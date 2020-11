La portavoz adjunta del GPCs y portavoz de la Comisión de Empleo, Mónica Moreno, señala que los cientos de millones que movilizará el proyecto contribuirán a la riqueza colectiva, porque “además de 1.400 puestos de trabajo directos, a su alrededor se generarían cientos de empleos indirectos”

El Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Ciudadanos en la que se insta al Ministerio de Defensa a ubicar en la provincia de Jaén la nueva Base Logística Avanzada del Ejército. El Plan COLCE supone una oportunidad para “saldar la deuda histórica que España tiene con Jaén”, ha apuntado la portavoz adjunta del grupo Cs, Mónica Moreno.

Moreno ha asegurado que Jaén “reúne las condiciones ideales para llevarlo a cabo”, al tiempo que ha afirmado que “el COLCE es de toda Andalucía y para toda Andalucía”, porque “los cientos de millones que movilizará contribuirán a la riqueza colectiva”. “No solo se crearán 1.400 puestos de trabajo directos, a su alrededor se generarán cientos de empleos indirectos, se crearán decenas de empresas auxiliares, se firmarán sinergias con la Universidad, se fortalecerán los lazos con los puertos de Motril y Algeciras, y se sentará un precedente para la industria 4.0 y la I+D”, ha explicado la parlamentaria andaluza.

La portavoz adjunta de la formación naranja ha lamentado el “abandono sistemático” de la provincia de Jaén por parte de los diferentes gobiernos. Y en esa línea ha elogiado el camino que ha iniciado Ciudadanos desde que gobierna en Andalucía, “Ciudadanos ha apostado por la modernización, la cualificación, la formación profesional, la innovación y el apoyo al mundo rural”.

Para finalizar, Moreno ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los partidos políticos, “les pido su apoyo para demostrarle a Madrid que, cuando se trata de pelear por su futuro, Andalucía habla con una sola voz”. “Apoyar el COLCE en Jaén significa aprovechar la oportunidad e iniciar una nueva etapa de eficiencia, innovación y modernidad, y sentar un nuevo precedente en la provincia más abandonada de España”, ha concluido la portavoz adjunta de Cs.

El PP celebra la aprobación de sus enmiendas a la moción

El Partido Popular ha logrado hoy que el Parlamento andaluz se comprometa, por unanimidad, a solicitar al Ministerio de Defensa que el Plan COLCE del Ejército de Tierra no solo implante en Jaén la Base Logística Avanzada “General Castaños”, sino también pedir la creación de un centro de formación y prácticas militares en el destacamento militar de Vadollano, perteneciente al término municipal de Linares, y la implantación en el parque empresarial Santana de una unidad de producción del proyecto VCR 8×8 Dragón. El objetivo del Partido Popular de Jaén es “beneficiar en todo lo posible a la provincia de Jaén y no quedarnos en un único proyecto, porque a cuantos más municipios lleguemos mejor”, ha señalado la diputada autonómica del PP de Jaén, Ángela Hidalgo.

Ya es hora, ha dicho la dirigente, de que poco a poco se vayan saldando “las deudas pendientes con mi provincia, tan castigada y ninguneada por los anteriores gobiernos socialistas”. “Apoyamos y defendemos la candidatura de Jaén porque es cuestión de justicia y porque es una oportunidad única para resurgir de una profunda crisis social y económica, recuperar la senda del progreso y del bienestar, con la creación de entorno 1.400 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos que se incrementarían si se acepta la iniciativa de Linares”, ha explicado.

El gobierno de Juanma Moreno está decidido a apostar y pelear por la candidatura de Jaén para el Plan COLCE pero “ahora le toca al gobierno de Sánchez y deben demostrar si están o no dispuestos a hacer que Jaén sea la futura sede y darle a Jaén algo a cambio de tanto y tanto que le han quitado durante años de abandono”. Desde el PP “estamos convencidos de que al añadir un centro de formación y una unidad de producción hacemos mucho más atractivo este proyecto que será una oportunidad excepcional para que el gobierno de Sánchez haga algo por nuestra provincia”.

“Nuestra tierra se ha demostrado que es una prioridad para el gobierno de Juanma Moreno”, como se comprueba en el proyecto de presupuestos de la Junta donde los jiennenses serán los que más inversión por habitante reciban”. Sin embargo, los presupuestos que vienen del gobierno de España reflejan todo lo contrario, “Jaén vuelve a ser la gran olvidada, sin nuevas inversiones, sin proyectos de futuro, sin ITI”, ha lamentado, por eso es fundamental que el Ministerio de Defensa apoye al menos que el Plan COLCE compense el abandono y la dejadez por parte del PSOE hacia nuestra provincia pues sería una gran oportunidad de desarrollo para la provincia”.

Par el PP, las dos enmiendas presentadas enriquecen enormemente la PNL debatida hoy y que ha sido aprobada por unanimidad, y con las que se pretende “huir de los viejos estereotipos, de la arcaica rivalidad entre dos ciudades hermanas, Jaén y Linares, que tienen todo para ser el objetivo perfecto del Plan COLCE”. La provincia de Jaén “necesita de inversiones y Linares no se queda atrás”, ha lamentado, por eso este proyecto podría beneficiar enormemente a esta ciudad que dispone de suelo industrial bien comunicado por carretera y ferrocarril y unas infraestructuras militares que hasta el pasado mes de diciembre de 2012 permanecieron en pleno uso y rendimiento”.

Satisfacción tambien en el PSOE

El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha apoyado la PNL para la implantación de la Base Logística Avanzada del Ejército de Tierra incluida en el Plan COLCE en la ciudad de Jaén. La parlamentaria Mercedes Gámez enfatiza la importancia de “la atracción de infraestructuras que favorezcan a la economía y al desarrollo económico y social de los municipios de Andalucía, concretamente de Jaén”.

Gámez lamenta que no se haya blindado el respaldo a la consecución del proyecto, ya que Ciudadanos no ha admitido la enmienda propuesta por el PSOE, referente a incluir una parte del presupuesto de la Junta de Andalucía a este cometido. “Qué mejor compromiso podemos tener que hacerlo a través del propio presupuesto de la Junta de Andalucía, aunque no sea en las cuentas que se presentaron ayer”. “Podríamos haber realizado una declaración institucional, pero tenemos que ser más ambiciosos”.

En este sentido, apunta que “lo relevante es materializar el compromiso económico cuando vaya a ejecutarse y manifestar ese apoyo, porque será el mejor aval que pueda tener el proyecto ante el Gobierno de España”. “Es vital que la Junta de Andalucía ayude a la consecución de este objetivo y colabore con el Ayuntamiento de Jaén, que es el promotor de la iniciativa”.

Por ello, subraya que esta sería “la mejor carta de presentación ante el Ministerio de Defensa, que tiene que elegir la ubicación definitiva” puesto que contaría “con el respaldo del Ayuntamiento de Jaén, de muchos ayuntamientos de la provincia, de la Diputación de Jaén, de este Parlamento y del Gobierno Andaluz”.

La parlamentaria socialista, pone de manifiesto la importancia del proyecto que “es importante para la provincia jiennense y para el conjunto de la región andaluza” y en ese sentido pide al Gobierno andaluz que “colabore en la medida de sus posibilidades, iniciando también una interlocución con el Ministerio de Defensa para apoyar el proyecto”.

Por último, Mercedes Gámez se ha referido a la postura del PP y ha manifestado su sorpresa por el cambio de perspectiva, que ahora ha rescatado la idea de que Vadollano acoja un centro de formación del Ejército. Recuerda que en el año 2017, el Grupo Socialista llevó este proyecto al Senado y el PP votó en contra. “Me resulta ahora agradable que recuperen este proyecto porque será bueno para Linares”.