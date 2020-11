A estas alturas del mes de noviembre, comprobamos con desolación, que los efectos negativos de la segunda ola de la pandemia de covid-19, están afectando enormemente a las residencias de personas mayores de Andalucía de nuevo, ocasionando contagios masivos en un alto porcentaje de ellas y con fallecimientos que representan prácticamente una de cada dos personas fallecidas en Andalucía.

Se sabe que las personas mayores son el sector de población más vulnerable ante esta enfermedad, y creíamos que la amarga experiencia vivida en las residencias de mayores en los primeros meses de la pandemia, le serviría a la Administración andaluza para no repetir los mismos errores en caso de segundas olas de la enfermedad.

Si embargo desde la Junta de Andalucía se insiste con los protocolos fracasados de “sectorización”, consistente en separar dentro de la residencia a personas contagiadas de no contagiadas; y cuando el contagio está muy extendido, añadiendo una ficticia “medicalización” de la residencias, que sólo consiste en destinar al control de la enfermedad en la residencia a un médico y algún enfermero, y desplazar algún equipamiento médico del necesario para tratar a las personas enfermas. No se está consiguiendo con esto evitar los fallecimientos ni la extensión de los contagios porque las residencias no reúnen las condiciones arquitectónicas necesarias, ni con estos refuerzos tienen el personal y equipamiento sanitario suficiente para prestar el mismo servicio que los Centros Sanitarios u Hospitales, ni se puede destinar lo necesario a cada una de ellas.

Por ello estamos comprobando que desde mediados del mes de agosto, en las residencias en las que entra algún contagio, éste se extiende a casi todas las personas residentes sin ningún freno.

Por el contrario la única medida que ha demostrado alguna eficacia para evitar la propagación del contagio por toda la residencia, fue cuando se evacuó a las personas contagiadas a Centros Sanitarios, Residencias de Tiempo Libre y Hoteles medicalizados en la primera ola de la pandemia.

En Linares esta segunda ola nos está afectando enormemente en las residencias, teniendo la triste noticia del contagio en cuatro Centros Residenciales, comenzando con unos pocos contagios en la residencia de personas con discapacidad Zaytum y en la residencia de personas mayores “Los Marqueses”; que se han ido extendiendo a casi la totalidad de los residentes y han causado varios fallecidos en la residencia Zaytum y más de una decena en la de “los Marqueses”. Y también hay contagios en la residencia Santa Teresa y la residencia mixta de Personas Mayores (Geriátrico).

Desde la Plataforma de Linares por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, el 23 de marzo, al principio de la pandemia hicimos la petición pública a las Autoridades competentes de la Junta de Andalucía, para que se habilitara el edificio que se mantiene cerrado del Geriátrico, como Centro Sanitario donde poder aislar y tratar adecuadamente a las personas contagiadas en las residencias de la provincia de Jaén.

Petición que reiteramos el 4 de abril, junto con nuestra Coordinadora hermana de la ciudad de Jaén, ante el avance de los casos en residencias, con una carta abierta a la Delegada de Salud y al de Polítcas Sociales en la provincia, para que se habilitara ese Centro o cualquier otro de la provincia que reuniera mejores condiciones. Pero no se atendieron estas peticiones, con los resultados nefastos que todos conocemos.

Posteriormente, a mediados de agosto, conociendo que se estaban volviendo a dar algunos casos de contagios en residencias de personas mayores de Andalucía, a través del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), del cual formamos parte, se hizo una exigencia pública el 15 de agosto a la Junta de Andalucía para que se tomaran medidas que en la primera ola de la pandemia habían demostrado eficacia, como: Realización de una prueba PCR al menos semanalmente tanto a trabajadoras de las residencias como a residentes; evacuación inmediata de las personas contagiadas a Centros habilitados para aislamiento y tratamiento o a Hospitales si por indicación facultativa lo necesitaran, dotación al personal que trabaja en las residencias de todo el material de protección necesario para la prevención del contagio y en cantidad suficiente, refuerzo en las residencias con el personal necesario para cubrir las bajas con motivo de la pandemia y el trabajo extra que ésta ocasiona.

La Junta de Andalucía, no ha implementado estas medidas o las ha puesto con medios insuficientes y sigue insistiendo en el protocolo fracasado de aislamiento dentro de las residencias de las personas contagiadas, haciendo convivir dentro del mismo centro contagiados con no contagiados, cuando se ha demostrado que no es eficaz y el contagio se sigue extendiendo por toda la residencia.

Por desgracia para las personas que han fallecido, o las que están contagiadas de gravedad en las residencias, así como para mitigar el dolor y sufrimiento de sus familiares, ya vamos tarde. Pero estamos a tiempo de evitar que ese dolor se siga extendiendo a más residencias y más familias.

Por ello, desde la Plataforma de Linares en Defensa de las Pensiones Públicas, exigimos a la Junta de Andalucía, que ponga de forma urgente todos los medios y recursos necesarios para prevenir la infección de covid-19 en las residencias; comenzando por la evacuación inmediata de las personas contagiadas a un Centro Sanitario intermedio o a un Hospital si lo necesita, y con la realización de pruebas PCR, muy frecuentes al personal de las residencias y a las personas residentes, para poder prevenir y detectar el contagio a tiempo.

De no ser así, estarán incurriendo en una grave irresponsabilidad y abandonando por segunda vez a las personas mayores en las residencias a su suerte.

Plataforma en defensa de las Pensiones Públicas de Linares

Linares 10 de noviembre de 2020