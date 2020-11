Los colegios concertados y privados de nuestra ciudad han guardado esta mañana dos minutos de silencio a las puertas de sus centro en protesta por la reforma de la Ley Educativa -LOMCE-. Han participado representantes de toda la Comunidad educativa: equipos directivos, familias, docentes, PAS y alumnos. Al final del acto simbólico se ha leído un Manifiesto elaborado por la Plataforma a nivel nacional.

Escuelas Católicas de Jaén, CECE Jaén, FSIE Jaén, FEUSO Jaén, FECAPA Jaén- CONCAPA y FAPYMA, organizaciones integradas a nivel nacional en la Plataforma “Más Plurales”, continuarán en los próximos días con sus acciones en contra de la LOMLOE. En concreto, el próximo domingo habrá una manifestación con caravana de coches por la ciudad de Jaén, a partir de las 11.00h con salida desde el recinto ferial.

Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada y privada coinciden en rechazar la LOMLOE, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, por el contenido. Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Por la forma, porque entienden que esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, “a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo e incluso se ha interrumpido en su fase final, la formalización un pacto de Estado por la educación”, reprochan. Consideran del mismo modo esta una “ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza”.

Así, según los representantes de la concertada y privada, la LOMLOE supone “un ataque sin precedentes al derecho de familias y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por supuesto por nuestra Constitución”.

“No buscamos la confrontación con la escuela Pública, hay que analizar la repercusión que puede tener la aplicación de esta ley para el equilibrio social y educativo de una escuela plural, creada para el servicio público de la sociedad. Nos acogemos a la misma normativa de funcionamiento y escolarización”, añaden.

“Por otra parte, la LOMLOE no sólo no avanza en la homologación de los profesionales de la enseñanza concertada con los de la pública, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los docentes y no docentes del sector y el futuro tanto de la educación Infantil de 0-3 años, de la educación diferenciada, como de los centros específicos de educación especial y de la asignatura de Religión. Esta reforma insiste en unos derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a las familias, o incluso a los poderes públicos frente a las familias”, critican.

Esta Plataforma está adherida a la campaña nacional “Más plurales, más libres, más iguales” que ya ha recogida un millón y medio de firmas contra la reforma que se está tramitando de forma exprés en el Congreso de los Diputados.

Además, se han unido al escrito de Amparo presentado por la CONCAPA y OMAEC – CEAAAEC al Parlamento europeo, que fue admitido a trámite el pasado 8 de octubre por, dicen, “la reiterada vulneración de derechos y libertades de las familias españolas, así como los derechos del alumnado de Educación Especial“.