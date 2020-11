El próximo jueves, 26 de noviembre, el pleno de la Diputación de Jaén debatirá los presupuestos para el ejercicio 2021 y hoy, la vicepresidenta segunda de esta institución y responsable de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, se ha encargado de hacer un avance de estas cuentas que, a su juicio, “son expansivas para contribuir a la reactivación económica de la provincia jiennense, especialmente en este momento de incertidumbre provocado por la pandemia”. Por ello, ha calificado estos presupuestos como “valientes, muy sociales, inversores, generadores de empleo y constructivos”.

En total, el proyecto de cuentas de la Diputación para 2021 supera los 269,91 millones de euros, once millones de euros más que este año, con un incremento de un 4,25%. “Estamos convencidos de que serán un pilar importante en la reconstrucción provincial”, ha subrayado Parra, quien ha asegurado que “abrirán una ventana de oportunidades para la dinamización económica jiennense, fortalecerán la lucha contra el reto demográfico pensando sobre todo en los jóvenes, y son una ocasión para generar empleo, bienestar para la ciudadanía y seguir tejiendo esa red social que dé cobertura a las personas más vulnerables de la provincia de Jaén”.

La elaboración de estas cuentas provinciales ha sido “fruto de la escucha atenta de las necesidades de la provincia”, ha remarcado la vicepresidenta segunda, para lo cual se han recogido propuestas de alcaldes, sectores económicos estratégicos, empresarios y sobre todo del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, a quien Pilar Parra le ha presentado hoy estos presupuestos y “al que le encargamos un documento sobre el impacto de la pandemia en nuestra tierra y propuestas de reactivación y recuperación que han sido guía y faro de este presupuesto”. En esta línea, Parra ha destacado que “apuesta por la dinamización del tejido productivo; crece en inversiones, en concreto 2,2 millones de euros para superar los 59 millones; y también en obra pública y en cohesión social, porque blinda el estado del bienestar y acorta la brecha de pobreza, dependencia y desigualdad”.

Un presupuesto que, como ha subrayado la responsable económica de la Administración provincial, también “mira al futuro y apuesta por la transformación digital, la modernización de la Diputación, los ayuntamientos y las empresas; igual que por la transición ecológica, la eficiencia energética, la economía sostenible y circular y los productos de la granja a la mesa; por la cohesión de la provincia, con un mundo rural que genere oportunidades y empleo; y por los colectivos que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria y económica, los jóvenes y las mujeres”.

La vicepresidenta segunda de la institución provincial ha defendido que son unas cuentas públicas que “favorecen que en nuestra provincia tenga presencia la tripe ‘t’: trabajo, talento y tecnología”. Al respecto, Parra ha dicho que hay una serie de iniciativas, medidas y convocatorias de captación de fondos europeos que están en torno a los 8 millones de euros. Entre ellas ha señalado que habrá 1,5 millones de euros para ayuntamientos, para la promoción del empleo local; otros 1,1 millones de euros para la incubadora de empresas de Geolit y la instalación de empresas en este parque tecnológico; y otra partida de 250.000 euros para la transformación digital de pequeñas y medianas empresas.

Otras partidas destacadas en este proyecto presupuestario son los 400.000 euros para la estrategia Degusta Jaén, los 3,6 millones de euros dedicados a la creación de dos nuevos parques de bomberos en Sierra Mágina oriental y occidental o los 300.000 euros del programa de Turismo Sénior, que “este año por la pandemia no se ha podido llevar a cabo y que para 2021 contará por tanto con 600.000 euros en total”, ha puntualizado Pilar Parra.

En este mismo ámbito turístico, la responsable económica de la Diputación ha puesto el foco sobre otros proyectos de interés, como la puesta en marcha del Centro Provincial de Dinamización Turística, que “abrirá sus puertas este próximo año y que será un escaparate de todos los rincones turísticos de la provincia”. También se seguirá apostando por la profesionalización del sector turístico, para lo cual se dispondrá una convocatoria de 250.000 euros.

Otro apartado importante en el que ha hecho hincapié Parra ha sido el referido a la captación de fondos europeos de reconstrucción del Gobierno de España. “Hemos sido prudentes y hemos calculado que podremos conseguir unos 11,5 millones de euros, que destinaremos a mejorar algunos edificios históricos de la Diputación, al Recinto Provincial de Ferias y Congresos donde se construirán aparcamientos disuasorios para favorecer la movilidad sostenible, e incluso a un anillo verde que rodee la capital para fomentar el uso de la bicicleta y el deporte en general”.

