuniel. El programa concluirá entre los días 24 y 31 de agosto en Marmolejo, Begíjar, Castellar, Rus y Jódar.