La plataforma recuerda a Junta y Gobierno que no han hecho los deberes durante dos años porque los proyectos tenían que estar licitados en primavera y empezarse todos antes de fin de 2020 y el año se acaba. Han despreciado el intenso esfuerzo de las dos plataformas ciudadanas, ‘Jaén Merece Más’ y ‘Todos a una por Linares’, que solicitaron la ITI europea

Inadmisible, vergonzoso y una humillación sin paliativos a la provincia de Jaén. Con estas palabras, la plataforma ciudadana ‘Jaén Merece Más’ muestra su enérgica condena a la falta de celo del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía al poner en grave riesgo la pérdida de 443 millones de euros que la Dirección General de Fondos Europeos propuso para la ITI de Jaén a raíz de la solicitud de ‘Jaén Merece Más’ y de ‘Todos a una por Linares’, las dos plataformas ciudadanas que pusieron sobre la mesa la existencia de estos fondos en 2017 y que ningún partido tramitaba para la provincia.

Desde entonces, han peleado mucho por ello. De hecho, ‘Jaén Merece Más’ lleva desde 2018 urgiendo a la redacción de proyectos porque el último marco europeo de la ITI era para 2014-2020. La plataforma está muy cansada de los rifirrafes de las administraciones y “en este caso ambas han metido la pata, cada cual en su gravedad, y ahora las vemos de nuevo echándose cosas en cara mientras quien pierde es Jaén”, afirman. Es extremadamente grave que el Gobierno no aporte ni un céntimo de su parte de 220 millones de euros que “después de estar todo el año diciendo que irían en los PGE, ahora dicen que es imposible meterlo ahí sin concreción de proyectos. Han engañado a toda la provincia y no han trabajado sus proyectos”, afirman sin titubeos desde ‘Jaén Merece Más’. Y, para la Junta de Andalucía, también le espetan que “va tarde porque sólo ha aprobado un primer paquete de 90 millones y con proyectos que no tienen nada que ver con los objetivos de la ITI”.

La explicación, según ‘Jaén Merece Más’, es que a ambas administraciones les ha pillado el toro. “No han hecho los deberes a tiempo y pedimos a los jiennenses que no se dejen engañar y recuerden la hemeroteca”, afirman. Y es que, desde 2018 llevan diciendo, tanto PSOE, como PP y Ciudadanos, que en la primavera de 2020 tenían que estar licitados todos los proyectos, por importe de 443 millones de euros, de manera que empezara la ejecución antes de fin de 2020 y se concluyeran antes del fin de 2023. “El año se acaba y nos preguntamos qué papeles, documentos y proyectos han llevado a cabo políticos, técnicos y funcionarios porque han tenido casi tres años para presentar todo y ahora nos encontramos a un Gobierno ineficaz que no pone ni un euro para tapar sus vergüenzas, y a una Junta que ha metido en la ITI partidas de gastos ordinarios. Es clamoroso lo mal que se trata a Jaén desde todas las instancias, incluyendo a políticos de la provincia que idolatran sus siglas por encima de a quienes les han votado y a quienes están dando la espalda. Entre todos, llevan décadas hundiendo a nuestra tierra en los peores datos socioeconómicos que se conozcan en los rankings del INE, del IECA, IEA, de los análisis económicos del BBVA, de Analistas Económicos, CEACOP, Cáritas, Cruz Roja y un largo etcétera. Es insostenible e inasumible lo que se le hace a Jaén y que nunca nadie asuma responsabilidades. Lo de la ITI es muy grave”, remarcan desde ‘Jaén Merece Más’.