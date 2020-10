La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, acompañada por el alcalde de Linares, Raúl Caro, ha asistido hoy al inicio de las obras de conexión del ramal ferroviario Vadollano-Linares con la línea Madrid-Cádiz de la red de interés general. La actuación, con un plazo de ejecución de siete meses, fue adjudicada por cinco millones de euros al grupo AZVI, mientras que la dirección de obra corre a cargo de la empresa Betancourt.

Marifrán Carazo ha destacado la importancia del desbloqueo de esta conexión “para el desarrollo del parque empresarial de Linares después de demasiados años de espera e incumplimientos por parte de los anteriores gobiernos socialistas” y ha reiterado que su equipo estudia la conexión del ramal de Vadollano-Linares con el propio parque empresarial “para que verdaderamente se aprovechen las potencialidades de este enclave industrial que necesita impulso para ser motor de creación de empleo en la comarca”.

“Con el consenso de los empresarios y del Ayuntamiento también vamos a acometer esta playa de vías, para lo que ya se está tramitando la redacción de los proyectos de construcción”, ha anunciado la consejera tras apuntar que prevé que las obras de esta conexión con el parque empresarial se puedan licitar el próximo año.

El Alcalde de Linares ha manifestado su agradecimiento a la Consejera por “haber cumplido su palabra; a mediados de verano se anunciaba que en el mes de octubre comenzarían las obras y así ha sido”. Un primer paso importante al que, como ha señalado el Alcalde de Linares, “debe seguir la acometida del proyecto de la playa de vías, que sería el último paso necesario para conectar definitivamente el parque empresarial con la línea ferroviaria general”. Una obra básica para la ciudad, como ha subrayado Raúl Caro-Accino, “proyectos que estaban bloqueados, en el caso del ramal desde el año 2009, y que servirá para revalorizar el parque empresarial, que es vital para la ciudad”. Así, tal y como ha detallado Caro-Accino, “el Ayuntamiento seguirá siendo exigente, seguirá trabajando en coordinación con la administración andaluza en proyectos que permitan la rehabilitación de nuestra zona industrial y convertirla así en un entorno óptimo para la instalación de iniciativas empresariales”.

La ejecución de estas obras permitirá que el ramal ferroviario Vadollano-Linares pueda ser operado para el transporte de mercancías entre el parque empresarial de Linares y los centros logísticos localizados junto a estaciones y apartaderos de la línea férrea estatal Cádiz-Jaén-Madrid. Esta actuación está cofinanciada al 80 por ciento por la Unión Europea a través del Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020.

La ejecución de la conexión ferroviaria Vadollano-Linares es fruto de la colaboración de la Junta de Andalucía y Adif, puesto que ha sido posible tras obtener la Consejería dos autorizaciones del ente estatal: una para las obras de la conexión ferroviaria del ramal en el punto kilométrico 306+160 de la línea Alcázar de San Juan a Cádiz y otra para la conexión a la Red Ferroviaria de Interés General, así como otras autorizaciones adicionales relacionadas con la Seguridad Ferroviaria y la interoperatividad de los subsistemas y la autorización de la ocupación de la Estación previo abono a Adif de un alquiler de siete meses por 59.000 euros. En definitiva, una compleja tramitación administrativa que ha impedido el inicio de las obras con anterioridad.

Esta obra es fundamental para desbloquear el ramal ferroviario Vadollano-Linares, que ha sufrido múltiples paralizaciones desde que se iniciaron los trabajos hace una década. Para dotar de funcionalidad al ramal, cuyas obras acabaron en febrero de 2019 por 22,6 millones de euros, se precisaba ejecutar la conexión con la red ferroviaria de interés general dentro de la estación de Vadollano. Para ello, se acondicionará la estación en la disposición de las vías, las instalaciones de señalización, comunicación y seguridad para su futuro funcionamiento y un drenaje adaptado a su nueva situación. Además, se ejecutarán otras obras complementarias en la estación y en el cerramiento.

