El Rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez Ortega, presentó hoy en rueda de prensa la Campaña de Grados y Dobles Grados 2021-2022 de la institución universitaria, cuya oferta está compuesta por 39 grados y 11 dobles grados, así como 9 titulaciones internacionales, para las que aporta un total de 3.002 nuevas plazas.

Bajo el lema “Buscamos la pasión de Margarita Salas o el ingenio de Tomás Palacios”, con esta campaña, “hemos querido destacar la importancia, no solo de la formación, sino también de la actitud y de los valores. Potenciar el talento de nuestros estudiantes y ayudarles a construir su futuro es una de nuestras responsabilidades más importantes”, afirmó el Rector, a la vez que aseguró que los investigadores Margarita Salas y Tomás Palacios “han destacado por su trayectoria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pasión y talento. A través de esta campaña queremos que los futuros estudiantes los conozcan mejor y sirvan de modelo de inspiración para el desarrollo de su carrera profesional”.

​​​​​​​

El Rector presentó la oferta de Grados y Dobles Grados en rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por la Vicerrectora de Comunicación y Proyección Institucional, Eva María Murgado Armenteros; la Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanza, Hikmate Abriouel Hayani; la Vicerrectora de Estudiantes, Encarnación Ruiz Ramos; la Directora de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, África Yebra Rodríguez, y los dos alumnos protagonistas de la campaña Juan Manuel Pulido, Grado en Ciencias Ambientales, e Irene Rubiales, Grado en Ingeniería Informática.

Las titulaciones presentadas abarcan todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la Salud, 4 títulos; Ciencias Sociales y Jurídicas, 16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación (3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA), e Ingeniería y Arquitectura, 22 títulos repartidos entre ambas escuelas politécnica superiores de ingeniería de Jaén (10 títulos) y Linares (12 títulos).

Respecto a la oferta de plazas de nuevo ingreso, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 plazas, sin contar estudiantes de programas de internacionalización, “lo que supone un aumento de un 3% respecto al curso anterior. Esta ampliación de plazas responde al hecho de que, en el curso 2020-2021 se ha cubierto cerca del 100% de las plazas de grado ofertadas el año pasado, con incremento de matriculación que se pretende consolidar para el próximo curso”, apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscripción. La primera fase o fase ordinaria, en la que se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el plazo de presentación de solicitudes es del 24 de junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase extraordinaria, en la que sólo se ofertarán las plazas que hayan quedado libres tras la primera fase, cuyo plazo de presentación será del 28 al 30 de julio. Este año, por primera vez, la fase extraordinaria de las pruebas de acceso y admisión a la universidad (PEvAU) se llevará a cabo en el mes de julio, en lugar de en el mes de septiembre. Por lo tanto, desaparece el plazo de preinscripción de septiembre.

El Rector explicó que esta oferta se mantiene estable respecto al actual curso 2020-2021 y supone la consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y del bilingüismo. “En efecto, este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles (denominados también Programa Conjunto de Estudios Oficiales, PCEO), así como el Grado en Administración y Dirección de Empresas con docencia enteramente en inglés (Bachelor’s Degree in Business Administration and Management) del cual se implantará el cuarto y último curso, lo que supone su consolidación definitiva”, apostilló.

Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta con nueve (9) dobles grados internacionales, en las ramas de la ingeniería civil y mecánica, filología y de las ciencias sociales y jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Asimismo, destacó algunos aspectos singulares de la oferta académica de la Universidad de Jaén. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por las universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que este curso académico ha renovado su acreditación por parte de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el próximo curso académico comienzan a impartirse los nuevos planes de estudio de los grados en Historia del Arte y Geografía e Historia. Estos dos nuevos planes de estudios compartirán el 50% de su carga en créditos, lo cual abrirá en un futuro la posibilidad de poder ofertar un plan de estudios conjuntos, reforzando así la disciplina de Arte y Humanidades de la Universidad de Jaén.

