La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) Linares organizó el día 25 una actividad reivindicativa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el título “Siempre Vivas”. Aunque este año sea recordado por la pandemia del COVID-19, no podemos olvidarnos que nuestra sociedad sigue azotada por esta lacra.

Pese a las inclemencias del tiempo, socias y vecinos de Linares quisieron acompañarnos en este acto. En las Plazas de Elena Martelo y Ángela Córdoba se pusieron unos ramos de flores blancas en cada placa de las plazas para rendir un homenaje y un recuerdo a nuestras vecinas de Linares asesinadas por sus parejas.

Por su parte, Francisca Montes Rosales, coordinadora de la actividad, explicó los motivos del nombre de este acto. “se llama Siempre Vivas porque aunque sus asesinos quisieran borrarlas de sus vidas y de las vidas de sus familiares no lo han conseguido. Aunque por desgracia ya no se encuentren entre nosotros están Siempre Vivas en nuestros corazones y en nuestras mentes”

“Este año volvemos a tener unas cifras demoledoras 41 mujeres y 3 niños asesinados a manos de sus parejas, exparejas y progenitores, dejando huérfanos a 23 niños y niñas. También queremos decirles a todas aquellas mujeres que están sufriendo violencia de género que hay Luz al final del túnel. Hay mucha gente que puede ayudarlas amigos, familiares e instituciones. Decirles que no están solas y que pueden salir y comenzar una nueva vida. Estando bien ellas, sus hijos y familiares estarán bien”.

A continuación se leyó el manifiesto, se pusieron los ramos de flores y se clausuró el acto con un respetuoso minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas.

Con esta actividad la Asociación AFAMMER Linares muestra su compromiso e implicación para la eliminación de la Violencia de Género.

Hace ya 38 años, AFAMMER adquirió un compromiso con todas las mujeres del medio rural para que, entre todas, dejemos de ser invisibles ante la sociedad. Porque todas merecen tener la oportunidad de una vida sin violencia, suscribimos con ellas nuestro compromiso a diario.

Desde la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) queremos conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género reclamando, como en años anteriores, y seguiremos reclamando hasta que sean una realidad:

Un marco legal y efectivo que proteja a la infancia.

Romper el silencio en torno a la violencia de género en los municipios más pequeños.

Una mayor implicación de la Administraciones consistente en dotar a los pequeños municipios de más y mejores recursos facilitando su acceso.

La realización de programas específicos dirigidos a garantizar el pleno desarrollo personal de las mujeres del medio rural

Un modelo social basado en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres libre de violencia de género.