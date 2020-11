Esta misma mañana ha tenido lugar un Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Linares. El mismo se ha celebrado en el salón de plenos de la antigua Estación de Madrid. En el mismo se ha seguido el siguiente orden del día.

A) Parte resolutiva

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 6-03-2020, 11-06-2020 y 10-09-2020. Se aprueba.

2. Dar cuenta del Informe de Seguimiento del Plan de Ajuste 2º trimestre de 2020. (Expd. 9952/2020). Se da cuenta.

3. Dar cuenta del Informe de Seguimiento del Plan de Ajuste 3º trimestre de 2020. (Expd. 14201/2020). Se da cuenta.

4. Dar cuenta del Informe de Ejecución Presupuestaria y Periodo Medio de Pago a Proveedores, correspondiente al 2º trimestre de 2020 (Expd. 11008/2020) Se da cuenta.

5. Dar cuenta del Informe de Ejecución Presupuestaria y Periodo Medio de Pago a Proveedores, correspondiente al 3º trimestre de 2020. (Expd. 14377/2020) Se da cuenta.

6. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre reconocimiento de bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. (Expd. 3792/2020) Se aprueba.

7. Dictamen de la Comisión Informativa de Econonía y Hacienda sobre modificación Ordenanza Fiscal IBI 2021. (Expd. 11959/2020). Se aprueba.

8. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre modificación presupuestaria suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería. (Expd. 13985/2020) Se aprueba.

9. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 2/2020, de gastos corrientes a ejercicios anteriores. (Expd. 5150/2020) Se aprueba.

10. Dictamen de la Comisión Informativa de Interior relativo al acuerdo de adhesión y aprobación de los Estatutos de la Asociación Supramunicipal Grupo de Ciudades Puerta de Andalucía de España. (Expd. 14513/2020) Se aprueba.

11. Propuesta de la Comisión Informativa de Contratación Administrativa y Patrimonio para la adjudicación del local sito en C/ Azorín, núm. 2 de la ciudad. (Expd. 12305/2020) Se aprueba.

12.Proposición de la Concejalía-Delegada de Participación Ciudadana relativa a la aprobación del Acuerdo Marco sobre subvenciones a Asociaciones de Vecinos de la Ciudad. (Expd. 9037/2020) Se aprueba.

13.Proposición de la Concejalía-Delegada de Participación Ciudadana relativa a la aprobación del convenio específico por el que se regula la subvención plurianual a la A.VV. Estación de Almería. (Expd. 9037/2020). Se aprueba.

B) Actividad de control

14. Dar cuenta de la Relación de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Se da cuenta.

15. Moción del grupo municipal PSOE por la inclusión del patrimonio minero de Linares en el expediente de la candidatura de “Los paisajes del olivar en Andalucía”. Se aprueba.

16. Moción del grupo municipal PSOE para rehabilitación y adecuación del antiguo edificio de la UGT de Linares, situado en C/ Tetuán. No se aprueba.

17. Moción del grupo municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) sobre Convenio Marco Bilateral para la adecuación del Estadio Municipal de Linarejos. Se aprueba.

18. Moción del grupo municipal LINARES PRIMERO para denunciar el incumplimiento del Plan Linares Futuro por la Junta de Andalucía. No se aprueba.

Asuntos pendientes para mañana.

19. Moción del grupo municipal LINARES PRIMERO para el seguimiento del nivel de ejecución de los Fondos del Programa Europeo EDUSI

20. Declaración Institucional de reconocimiento a nuestros mayores.

21. Lectura del Manifiesto del Día 22 de noviembre de 2020, Día de los gitanos y las gitanas de Andalucía.

22. Ruegos y preguntas.