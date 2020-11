La Universidad de Jaén atrae cada vez a un mayor número de alumnado internacional interesado en estudios oficiales de Grado o Máster. De hecho, el número de estudiantes internacionales regulares (que no participan en programas de movilidad) matriculados en la UJA no ha dejado de crecer en los últimos cinco años.

Así, desde el curso académico 2015-2016 al actual, el número de estudiantes internacionales ha crecido un 140% en estudios de Grado y en un 258% en los programas oficiales de Máster, siendo el incremento global del 175% para este periodo. En concreto, en el actual curso 2020-2021, y a pesar de la situación de pandemia mundial provocada por la COVID-19, se han incorporado alrededor de 700 estudiantes regulares internacionales, que suponen el 5% del total de estudiantes matriculados en la UJA, lo que significa un aumento del 17% respecto al año anterior. En comparación con los estudiantes de nuevo ingreso, el 10% de este estudiantado es de origen internacional en estudios de Grado. Además, el porcentaje de internacionales es especialmente significativo en estudios de Máster, donde representan el 13,4% en el curso académico 2020-2021”.

“Este ritmo de crecimiento es consecuencia directa de las políticas de atracción de talento internacional puestas en marcha en la UJA, tales como la implantación progresiva del Grupo de docencia de ADE en inglés en el curso académico 2018-2019 y el Programa de Becas de Atracción de Talento para estudios de Grado y Máster implementado en el curso académico 2016-2017 y del que se han beneficiado 310 estudiantes en todos estos años”, indica el Vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén, Sebastián Bruque. En este sentido, indica que “este programa no solo ha contribuido a mejorar el reconocimiento de la UJA en el mundo y a distribuir la marca internacional de la Universidad de Jaén en todos los continentes, sino que ha facilitado, además, la llegada de un número creciente de estudiantes no becados a titulaciones que tienen un claro déficit de incorporación de alumnado nacional”.

Actualmente, la titulación de ADE es la que presenta un mayor número de estudiantes internacionales, aunque también se observa un aumento significativo de este estudiantado en los Grados en Filología Hispánica, en Estadística y Empresa, así como en Ingeniería Geomática y Topografía, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Civil.

Por otro lado, Sebastián Bruque señala que la atracción de estudiantado internacional “tiene una repercusión económica positiva en la propia universidad y en nuestro entorno geográfico más inmediato”. Así, se estima que el impacto económico derivado del incremento de estudiantes internacionales es de 5 millones de euros en el periodo 2016-2020, con una ratio de cobertura que indica que la provincia recibe 5,5 euros por cada euro invertido por la Universidad de Jaén.