A la vez, añadió que la Universidad de Jaén sigue manteniendo de manera exclusiva en el Distrito Único Andaluz dos grados. El Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica es el único en Andalucía que habilita para ejercer la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Topografía, abriendo al alumnado la puerta a una profesión con una creciente oferta de empleo en el sector. Por otra parte, el Grado en Estadística y Empresa, igualmente una titulación singular de la UJA y que sólo se oferta, además, en otra universidad española, prepara al alumnado para abordar la realidad empresarial especializándolo en el campo de la producción y marketing, a partir de una sólida base en estadística e investigación operativa.

También quiso resaltar que todos los títulos de grado de las diferentes ramas de la ingeniería ofertados por la Universidad de Jaén están distinguidos por la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) y la European Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con los prestigiosos sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).

Formación integral

El Rector de la UJA hizo referencia a la formación integral, “y por ello ofertamos un Programa de Formación Complementaria, Programa FoCo, que incluye más de un centenar de cursos y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas, que permiten a nuestro alumnado complementar y ampliar la excelente formación especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el programa de formación en competencias académico profesionales de la UJA. Se trata de un programa singular y subvencionado íntegramente por la UJA para todo el alumnado de grado y postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos en formato semipresencial, con una estructura modular que permite su reconocimiento en un título propio con amplia optatividad. Este programa se oferta anualmente, y abarca aspectos como comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, inteligencia emocional y liderazgo, preparación de un currículum vitae y una entrevista de selección de personal, o valores como los derechos humanos y el compromiso social y ambiental. La oferta de formación complementaria incluye también otros programas, como los de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-DIgcomp, en competencias digitales, así como cursos de idiomas, y actividades de formación complementaria específica de titulaciones.

Por otra parte, en la Universidad de Jaén tiene un fuerte compromiso con la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cubriendo la atención al alumnado no sólo con necesidades especiales por dificultades de tipo físico, cognitivo o sensorial, sino a aquellos estudiantes con altas capacidades, desarrollando programas de atención singularizados para estos colectivos de estudiantes.

También, la Universidad de Jaén dedica una especial atención al alumnado con dificultades económicas, a través del Programa de Ayudas Sociales Puntuales Urgentes, por lo que “ningún estudiante quedará sin poder cursar un Grado en nuestra Universidad”, apuntó.

Campaña de comunicación

El objetivo general de la campaña de titulaciones de Grado y Doble Grado es destacar la oferta de calidad, “una oferta viva y en constante transformación que se corresponde con la imagen de nuestra Universidad de Jaén, una universidad moderna y dinámica, que aúna al mismo tiempo cercanía e internacionalización, y que está fuertemente comprometida con la sociedad y con su entorno”, aseguró.

Este año, los protagonistas de la campaña no solo han sido estudiantes de la UJA, sino también dos investigadores célebres, referentes en su campo de conocimiento, y que tienen una vinculación muy especial con la institución. “Nos referimos a Margarita Salas, fallecida en el 2019. Ella fue pionera de la Biología Molecular en España y primera mujer Doctora Honoris Causa por la Universidad de Jaén. Y Tomás Palacios, Fundador y director del Centro para Dispositivos de Grafeno y Sistemas 2D del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), reconocido en 2013 como ‘Natural de Jaén’ por la UJA”, sijo.

Bajo el lema ‘Buscamos la pasión de Margarita Salas o el ingenio de Tomás Palacios’, se ha querido destacar la importancia, no solo de la formación, sino también de la actitud y los valores. “Potenciar el talento de nuestros estudiantes y ayudarles a construir su futuro es una de nuestras responsabilidades más importantes. Para ello, les ofrecemos un entorno formativo cercano y dinámico, con acceso a una formación complementaria única y singular, con más de 600 convenios activos para realizar movilidad internacional en universidades de todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y cerca de 2.500 convenios para la realización de prácticas de empresa. Esto convierte a la Universidad de Jaén en uno de los mejores destinos para formarse y formar parte de la Generación UJA”, apuntó.

Respecto a las acciones de comunicación que se realizarán en el marco de esta campaña, además de las basadas en soportes tradicionales (prensa, radio, publicidad exterior) y online (redes sociales), se quiere destacar el nuevo portal de ‘estudios’ accesible en la nueva página web de la UJA y en el que se recoge toda la información de interés relacionada con la oferta académica, matrícula y servicios ofrecidos al alumnado.