La Agencia de Obra Pública de la Junta fue la encargada de la construcción del ramal que acaba justo en el vallado de Adif que rodea el perímetro de la estación de ferrocarril de Vadollano, unas obras que arrancaron en abril de 2009 y que fueron suspendidas en varias ocasiones. La primera, en julio de 2013. En mayo de 2016 se retomaron los trabajos, que volvieron a interrumpirse en mayo de 2017, cuando el contrato fue objeto de cambios.

En abril de 2018, la dirección general de Movilidad se hizo cargo del proyecto, que pasó de contar con doble vía y tres funcionalidades: transporte de mercancías, de viajeros y ramal técnico para la realización de pruebas por parte de CAF Santana, a tener una sola vía de ancho mixto, desde la salida del parque empresarial hasta la estación de Vadollano sin incluir la señalización para la conexión con la línea Madrid-Cádiz.

Una segunda modificación define finalmente el proyecto con vía única de ancho mixto sin electrificar (con un tercer carril de ancho internacional), desde la salida del parque empresarial hasta la estación de Vadollano. Un recorrido de 5,8 kilómetros que incluye dos pasos inferiores (por los que discurre el tráfico rodado), una pasarela peatonal para dar continuidad a la vía verde y el viaducto de Valdecastro, que constituye la estructura más singular y que salva el arroyo del mismo nombre con una longitud de 460 metros.

Las traviesas mixtas, que están fabricadas por Andaluza de traviesas S.A. de Espeluy y son del tipo de tres carriles, permite la circulación tanto de trenes de ancho convencional o ibérico, así como locomotoras aptas para circular por ancho internacional, que es el ancho que permite la circulación transfronteriza de trenes de mercancías en el conjunto de la Unión Europea.

Esta obra se incluye en el Plan Andalucía en Marcha que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha para el periodo 2020-2023 y que sólo de la Consejería de Fomento incluye inversiones por más de 70 millones para la provincia jiennense.

Al acto, además de la consejera y el alcalde, han asistido la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, Maribel Lozano; el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez-Istria; el director general de Movilidad, Mario Muñoz-Atanet; el delegado Territorial en Jaén, Jesús Estrella, y el director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta, Julio Caballero.

Críticas del PSOE

La parlamentaria Mercedes Gámez exige a la Junta de Andalucía “que deje de vivir de las rentas socialistas” en Linares, ejecute de una vez los proyectos que se encontró en marcha y cumpla con todas las promesas que le hizo a la ciudad y que a día de hoy “son un camelo”.

Gámez hace estas declaraciones al hilo de la visita de la consejera de Fomento, que va a vender “una vez más” un proyecto netamente socialista que todavía no han ejecutado tras casi 2 años de gobierno de las derechas. “El ramal Linares-Vadollano, su conexión con la vía general y el acceso al parque son iniciativas de los anteriores Gobiernos socialistas, es decir, forman parte de esa herencia del PSOE que tanto critica del PP pero de la que tanto se aprovecha al mismo tiempo”, señala.

La parlamentaria afirma que el tiempo pasa y la Junta de derechas “ni siquiera es capaz de avanzar a buen ritmo en los proyectos que se encontró iniciados” y recuerda que la conexión de Linares-Vadollano con la vía férrea Madrid-Cádiz “fue aprobada en octubre de 2018”.

Gámez apunta que el PP utiliza estos proyectos socialistas “para intentar tapar una gestión de la Junta que es encefalograma plano con Linares”, ya que “no hay proyectos nuevos, no hay iniciativas que lleven el sello original de la derecha y no hay promesas cumplidas por parte de PP y Ciudadanos”.

En este sentido, recuerda que Linares “ha sido ninguneada en la ITI de la Junta, ha sufrido un recorte de 2 millones de euros en los planes de empleo para la ciudad y no encuentra por ningún sitio el plan de reindustrialización que el PP prometió en campaña electoral”.

“Todo ha sido un monumental engaño de la derecha. El PP ha estafado a la ciudad de Linares y el Ayuntamiento sigue callado. Estamos en la mitad de la legislatura, el tiempo corre y no hay ni rastro de esa apuesta que decían que iban a mantener con Linares”, apostilla.