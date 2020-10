Las restricciones perimetrales para la ciudad de Linares impuestas por la Junta de Andalucía dejarán de estar vigentes este sábado, 17 de octubre, pero se mantendrán el resto de medidas. Así lo ha comunicado el Gobierno Andaluz al Consistorio linarense tras finalizar la reunión del Comité que realiza el seguimiento de la incidencia de coronavirus en la región.

La tasa de incidencia por COVID-19 en la ciudad se ha reducido tras los diez días en los que se han sostenido las medidas de restricciones pero, al igual que ocurre en el resto de poblaciones andaluzas con las mismas características, las autoridades sanitarias consideran que sigue siendo necesario mantener ciertas medidas a lo largo de los próximos 14 días (revisando la situación cada 7).

El Alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino, lanza un mensaje positivo pero de cautela: “el levantamiento de las medidas de restricción a la movilidad para la ciudad es un ejemplo de que hemos hecho bien las cosas, pero debemos seguir siendo responsables y cumplir con las medidas del Gobierno Andaluz porque hablamos de la salud de los linarenses”. Al mismo tiempo, el Primer Edil ha lanzado un mensaje de apoyo a hosteleros y comerciantes, base importante de la economía local, y ha animado a los vecinos de otros municipios de la comarca a que sigan teniendo Linares como referente comercial y hostelero “como ha ocurrido hasta ahora; ya no hay restricción a la movilidad y nuestra ciudad sigue siendo una gran opción para que realicen sus compras y consuman nuestra gastronomía”.

Linarenses y vecinos de otras localidades podrán entrar y salir de la ciudad desde este sábado sin restricciones. Sin embargo, siguen en pie las siguientes medidas:

• No se permitirán visitas ni salidas a los usuarios en los centros sociosanitarios de carácter residencial.

• Un máximo de 15 personas en velatorios al aire libre y 10 en espacios cerrados, sean o no convivientes.

• Aforo máximo del 50% en todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público. Horario máximo de apertura: 22:00 horas. (Excepto farmacias, servicios médicos, veterinarios, combustibles y otros esenciales).

• Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al 50%, tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo en barra. Las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de 6 personas por mesa o agrupación de mesas y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. Limitaciones aplicables también a locales de actividades de juegos y apuestas.

• Cierre de peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales y clubes, o establecimientos similares.

• Bodas y otras ceremonias civiles y religiosas: el número máximo de participantes será de 30 personas, tanto en espacios cerrados como al aire libre, y deberán permanecer sentadas.

• No se permitirá la apertura de mercadillos públicos o privados.

• Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido de la instalación. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de 6 personas.

• Con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2020, de medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, los aforos de las actividades servicios e instalaciones se reducen al cincuenta por ciento, salvo que tuvieran previsto uno inferior.

• Se suspende temporalmente la actividad en los parques y jardines públicos, así como parques infantiles de uso público.

• Se reforzarán las medidas preventivas en edificios de uso público, con sectorizaciones, flujos de personas, aforos, etc.

Restricciones en Granada

Por otra parte la Consejería de Salud y Familias, a través del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Granada, ha decidido en el día de hoy adoptar las medidas restrictivas recogidas en el BOJA de 14 de octubre en la capital de la provincia de Granada, así como para el resto de los municipios que constituyen la aglomeración urbana de Granada y que según el Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada son: Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cullar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Guevejar, Huetor-Vega, Jun, Lachar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Viznar, La Zubia, Las Gabias, Valderrubio y Vegas del Genil.

Estas medidas se adoptan después de que esta semana se hayan sobrepasado los 500 contagios por 100.000 habitantes. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado en rueda de prensa que “a día 16 de octubre la Incidencia acumulada a 14 días en el Distrito Granada es de 680,3 por cada 100.000 habitantes y en el Metropolitano 500,4; mientras que en la capital la incidencia es 793,68 a 14 días”. Del mismo modo, ha afirmado que “la incidencia es la población más vulnerable del territorio es de 450,5 contabilizando para ello los casos de 60 años o más”.

Además, durante su intervención ha hecho referencia a otros indicadores como el índice R en 7 días o la ocupación hospitalaria: “En Granada, ahora mismo cada persona tiene la capacidad de contagio de 1,5 personas, lo que nos hace pensar que se producirá un aumento de total contagios en los próximos días” ha dicho. En cuanto a la presión asistencia, Aguirre ha asegurado que “día 1 de octubre en la provincia de Granada había 112 pacientes hospitalizados mientras que el día 15 ya se contabilizan 251 pacientes, es decir, en apenas 15 días el incremento porcentual ha sido del 124%”.

Finalmente, el consejero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana “Rogamos a los granadinos a que se queden en sus domicilios y preservando el núcleo familiar, para intentar entre todos frenar a esta pandemia y no vernos abocados a decisiones más drásticas como el cierre perimetral de Granada y su área metropolitana” ha concluido. Igualmente, ha querido agradecer a todas las administraciones implicadas su colaboración y rogar a la población prudencia.

Medidas adoptadas

Algunas de las medidas recogidas en el BOJA del 14 de octubre, y que será efectivas a partir de las 8 de la mañana de mañana, son que los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y su hora de cierre será como máximo a las 22:00 horas, a excepción de centros médicos, farmacéuticos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales. Por su parte, los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al 50%, tanto en el interior como en el exterior y la ocupación máxima por mesas o agrupación de mesas será de 6 personas.

Así mismo no están permitidas salidas y visitas en los centros sociosanitarios, tales como residencias de personas mayores o residencias de personas con discapacidad.

Los mercadillos públicos o privados, así como peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales o clubes permanecerán cerrados. Y la actividad de parques y jardines públicos, así como de parques infantiles de uso público queda suspendida temporalmente.

En cuanto a la práctica deportiva, se permite en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido en la instalación. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de 6 personas.

Por su parte, las celebraciones nupciales u otras celebraciones civiles o religiosas serán de un máximo de 30 personas tanto al aire libre como interior y la asistencia a velatorios se limita a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados.

La duración de estas medidas tendrá una duración mínima de 14 días y tendrán evaluación continua de la situación epidemiológica por parte del Comité Territorial que determinará su prórroga, ampliación o reducción de estas.

Otros municipios

En el BOJA extraordinario que se publicará hoy estarán recogidos otros municipios que adoptan las medidas de la Orden del 14 de octubre. Así, Almodóvar Del Río (Córdoba), Casariche (Sevilla) y Linares (Jaén), recuperan la movilidad, aunque seguirán aplicando el resto de las medidas restrictivas. Por su parte, tras la resolución del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga y tras su publicación en el BOJA, estas medidas también serán aplicables en el municipio de Sierra de Yeguas.