La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste nible de la Junta de Andalucía impulsa un plan especial de control y segui miento para detectar artes prohibidas en los cotos de la provincia. “No pode mos permitir que unos pocos ensucien la reputación de nuestros cazadores, por lo que habrá tolerancia cero ante cualquier tipo de arte prohibida. Vamos a vigilar los cotos para localizar lazos, jaulas o venenos porque representan un enorme riesgo hacia el medio ambiente y nuestra biodiversidad”, afirma la de legada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Soledad Aranda. Dentro del plan especial, durante el primer semestre del año, se han realizado 40 inspecciones, que se han desarrollado en 36 cotos de caza, 2 granjas cinegéticas, una explotación ganadera y en terreno en el que no se de sarrolla actividad cinegética de 32 municipios.

Como resultado de estas inspecciones, han sido localizados y decomisados 51 lazos y 1 jaula trampa (artes ilegales de caza). Además, se han encontrado 10 cadáveres de zorro cuya muerte está directamente relacionada con el em pleo de estas artes; 1 zorro y 2 jinetas, muertos por envenenamiento, y otros 3 cadáveres de zorro, 2 lagartos ocelados y 1 perro cuya muerte aún no ha sido aclarada. Asimismo, se localizó aún vivo a un ejemplar de zorro atrapado en un lazo, que fue liberado.

Las inspecciones han sido desarrolladas por miembros pertenecientes al cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, que han estado asistidos por agentes especializados pertenecientes a las BIVE (Brigada de Investigación de Venenos). En ocasiones, se han utilizado perros adiestrados en la detección de veneno en el medio natural pertenecientes a la Unidad Canina Especializada. También han participado igualmente técnicos de la Estrategia Andaluza contra el Veneno y miembros del Seprona de la Guardia Civil.

La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Soledad Aranda Martínez, recuerda que el empleo de estos tipo de

artes ilegales y no selectivas suponen un enorme riesgo, no solo para las especies a las que se pretende controlar (generalmente zorros, perros asilvestrados, conejos o jabalíes), sino también para el resto de la fauna que habita en el campo.

Como consecuencia de las actuaciones de los Agentes de Medio Ambiente, se han desarrollado expedientes para depurar responsabilidades. En las sanciones por el empleo de veneno y artes ilegales de caza se contemplan penas de prisión 4 meses a dos años o multa de 8 a 24 meses, la inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Por otro lado, por la vía administrativa, las sanciones por el uso del veneno van de los 60.101 a 300.506 euros, por usar o comercializar artes ilegales de caza de 601 a 60.101 euros, y por tenencia de artes ilegales de caza de 60 a 601 euros. Además de todas estas sanciones se puede complementar con la suspensión cautelar de la actividad cinegética del coto afectado o del aprovechamiento ganadero del monte público.

comparte! 0 Buffer