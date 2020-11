Las plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén denuncian la mayor vergüenza y humillación histórica a esta provincia.

Consideramos de una bajeza e incompetencia escalofriante que después del intenso esfuerzo y lucha de los vecinos de esta provincia, poniéndoles en bandeja a nuestros representantes políticos 443 millones de euros para generar empleo, no hayan sido capaces de gestionar dicha cantidad y dejen perder estos fondos europeos concedidos a la provincia.

Debemos recordar, para que toda la provincia lo tenga claro, que una Inversión Territorial Integrada (ITI) es un instrumento diseñado por la Unión Europea para apoyar un conjunto de acciones integradas en un área geográfica determinada con el objetivo de dar respuesta a las necesidades o retos concretos de esa zona.

Y en concreto, el objetivo de la ITI de Jaén puede enunciarse como contribuir a paliar las debilidades y retos identificados en la provincia de Jaén mediante las inversiones cofinanciadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE: FEDER, FSE y FEADER) en Jaén. Así mismo las iniciativas que se pretendan financiar vía ITI deben estar diseñadas y lista para licitarse en la primavera de 2020 y empezar a ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2020 tal y como exige Europa. A partir de ahí, tendrán un plazo de tres años para acabarlos y justificarlos.

Con ITI Jaén se permitiría:

– Impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia a través de un enfoque integrado y transversal entre los Fondos EIE, combinando esfuerzos entre diferentes fondos, programas y administraciones.

– Dar visibilidad a las inversiones cofinanciadas en Jaén, permitiendo el seguimiento de los progresos y resultados alcanzados a nivel provincial que, de otro modo, no serían visibles al tratarse de una política regional.

– Contribuir a atraer la inversión y la actividad del sector privado en la economía jienense y, de este modo, revitalizar el territorio.

Es por tanto un instrumento, para integrar distintos fondos europeos y destinarlos a la provincia, en la que el Gobierno de España tenía comprometidos 220,1 millones de euros y la Junta de Andalucía aportaría 229,9 millones, sumando un total de 443 millones de euros, y que debía ser invertidos en el desarrollo integral de la provincia mediante proyectos generadores de empleo, y con especial atención a Linares y comarca.

Una vez que estudiamos éste instrumento de financiación europeo, y aun cuando nos llamaron locos, los ciudadanos les hicimos a nuestros representantes su trabajo y les conseguimos la

ITI, pero, a pesar de ello, no han sido capaces de invertir la cantidad concedida en las necesidades urgentes de la Provincia. Les hemos demostrado, a diferencia de Ustedes, tener orgullo, dignidad y fuerza en la defensa de nuestra Provincia. Ante esto, sólo podemos utilizar un calificativo ante la nula utilidad de nuestros representantes políticos provinciales para con su tierra, INÚTILES.

Consideramos los acontecimientos como inadmisibles, vergonzosos y una humillación sin paliativos a la provincia de Jaén. Nos han engañado y no han trabajado a pesar de que lo tenían en bandeja. Han tirado a la basura 443 millones de euros, como si, desgraciadamente, no nos hicieran falta.

Sinceramente, los vecinos de esta Provincia no se merecen tener a estos representantes políticos, no han estado, ni están a la altura.

Reconózcanlo, no han hecho los deberes durante dos años. Sabían sobradamente que los proyectos a financiar vía ITI tenían que estar licitados antes de que finalizara este año y a estas fechas lo único que nos encontramos son reproches políticos de unos y otros. Su juego de siempre para no reconocer su incompetencia.

La realidad es que han despreciado el esfuerzo de los vecinos de esta Provincia y, al final, perdemos los de siempre.

Solo les queda, si tienen dignidad, pedir perdón y DIMITIR.

Sigue siendo clamoroso lo mal que se trata a Jaén desde todas las instancias, sobre todo los políticos de la provincia que idolatran sus siglas por encima de a quienes les han votado y a quienes están dando la espalda. Entre todos, llevan décadas hundiendo a nuestra tierra en los peores datos socioeconómicos que se conozcan en los rankings del INE, del IECA, IEA, de los análisis económicos del BBVA, de Analistas Económicos, CEACOP, Cáritas, Cruz Roja y un largo etcétera.

La actuación de nuestros representantes con la ITI es de lo más grave de lo acaecido en esta Provincia. Es insostenible e inasumible lo que se le han hecho a esta tierra y, a pesar de ello, no es comprensible que nunca nadie asuma responsabilidades. De verdad, ¿no les da vergüenza?.

Somos la provincia con más paro de España como consecuencia de una política desastrosa de abandono, pero recuerden que un día se levantará brava alzando su voz y despreciando a sus políticos paniaguados que sólo han defendido su sillón y no a su castigada tierra como es su obligación.

En estas circunstancias, las Plataformas ciudadanas de la Provincia, van a seguir luchando, no nos vamos rendir, nos duele nuestra tierra y queremos futuro en la misma para nuestros hijos. Es por ello que han acordado:

– Establecer una coordinación provincial de plataformas ciudadanas cada vez más fuerte, de forma que llevemos las reivindicaciones comunes de la provincia de forma unida.

– Una vez que las circunstancias sanitarias lo permitan, organizar y convocar actos de protesta y manifestaciones públicas como denuncia y rechazo a la situación de abandono y dejadez de las administraciones a esta provincia.

– Presentar denuncia conjunta ante la Oficina del Parlamento Europeo y Defensor del Pueblo Europeo, poniendo en conocimiento de las instancias europeas la actuación de la Administración Central y Autonómica con la ITI Jaén.

– Seguir trabajando, como hasta ahora, en la Coordinadora Nacional de la España Vaciada y en las mesas de trabajo, a efecto de seguir introduciendo iniciativas para la provincia en las reivindicaciones comunes de la misma.

– Instar a los Diputados y Parlamentarios de la Provincia a un debate público televisado junto a las plataformas ciudadanas a efectos de contestar y dar las explicaciones oportunas a la ciudadanía de la provincia.

En Jaén, a 29 de noviembre de 2020.

