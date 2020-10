El PSOE de Linares insta al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares a que atiendan a los profesionales sanitarios que están sufriendo duramente esta pandemia en nuestra ciudad y a los linarenses que sufren sus consecuencias.

“Hemos visto en los últimos días imágenes tristes y preocupantes. Los sanitarios teniendo que realizar su trabajo como profesionales en la calle, atendiendo a los solicitantes de pruebas deCOVID19 en las aceras alrededor del Centro de Salud de San José. Llevamos muchos meses solicitando en comisión de Salud y en plenos, que se dote de unas instalaciones dignas para que nuestros profesionales realicen su trabajo en condiciones óptimas. Es competencia de nuestro ayuntamiento dotar de unas instalaciones que permitan a nuestros sanitarios y a los ciudadanos y ciudadanas de Linares, realizarse las pruebas respetando la intimidad de los usuarios y permitiendo a nuestro personal sanitario hacer su trabajo en condiciones óptimas para su empeño, tanto en lo profesional como en protección frente a la climatología”, consideran.

El PSOE de Linares cree que el ayuntamiento dispone de instalaciones que pueden suplir la falta de espacio de los centros sanitarios.

“En sesión plenaria del día 8 de octubre, el PSOE de Linares propuso mediante una moción, la creación de una comisión COVID19 donde técnicos especialistas, agentes sociales, representantes del comercio y la hostelería junto a todos los grupos políticos con representación municipal, trabajaremos juntos de la mano en conseguir sacar a nuestra ciudad de la situación tan dura que está viviendo. Toda la oposición se unió al PSOE en su propuesta, pero el equipo de gobierno dijo no al consenso, no a trabajar unidos, no a escuchar propuestas de los más perjudicados, le dio la espalda al trabajo de todos, para decidir seguir su camino en solitario, camino que por cierto no está dando resultados para desgracia de nuestra ciudad”, opinan los socialistas linarenses.

Concluyen asegurando que el PSOE de Linares siempre está y estará a disposición de la ciudadanía para trabajar en la salida de esta gran crisis y manteniendo la propuesta, para que todos juntos encontremos soluciones “reales, olvidándose de las directrices partidistas que el tripartito de Linares recibe de sus mandatarios”.