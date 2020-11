La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén informa de que más del 50% de los miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal de Linares han presentado su dimisión. Los escritos fueron registrados en la Agrupación Municipal de Linares y posteriormente se les dio traslado a la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén.

Segun el PSOE de Jaén, este hecho supone automáticamente la disolución de la citada Comisión Ejecutiva Municipal, tal y como establece el artículo 344 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE. Esta situación dará lugar a la constitución de una Comisión Gestora en la citada Agrupación, tal y como también fija el mencionado artículo del Reglamento.

Estas dimisiones, según fuentes bien informadas de este diario, destapan meses de luchas internas y discrepancias con la estrategia políticas llevada por Campos como principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Linares, así como en la gestión interna de la agrupación local.

Un día triste para Daniel Campos

El socialista escribía en el día de ayer una carta a la militancia en redes sociales en las que agradecía el trabajo la ejecutiva que ha liderado durante tres años, a la vez que ha expresado su compromiso para seguir luchando por Linares. Así lo expresaba el propio Campos en su Facebook:

Hoy es un día triste. Siempre he defendido lo mejor para Linares, y también para mi partido, el PSOE. Hace tres años me presenté a la secretaria general del PSOE de Linares porque entendía que la agrupación necesitaba un cambio y fuimos muchos, fuisteis muchos, los que nos sumamos a ese cambio. Fue duro, muy duro, pero los militantes apoyaron mi candidatura con casi un 75% del respaldo. Me sentiré orgulloso de lo que hicimos cada día de mi vida. El PSOE ganó todas las elecciones a las que nos presentamos durante estos tres años, también las locales, con todo lo que pasamos durante esos comicios.

Tengo que deciros que lo que la militancia apoyó y votó en las urnas acaba, así lo han decidido la mitad de los compañeros de la ejecutiva que han dimitido para que yo abandone la Secretaría General del PSOE.

En estos días en los que nuestros vecinos y vecinas lo pasan tan mal, es el momento de estar con los linarenses. Como militante del PSOE y concejal del Ayuntamiento seguiré luchando cada día por nuestra ciudad, porque pasemos esta pandemia lo antes posible y nos recuperemos de las consecuencias socio económicas de esta crisis.

Siempre defenderé los valores del socialismo, siempre estaré aquí para todos vosotros y vosotras.

Gracias al trabajo de estos años de toda la ejecutiva. Gracias a mis compañeros y compañeras, los que habéis estado en todo momento a mi lado y al lado del proyecto, gracias por vuestra honestidad, lealtad y cariño.

Esto no acaba, continúa. Nadie podrá ponerle puertas ni al cambio y ni a la voz de la militancia. Adelante!