Este presupuesto vuelve a ser también “muy social”, ha incidido Pilar Parra, quien ha subrayado “los 73 millones de euros destinados a políticas sociales, 8 millones más que este año que han facilitado la incorporación de 18 profesionales más hasta alcanzar los 231; o los 38 millones de euros del Servicio de Ayuda a Domicilio, en el que trabajan en torno a 2.000 mujeres del mundo rural”.

En definitiva, como ha concluido la vicepresidenta segunda de la Diputación, “estamos ante un presupuesto comprometido con los jiennenses, que pretende contribuir a que la provincia de Jaén sea económicamente dinámica, territorialmente equilibrada, socialmente solidaria, culturalmente innovadora y creativa, que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el cambio climática, porque la provincia de Jaén si quiere puede, y si queremos muchos será mejor y lo lograremos”.

El PP de Jaén lamenta que el Presupuesto de la Diputación sea “una oportunidad perdida para reconstruir nuestra provincia”

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial y coordinador general del Partido Popular de Jaén, Miguel Contreras ha realizado hoy una valoración del proyecto de Presupuesto del ente provincial para 2021 que ha presentado el equipo de gobierno socialista calificando el mismo de “más de lo mismo, ya que no aportan nada nuevo y siguen en la dinámica de más gasto corriente y en personal y menos inversiones y apoyo a los ayuntamientos”. Para el dirigente popular, “Reyes nos presenta unos números que no contribuirán en nada al desarrollo de políticas de reconstrucción para los municipios de nuestra provincia”. En palabras de Contreras, las partidas que recoge el documento presentado por el PSOE son una “demostración clara” de cómo actúa el socialismo en la provincia: “siguen presumiendo de escuchar, pero luego hacen lo contrario de lo que se le demanda a una administración provincial”.

Desde el PP de Jaén han destacado que “las partidas de personal y de gasto corriente siguen aumentando y lo lamentable es que nuestros ayuntamientos siguen demandando más apoyo económico y más inversiones y son esas las partidas que no aumentan”. Al mismo tiempo, los populares han recordado que además de no aumentar su apuesta por políticas de reconstrucción, “luego comprobamos que no ejecutan lo que reflejan en los presupuestos”. Así, ha explicado Contreras que en 2020 “ya proveemos que las inversiones prometidas solo se van a ejecutar en un 40%, por lo que nuevamente Reyes dejará dinero en el cajón en vez de invertir en carreteras o en apoyar a los ayuntamientos para mejorar sus caminos rurales”.

El diputado provincial ha manifestado que además “el PSOE ha dado muestras de vivir de espaldas a la realidad y ha confeccionado un presupuesto que no ofrece nada nuevo”. En relación a este aspecto, ha indicado que las propuestas de los alcaldes o del CES provincial “han sido obviadas” por lo que, aunque presuman de escuchar a todos los sectores y agentes sociales luego “la realidad es que Reyes solo piensa en la foto y se olvida de dar soluciones a los municipios y a los vecinos para afrontar una recuperación económica y social”.

Según ha explicado el portavoz popular, “desde el equipo de gobierno provincial se ha puesto en valor la apuesta por el gasto social, pero en realidad la Diputación poco esfuerzo hace, ya que por ejemplo el aumento en el Servicio de Ayuda a Domicilio es un gasto asumido 100% por la Junta de Andalucía”. Este año, el gasto en esta atención domiciliaria se incrementará en cerca de 3 millones, “que vendrán de una mayor aportación de gobierno de Juanma Moreno, por lo que Reyes pocas medallas puede ponerse ya que no pone ni un euro e este servicio”.

Contreras ha querido finalizar anunciando que el Grupo Popular ha mostrado su disponibilidad para que estos presupuestos “fuesen la oportunidad para Jaén y por ello hemos estado dispuesto a hablar y conseguir consenso, pero nos hemos encontrado con un portazo por parte de Reyes”, esta circunstancia va a provocar que “tengamos que rechazar de plazo estas cuentas ya que no responden a las necesidades y no ayudarán nada a la reconstrucción que necesita la provincia”.