En este año tan convulso que estamos viviendo, tanto si vives en Córdoba como en el resto de Andalucía; puede que te preguntes cómo hacer nuevos amigos, en estos tiempos de serias restricciones de movilidad y sociabilidad. Una de las opciones más usadas son sin duda las webs de contactos, que destacan por su practicidad y sus buenos resultados.

Diviértete con amigos nuevos en Córdoba . Los cordobeses tienen fama de ser personas muy amables, simpáticas y sinceras. Desgraciadamente debido a la pandemia, no se puede socializar como el año pasado. Conocer gente en bares, terrazas y pubs no es algo que podamos hacer por culpa del coronavirus. Afortunadamente existen otros medios. Este año se han puesto muy de moda las aplicaciones y webs de citas. Si tienes aficiones concretas puedes intentar conocer gente a través de las redes sociales, asistiendo a eventos en streaming y comentando en foros o grupos. Por ejemplo, una forma muy común de conocer gente nueva es pertenecer a un grupo de facebook donde compartas tu pasión por la cocina, el fútbol, un grupo determinado de música etc. Allí, conforme te admitan, podrás publicar tus propios post e interaccionar con otras personas. En un medio largo plazo puedes entablar amistad con gente que no conocías. También en otras redes sociales populares como Instagram o Tik Tok puedes conocer a gente. Este tipo de redes son muy comunes entre la gente de menor edad, de entre quince a treinta años. Para interactuar con nuevos amigos virtuales, tendrás, de igual forma, que publicar contenidos que interesen etiquetándolos con hashtags para poder atraer a personas con gustos afines.

El problema de estas redes sociales es que no dan resultados a corto plazo y hay que tener una cierta paciencia para ver crecer tus contactos. Si estás solo en casa, realmente te aburres y necesitas interactuar con otras personas puede que te guste jugar con otras personas en línea. Existen infinidad de aplicaciones donde puedes jugar online con otras personas desconocidas a juegos clásicos como el ajedrez, el parchís, risk, apalabrados etc. La gran mayoría de estas apps cuenta también con un chat con el que puedes interaccionar con otras personas y sentirte menos solo. Pero si de algo pecan estas aplicaciones de juegos en línea es que la forma de interactuar es bastante impersonal. Así que la mejor opción para conocer gente y obtener resultados a corto plazo desde casa son sin duda las aplicaciones y webs de contactos.

CÓMO SON LAS WEBS DE CITAS

Existen infinidad de páginas y aplicaciones en donde puedes conocer gente que viva cerca tuya. Para interaccionar rápido con otras personas, tan solo tendrás que registrarte y seleccionar tu mejor foto de perfil. Puedes poner una, dos o varias fotos. Elige las que más te gusten. El aspecto de la foto es muy importante a tener en cuenta, para tener un cierto éxito. Si eres muy tímido y no quieres poner una foto tuya donde se te vea la cara, no pasa nada. Te podrás dar de alta igualmente, pero tus posibilidades de conocer gente nueva se reducirán ya que a la gran mayoría no le interesa contactar con perfiles falsos o no hacerse una idea de con quien interactúa. Tampoco es recomendable poner en tu foto de perfil la foto de un actor o modelo famoso. Las mentiras se descubren rápido. Si no quieres poner tu foto por timidez no pasa nada, pon la foto de un paisaje o algo que te guste. Si es porque te consideras poco agraciado físicamente, ten en cuenta que siempre habrá alguien menos agraciado que tú. No todo es lo físico en esta vida, importa más la belleza interior. Mucha gente valora a las personas no por su físico sino por su capacidad de transmitir simpatía, su labia o tener una conversación interesante. Se trata de conocer gente nueva y compartir gustos y aficiones. Mucha gente solo busca tener compañía agradable y no busca rollos, ni sexo, ni pareja, simplemente amistad.

Una vez que te registras y pones una o varias fotos de perfil, en la mayoría de las webs te pedirán datos concretos como tu edad, aficiones e intereses. Te conviene en este punto ser muy sincero, puesto que en función a lo que escribas los algoritmos harán su parte. Ten en cuenta que este tipo de webs o aplicaciones llevan detrás mucha inteligencia artificial por detrás, y lo que quieren sus dueños es que la página de resultados rápido. Si consigues nuevas amistades con celeridad en la página web de contactos que elijas, seguramente entres más a menudo a visitarla y se la recomiendes a otras personas que se encuentren en tu misma situación, por lo tanto, esa web subirá de popularidad. Así que deja bien claro tus intereses y lo que buscas para conseguir resultados lo más pronto posible. Seguro que encuentras una amistad o la complicidad que buscas, de forma segura y sin salir de casa.