La Diputación de Jaén y el Colegio de Abogados de Jaén han renovado el convenio para la gestión de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, un instrumento que desde su puesta en marcha en el año 2012 ha permitido que un millar de jiennenses con problemas económicos para hacer frente al pago de una hipoteca conserven su vivienda habitual. El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, junto al decano del Colegio de Abogados de Jaén, Francisco Javier Pulido, y la coordinadora de esta oficina, Francisca Rodríguez, ha informado sobre este convenio mediante el cual, la Diputación de Jaén aporta 37.000 euros. “El balance de la gestión realizada por esta Oficina ha sido muy positivo, con más de un millar de expedientes gestionados por la misma y la práctica totalidad de los usuarios han conseguido permanecer en su vivienda”, ha destacado Reyes. En total, la Diputación de Jaén ha aportado para hacer posible el funcionamiento de esta herramienta 377.000 euros.

El presidente de la Administración provincial ha señalado que durante este 2020, marcado por la pandemia de la Covid-19, la Oficina de Intermediación Hipotecaria también se ha visto afectada. Por un lado, la entrada en vigor del estado de alarma el pasado mes de marzo, supuso la paralización del inicio de ejecuciones hipotecarias debido a la moratoria del pago de la hipoteca, una medida decretada por el Gobierno central. Y por otro, ha conllevado también la paralización de la actividad judicial, que se vio prácticamente frenada durante ese periodo, y con ello, la posibilidad de que se lleven a cabo lanzamientos. Todo ello ha provocado que durante este ejercicio, los expedientes gestionados desde esta Oficina no hayan alcanzado la treintena y que no se haya producido ningún lanzamiento judicial. En este contexto, Francisco Reyes ha indicado que “este paréntesis en materia de ejecuciones hipotecarias no significa que deje de haber familias que requieran del asesoramiento y del servicio que se presta desde la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Y, lamentablemente, la incertidumbre generada por la alerta sanitaria actual hace prever que a lo largo de los próximos meses se agudice la mala situación económica de muchas familias que, debido a la pandemia, hayan perdido o hayan visto mermada su principal fuente de ingresos, por lo que pueden verse abocadas a perder su vivienda al no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca”.

A través de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, y en coordinación con los ayuntamientos de la provincia de Jaén y los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, profesionales jiennenses de la abogacía prestan asesoramiento a las familias que se encuentran en riesgo de perder su vivienda. Un trabajo que abarca desde el estudio de la situación económica de las familias afectadas, hasta la información a las mismas acerca de los procedimientos a realizar y de los mecanismos legales con los que cuentan, entre otros aspectos. Desde esta oficina, además, también se presta asesoramiento en materia de cláusulas suelo u otras cláusulas abusivas vinculadas a la hipoteca de la vivienda habitual.

Francisco Reyes ha reiterado el compromiso de la Diputación porque “en momentos difíciles, hay que estar al lado de los que más lo necesitan, por eso siempre hemos trabajado con este planteamiento de cara al diseño de nuestras políticas de actuación. La financiación de esta Oficina de Intermediación Hipotecaria es un ejemplo más de nuestra apuesta por las políticas sociales y por dar respuesta a las necesidades de la población en situaciones de especial dificultad como ésta, una política de actuación que se visibiliza en los Presupuestos que hemos diseñado y aprobado para 2021”, ha manifestado.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Francisco Javier Pulido, ha expresado también la intención de este colectivo de “estar en primera línea de atención social y con este convenio lo que hacemos es informar a los ciudadanos, asesorar de forma personalizada a las familias y estudiar cada caso en concreto, para ofrecer soluciones extrajudiciales para evitar el conflicto judicial con los costes que ello acarrea”.

Por último, la coordinadora de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, Francisca Rodríguez, ha comentado la incidencia de la pandemia en la labor desarrollada durante este año y la capacidad para adaptarse y seguir prestando servicios a la ciudadanía. “Los números de este año son menores que en otros ejercicios, motivados por la declaración del estado de alarma que paralizaron todas las solicitudes relativas a aquellos ciudadanos que pueden acogerse a este convenio. No obstante, actuamos rápidamente ante las nuevas medidas que podían afectar a los colectivos más vulnerables, fundamentalmente la moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias, y se creó un canal de comunicación adaptado a las circunstancia para asesorarles, informales y realizar las gestiones necesarias a la hora de poder solicitar la moratoria del pago de las cuotas hipotecarias relativas a su vivienda habitual”.