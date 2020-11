¿Saben, de los 180 millones que se recogen en los Presupuestos Andaluces 2021 para la Provincia, que intervenciones se destinan a Linares? Escasamente 200.000 euros para, cómo no, el famoso ramal de Vadollano y 605.000 euros (partida 2020/2022) para el Conjunto Arqueológico de Cástulo. Inversiones con cargo a Iniciativa Territorial Integrada (ITI), y por tanto, no financiadas con fondos propios de la Junta.

Primero fue la ITI, dejando fuera de la misma el proyecto estrella presentado por nuestro Ayuntamiento, la cesión y rehabilitación del parque empresarial de Santana, e incluyendo inversiones que no se corresponden con la finalidad de la ITI, y ahora los Presupuestos Andaluces. Pues, éste es el plan extraordinario de reindustrialización de Linares y Comarca que nos prometió el Sr. Bonilla.

Srs/Sras Concejales/las de nuestro Ayuntamiento y, en especial, integrantes del Equipo de Gobierno ¿a qué esperan para actuar ante esta humillación?.

Una vez más venimos a pedir unidad de todos nuestros representantes políticos como única fórmula para superar la grave situación económica en la que se encuentra esta ciudad, y la desastrosa previsión a corto plazo para la misma.

Debemos recordarles, porque parece que no lo recuerdan o no lo saben, que cuando son elegidos concejales, no representan al partido al que pertenecen, ni tampoco a sus votantes, sino a todos y cada uno de los vecinos de Linares. Por tanto, tienen la obligación de defender, de forma inexcusable, los intereses comunes de todos los vecinos de pueblo por encima de los intereses de sus siglas. Aún más, en la dramática situación en la que nos encontramos.

Dejen de estar constantemente en el “y tú más”, de decir que la culpa es de los anteriores, que es de otros, de vender su estudiada pose pensando en el rédito electoral …esa película ya nos la sabemos.

En la política, las personas pasan, los partidos los van a utilizar mientras sean sumisos y útiles para la empresa, vuestros propios compañeros que hoy os alaban, mañana no dudarán en traicionaros si es necesario a sus intereses. Todos estáis de paso. Sólo quedarán en el recuerdo y reconocimiento colectivo los políticos valientes que con firmeza sean capaces de intentar defender a su pueblo y mejorar la vida de sus vecinos frente a todo. Y piensen que, el dinero puede ser importante, el poder puede ser atractivo, pero la conciencia de cada uno cuando se va a dormir cada noche con el convencimiento de haber luchado por su pueblo, sin mirar otros intereses, es lo más importante. Podrán conseguir dinero, un estatus, poder, pero si la conciencia no les deja dormir, de nada vale lo anterior.

Sabéis que no están maltratando como pueblo desde todas las administraciones. Nos están humillando. Y no sois capaces de sacar un mínimo de orgullo y defender está injusticia aunque para ello tengáis que enfrentaros o plantarle cara a vuestros partidos. ¿Están por encima los intereses de vuestro pueblo o los de vuestro partido y los suyos personales?

Pedimos que recapaciten, dejen sus diferencias ideológicas para otro momento, y se comprometan de forma real en defender los intereses de Linares.

Reivindiquen, sin matices ni medias tintas, a la administración que corresponda, sea del color que sea, el cumplimiento de los compromisos con Linares y Comarca, y ello aunque suponga entrar en conflicto con los intereses de cualquier índole del partido político al que pertenezca o esté vinculado de alguna manera.

Así, exijan de forma firme y contundente a la Junta de Andalucía el cumplimiento adquirido de puesta en marcha de forma inmediata de un plan de reindustrialización de Linares y Comarca, poniendo para ello todos los medios económicos necesarios para ello. La cesión de las instalaciones del parque empresarial de Santana al Ayuntamiento de Linares. Exijan que la ITI Jaén se destine exclusivamente a la finalidad por la que se aprobó, la reindustrialización y creación de empleo, con especial atención a Linares. Denuncien el flagrante atropello y exijan al Gobierno Central que los presupuestos estatales no pasen de largo y se incluyan partidas para sacar de la situación en que se encuentra ésta Ciudad, así como la inmediata aportación de la cuantía que le corresponde de la ITI Jaén.

Si no están dispuestos a ello, o no están capacitados, por favor sean honestos, den un paso al lado. Se lo agradeceremos porque nos jugamos mucho. Hablamos del presente y futuro de todos, de nuestras familias, de nuestros hijos. Sean responsables con su cargo y demuestren que están dispuestos a ser valientes, caiga quien caiga. Ustedes se deben a este Pueblo y a nadie más.

PLATAFORMA CIUDADANA TODOS A UNA POR LINARES

En Linares, a 10 de octubre de 2020