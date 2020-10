El diputado nacional y presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena ha dicho hoy que “los presupuestos generales del Estado para la provincia son un auténtico fracaso, que no benefician en nada a los jiennenses, no recoge ningún reto de futuro, sin proyectos que palien el déficit de infraestructuras que tenemos”. Unos presupuestos que “apenas rozan los 100 millones y de eso poco se puede presumir, porque tanto que los socialistas presumían de ser históricos, la inversión en Jaén será histórica, pero desde el punto de vista negativo”. Las cuentas del Estado supondrán “más déficit, más deuda, más impuestos que pagarán las familias y los autónomos, los trabajadores del campo, y que va en contra de la UE, pues este gobierno social-comunista es el único de Europa que ha incrementado en tiempos tan difíciles la presión fiscal”. Además, ha aseverado que “el cuento de los ricos es un engaño”.

El dirigente popular ha asegurado que estos presupuestos “no traen nada nuevo para la provincia, son más de lo mismo: limosnas para la A-32 con solo 100.000 euros (puesto que no han sacado los proyectos adelante, lo que supondrá más retrasos), ferrocarril y para continuar con el proyecto plurianual del PP para el arreglo de nuestra Catedral”. Pero, Requena se ha preguntado “dónde está la partida de 223 millones de euros para ITI de Jaén porque no la encontramos por ningún lado”. Una estrategia inversora tan importante para esta provincia que ya era necesaria antes de la pandemia y que resulta de vital importancia ahora, “se ha esfumado, no aparece, como no aparecen los socialistas jiennenses que no nos extrañan que después de ver las cuentas se hayan escondido porque dar la cara por estos presupuestos en Jaén es misión imposible”. La importancia que el gobierno de Sánchez le ha dado a Jaén y a su ITI, con cero euros, contrasta mucho con la de Juanma Moreno que fue una de las primeras cosas que hizo nada más llegar a la Junta”. El PSOE de Jaén tendrá que dar muchas explicaciones, ha apostillado, “y no nos vale que traten de tapar la ausencia de la ITI con el Plan Activa que, además, mucho nos tememos que será para proyectos ya ejecutados.

El diputado popular ha señalado que la provincia de Jaén vuelve a ser “ninguneada y pisoteada por el gobierno del PSOE y Podemos”. Siempre que gobierna la izquierda, “Jaén pierde, como ha perdido con estos presupuestos la posibilidad de continuar con la A-32, pues no hay inversiones para los tres tramos que hay entre Villanueva del Arzobispo y el límite con la provincia de Albacete, apenas 100.000 euros por tramo que no servirán para poner en marcha estas obras”. Es más, el propio Partido Socialista se ha puesto en evidencia al disminuir su propio presupuesto para la A-32 en 95 millones de euros. Los presupuestos “frustrados” de Sánchez de 2019 recogían una inversión para la A-32 de 145 millones de euros y “ahora solo 50,7 millones”.

Requena ha explicado que en 2018 se proyectó la licitación de los tres tramos que faltan de la A-32 en la provincia para que dieran comienzo en 2019. “La parálisis a la que Sánchez ha sometido el país hizo que estos proyectos se pospusieran, pero lo que es aún más grave es que a día de hoy, con los presupuestos para 2021 sigue sin haber nada de eso”. Pero aun hay más, ha dicho. En febrero de 2020 Requena preguntó al Gobierno por los nuevos tramos de la A-32 y entonces la respuesta fue que estaban en la fase de proyectos y que una vez redactados, se licitarían las obras. Pues bien, ocho meses después, ha vuelto a preguntar por los nuevos tramos de la A-32 y la respuesta ha sido muy diferente: ahora el gobierno de Sánchez dice que los proyectos estaban redactados desde 2010 por lo que es necesario licitarlo nuevamente para actualizar los proyectos. “Esto evidencia un engaño a la provincia de Jaén, una mentira intolerable del gobierno de Sánchez, un nuevo timo a esta tierra y a los jiennenses”.

Pero desde el PP “no nos quedamos solo en la A-32. Tampoco hay nada presupuestado para las conducciones de la presa de Siles, ni para la Comisaría provincial”. El presupuesto para el Archivo Histórico es “una mentira, pues no se recoge ninguna proyección para los próximos cuatro años por lo que no hay previsión de que estas obras comiencen hasta, al menos, 2025”. También habrá retrasos en la comisaría de Andújar, pues el presupuesto planteado no corresponde con la urgencia de las obras “ya que cabe recordar que la actual se encuentra sobre los laboratorios de la antigua fábrica de uranio, que no se desmantelaron adecuadamente”.

No hay ninguna ambición presupuestaria para la provincia de Jaén y son “una enorme decepción”. El PSOE se ha rendido con esta tierra, no aporta ninguna solución a sus graves carencias en infraestructuras, ni en la creación de empleo, hasta aquí no llegarán los fondos de recuperación, pero, sin embargo, se le aumentará la carga fiscal a tantos agricultores que cada día arrancan su vehículo diésel para ir al campo y, en general, a los 300.000 usuarios de vehículos diésel en la provincia. “En definitiva, más presión fiscal, ninguna apuesta de futuro por esta tierra, y un nuevo varapalo del PSOE a la provincia de Jaén”, ha concluido el dirigente popular.