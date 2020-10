Foto: Manuel Puentes Rojas (Licencia Creative Commons)

Comunica Rubén de FACUA que BBVA va a empezar a cobrar dos euros por sacar dinero por ventanilla. Además, quienes no tengan una nómina mensual de 600 u 800 euros, según los casos, ya no tendrán el descuento que se mantiene para quienes tengan una pensión mayor. Aunque alguien cambie de banco valdrá de poco, pues los demás bancos irán detrás, pues para eso están muy de acuerdo. Esta es una noticia descarnada por sí sola, pero es peor si se junta con las últimas que tienen que ver con quienes mangonean el dinero de quienes casi siempre perdemos. Me refiero a varios asuntos relacionados con Bankia, entre ellos el de su fusión con Caixa Bank, así como otras fusiones más que llevan a una concentración bancaria en contra de la ciudadanía de a pié. Vemos en ello más claro el latrocinio apuntado.

Estos días el juicio por la salida a bolsa de Bankia ha concluido levantando de condena dada al señor Rato y sus cómplices que a todo dios le parecía justa. Pues no, ahora resulta que esa salida a bolsa la había autorizado el Banco de España con otras autoridades quienes lo hicieron y quienes lo autorizaron no responden del dinero que se ha perdido: ¡Olé qué bien y que lo pague usted! Sí claro que usted, yo y a todo dios como habitual. Sepamos además que don Rodrigo y alguien más estaban en la trena por otro delito. Sin irnos de Bankia, podemos comentar la fusión de la misma con Caixa Bank. Esta fusión es otra medida que ve bien el Banco de España y las otras autoridades del dinero que inclinan al Gobierno al acuerdo. Antes de seguir adelante, me paro a pensar el montón de cajas que se han ido uniendo junto a Caja Madrid para formar Bankia. Por otro lado algo por el estilo pasó en torno a La Caixa hasta que ésta fuera Caixa Bank. Quien tenga curiosidad puede ir ajustando la cantidad de millones invertidos en esos procesos de saneamiento y fusión. Y de camino se puede averiguar lo que se ha perdido en el camino de obras sociales, a cambio de ahora dar cuenta a la bolsa. Resulta que lo que antes eran fundaciones sociales y culturales, ahora lo son refugio de accionistas. Así que hemos vuelto al asunto, ya más completo de la bancarización ya tratado en estas páginas. Uno de los principales perjuicios lo vemos en el cambio de la naturaleza de las fundaciones que antes en vez de depender de la bolsa dependían de municipios, provincias y sus beneficios volvían a su clientela. No eran públicas como tal pero parecidas.

Todo este proceso ha tenido dos justificaciones. Una, que necesitábamos unos bancos que poderosos y grandes, aunque sin decirlo que fueran también privados, aunque éste no se decía mucho.. Así que se empezó el proceso de concentración tanto en la banca oficial y en la privada. Recordamos la unión de Bilbao y Vizcaya por un lado, por otro lado Banesto y otros. Caja Postal con Banco Exterior, Banco Hipotecario formaron Argentaria un gran banco público. Mientras la unión de las cajas. Luego se dijo que la banca no debe ser pública aunque Argentaria funcionaba bien, como Bankia ahora, cuando ha dejado de tener deudas. Y como se sabe que funcionan bien los bancos públicos aquí y en el mundo, ahora se ve el juego. Lo que realmente quieren los dueños de los bancos es disponer de ciento veinte mil millones de antes para el rescate y otros vente mil ahora para sanear a Bankia. Así las ganancias para los banqueros y las pérdidas para el estado. Pérdidas a la que hay que añadir para ayudar en los despidos y otras más.

Además del estado que pone esa gran cantidad de millones, quien lo sufre tanto o más son la ciudadanía y los propios trabajadores de los bancos. Tengamos en cuenta que nada más que en 1.019 CaixaBAnk admite tener cinco mil empleados en ERE. El Banco de España informa de 5.607 empleos. Desde 2.011 a 2.019 hay 103.051 empleados menos en toda la banca española, a la vez que se han cerrado 22.061 oficinas. Comparando estas cifras con Europa vemos las oficinas cerradas en España se acercan a las cerradas en conjunto por Alemania, Francia e Italia con 26.000. Siendo los tres con más población y riqueza. Otro tanto podemos decir economía con relación a los despidos. En los años contados sólo Alemania ha despedido más empleados que España. No acaban aquí las fusiones, pues ya se anuncia otra entre Unicaja y Liberbank. Sobre ello los sindicatos avisan de que ya no puede haber prejubilaciones pues ya se han hecho muchas. Hernández Cos de Banco de España admite que va a haber poca competencia y será peor para las personas usuarias. Muchas de ellas se sienten obligadas a usar los cajeros aunque no saben o no les gusta. Otras ni siquiera eso, porque además de quitar oficinas, han quitado hasta los cajeros en esos pueblos de la España vaciada. La realidad es que la banca quiere ganar más con menos personas trabajando y tratando peor a la clientela. Ante esta sinrazón los bancos cuentan con el apoyo de otros poderes también económicos o las decisiones de la justicia que acaban beneficiando a quienes aparecían como culpables.