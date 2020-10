Se intensifica el dispositivo de vigilancia y control en Linares puesto en marcha desde el pasado 1 de octubre. La labor que los agentes de la Policía Local vienen realizando a lo largo de esta pandemia se refuerza tras el anuncio de las medidas de restricción a la movilidad ordenadas por la Junta de Andalucía para la ciudad, que se extenderán a lo largo de los próximos días y que son de obligado cumplimiento para la ciudadanía.

La Policía Local de Linares, en colaboración con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, participa en las labores de controles en los diferentes accesos de Linares. Cabe recordar que una de las medidas del Gobierno Andaluz restringe las entradas y salidas de personas en el municipio, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por determinados motivos esenciales. Dichos controles son dinámicos, de tal modo que se cubran las vías de entrada y salida y controlar así la restricción perimetral ordenada para Linares.

Igualmente, el cuerpo de Policía Local linarense ha reforzado su protocolo para la especial vigilancia del cumplimiento del resto de medidas establecidas por la Junta. De este modo, los agentes inciden en el control del aforo y las distancias de seguridad en los establecimientos hosteleros y de restauración, para los que se ha decretado un máximo del 50% del aforo, el distanciamiento recomendado entre mesas y las 22 horas como horario de cierre.

De la misma manera, la Policía Local de Linares mantendrá a lo largo de estos días su colaboración en el control de las restricciones de movilidad dentro del término municipal, así como en el uso de mascarillas. Se mantendrá igualmente una especial vigilancia en los parques de la ciudad, que han sido clausurados, y en aquellas zonas en las que pudieran producirse aglomeraciones o reuniones para el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, algo que continúa estando estrictamente prohibido.

Desde el Ayuntamiento de Linares se recuerda a la ciudadanía que el cumplimiento de las medidas es necesario para frenar la curva de contagio que en las últimas semanas se ha dado en Linares. Dichas medidas afectan también a las celebraciones familiares, que se han convertido en puntos sensibles de contagio. En el caso de celebraciones sociales, como bodas, bautizos o comuniones, la Junta de Andalucía ha establecido un máximo de 30 personas tanto en espacios públicos como privados que, además, deben permanecer sentadas.

Otras medidas

Desde el Ayuntamiento de Linares se recuerda el resto de medidas especificadas por la Junta de Andalucía para la ciudad:

Cierre de peñas, asociaciones y clubes o establecimientos similares.

No se permitirán visitas ni salidas a los usuarios en los centros socio-sanitarios de carácter residencial.

Un máximo de 15 personas en velatorios al aire libre y 10 en espacios cerrados.

No se permitirá la apertura de mercadillos públicos o privados.

Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido de la instalación. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de 6 personas.

Se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles.