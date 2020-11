La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía recibió el pasado 8 de noviembre, junto al resto de organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, una convocatoria extraordinaria y urgente, vía WhatsApp, para celebrar hoy, 9 de noviembre, una reunión a las 12:00 horas, sin reseñar orden del día. Ante la petición de CCOO para que se especificaran los temas a tratar en dicha reunión, se remitió por la misma vía un documento, ya firmado mediante certificado digital por el Consejero de Salud y Familias, donde se dictaban una serie de medidas que entienden “conculcan gravemente” numerosos derechos laborales del personal del SAS, así como normativa y acuerdos vigentes, sobre todo en materia de contratación.

Sin embargo, a lo largo de la tarde de ayer se publicó el BOJA extraordinario número 77 que recoge la Orden que se había remitido para, en teoría, negociarla en la sesión convocada para hoy. “Tal comportamiento, por sí mismo rompe la confianza y lealtad entre las contrapartes integrantes del máximo ámbito de negociación colectiva en materia sanitaria del SAS y revela con especial crudeza, mala fe e intención de engañar a la representación legal de los trabajadores por parte de la Administración sanitaria, al pretender montar hoy un simulacro esperpéntico de negociación de una norma que ya se publicó en el BOJA en el día de ayer”, mantiene el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, Humberto Muñoz.

El dirigente sindical sostiene que entre los derechos atropellados por la Consejería de Salud, mediante esta Orden “unilateral” y no sometida a negociación, cabe destacar que se autoriza a los gerentes de los centros sanitarios a contratar personal saltándose la normativa de Bolsa Única vigente, es decir, “contratación a dedo”. “Algo especialmente llamativo cuando el viernes 6 de noviembre se acordó en Mesa Sectorial una serie de medidas para agilizar el funcionamiento de la Bolsa en aras de agilizar y facilitar la contratación de personal”, asevera Muñoz.

El líder sindical también denuncia que “se quebrantan gravemente” los derechos laborales del personal del SAS, incluido el personal en formación sanitaria especializada, con otras medidas como la suspensión de vacaciones, permisos y licencias, de las reducciones de jornada por motivos de conciliación u otros, de las exenciones de guardias por edad, así como de los descansos mínimos diario y semanal, “pudiéndose modificar discrecionalmente” por las direcciones gerencias la jornada máxima y la duración de los turnos de trabajo. “Especial gravedad tienen otras medidas contempladas, como la movilidad forzosa de tipo geográfico, es decir, a otros centros dentro de la localidad habitual de trabajo o situados en otras localidades, y la movilidad forzosa funcional, que supone el cambio obligatorio en el ejercicio de las funciones habituales, teniendo que desempeñar, sin ostentar la titulación habilitante, otras funciones diferentes, con el consiguiente riesgo para la salud de los pacientes, el estrés para quien es sometido a ese cambio de funciones y el riesgo jurídico de los profesionales ante previsibles demandas por mala praxis durante el ejercicio de funciones para las que no se tiene la titulación habilitante”, añade Muñoz.

A través de su escrito, la FSS-CCOO Andalucía ha comunicado a la Consejería de Salud que durante la Mesa Sectorial convocada para hoy hará constar en acta su más enérgica repulsa por el proceder de la Administración y su posicionamiento contrario a la “imposición unilateral” de medidas arbitrarias no sometidas a control alguno, que afectan a derechos laborales consolidados de 100.000 trabajadores del SAS. Asimismo, esta organización sindical advierte que sus servicios jurídicos estudiarán este proceder y el contenido de la Orden, pues estima que “se han conculcado gravemente y de manera intencionada” derechos fundamentales recogidos en la legislación vigente, por si hubiera lugar a interponer las oportunas acciones judiciales contra la Administración, así como, eventualmente, pedir amparo ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

Por otra parte, pese al estado de alarma actualmente vigente, con las limitaciones que éste comporta para prevenir la expansión del Covid-19, la FSS-CCOO Andalucía convocará movilizaciones para exigir la retirada de esta Orden y no cejará hasta conseguir que se eliminen las medidas que contiene. “Unas medidas que, en lugar de sostener, proteger, cuidar y levantar el ánimo de una plantilla al borde de la extenuación, que lleva dándolo todo desde hace ocho meses por la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, y que ha sostenido sobre sus maltrechas espaldas el Sistema Sanitario Público, ahora recibe un golpe más de la misma Administración que no lo ha fortalecido durante estos meses al no dotarlo de personal ni de los medios suficientes”, declara Muñoz.