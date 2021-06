El Partido Popular aplaude el ritmo de las obras que la Junta de Andalucía está llevando a cabo para la finalización del Ramal Linares-Vadollano y su conexión con la red estatal. Según explica el secretario general del PP de Linares, Daniel Moreno Rodríguez, “sin duda es una buena noticia porque esta infraestructura es clave para el desarrollo industrial de la ciudad que pronto estará disponible, ya que la ejecución está en más del 70%”. “Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 5 millones de euros, que servirán para potenciar la competitividad del Parque Empresarial Santana, permitiendo operar al transporte de mercancías desde el propio parque hasta otros centros logísticos, y todo ello redundará en la creación de puestos de trabajo tan necesarios para nuestra ciudad y nuestra comarca”. “Además, este proyecto incluye la construcción de una playa de vías, para la que el Gobierno andaluz destinará un presupuesto de alrededor de 6 millones de euros”. “Desde el inicio de la legislatura el compromiso de la Junta con Linares es indiscutible, y no han parado de llegar inversiones para impulsar el desarrollo industrial y económico de una ciudad a la que los socialistas tenían abandonada a su suerte”.

En este sentido, Moreno recuerda que “el proyecto del ramal ferroviario se inició hace más de una década, y desde entonces sufrió numerosas paralizaciones con los socialistas gobernando en la Junta, hasta que llegó el nuevo Gobierno andaluz liderado por el PP y vio que este proyecto era una prioridad”. “Una vez más ha quedado de manifiesto la inoperancia y la falta de compromiso de los socialistas con la ciudad, ya que no fueron capaces de cumplir con lo prometido, algo a lo que por desgracia ya tiene acostumbrados a los linarenses”. “Por el contrario, ahora tenemos un Gobierno andaluz, con el Partido Popular al frente, en el que hablamos de resultados, y lo dicho está hecho”. “Todo lo contrario que hacía el PSOE cuando gobernaba en la Junta, que engañaba una y otra vez a nuestros vecinos con falsas promesas con el único objetivo de recoger un puñado de votos”, subraya el secretario del PP local. “Y prueba de ello es que Susana Díaz no visitó ni una sola vez nuestra ciudad mientras gobernaba, pero sí lo hizo hace unos días de manera interesada, con el único fin de intentar recabar apoyos para su continuidad al mando del partido”. “En el lado opuesto tenemos a nuestro presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha venido a Linares en numerosas ocasiones, a interesarse por nuestros vecinos, y la última vez en un momento muy complicado”. “Desde entonces los consejeros populares han venido a Linares cargados de proyectos e iniciativas, y han anunciado inversiones millonarias que contribuyan al desarrollo de la zona”. “Se tratan de hechos, no palabras, los linarenses ya estaban muy cansados de los engaños del PSOE y sin duda ahora están recibiendo la atención que merecen”. “Pero estamos seguros de que los consejeros del PP continuarán visitando nuestra ciudad cargados de proyectos y buenas noticias porque Linares es máxima prioridad para el Gobierno de Andalucía”.

Por último, el secretario popular destaca que “la apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por nuestra ciudad es indiscutible, y nadie puede poner en duda que se está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar el potencial industrial que irá vinculado a la creación de empleo”. “Nuestro agradecimiento por el enorme esfuerzo que está realizando la Junta y que redundará en el bienestar de los linarenses tras años de abandono por parte de los gobiernos socialistas”. “Será un trabajo duro porque la situación en la que dejó el PSOE a la ciudad es muy delicada, pero estamos convencidos de que con el apoyo de la Junta de Andalucía lo vamos a conseguir, y ojalá que el Gobierno de España y la Diputación Provincial tomen buena nota y se sumen a esta línea de trabajo”.