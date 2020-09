La parlamentaria andaluza por el Partido Popular de Jaén, Ángela Hidalgo Azcona, muestra su satisfacción porque la Junta de Andalucía invierta casi un millón de euros en las infraestructuras sanitarias de Linares para ofrecer un servicio de más calidad y mayor comodidad a los usuarios y profesionales. Según explica, “se trata de un total de 17 actuaciones en el Hospital San Agustín y en centros de salud de la ciudad y la Estación Linares-Baeza, con el objetivo de adaptar estas instalaciones a las necesidades surgidas para atender a los pacientes y frenar el contagio del virus”. “Estas intervenciones suman casi un millón de euros con los que el Gobierno de la Junta de Andalucía liderado por el Partido Popular pone de manifiesto su compromiso y su apuesta seria, firme y decidida por la sanidad en Andalucía, y en este caso en la ciudad de Linares”. “Este Plan de Infraestructuras constituye una de las actuaciones más importantes en materia sanitaria que se ha ejecutado en Andalucía en los últimos años, del que 7,3 millones de euros vienen a la provincia vinculados a 99 proyectos”.

La diputada andaluza detalla que “en Linares se contemplan intervenciones en el Hospital San Agustín (557.399 euros) y en los centros de salud (399.266 euros) con el objetivo de fortalecer la atención primaria”. Entre las actuaciones más importantes destaca la adecuación de dos plantas de medicina interna en el Hospital San Agustín; actuaciones en la cubierta; mejoras en el sistema de incendios; obras en la planta 7, en urgencias y para la redistribución de espacios; y otras intervenciones vinculadas al Covid-19. En los centros de salud se actuará, en líneas generales, para la mejora de los circuitos de respiratorio para atención de pacientes COVID. En el Centro de Salud de Arrayanes se instalarán puertas automáticas en la entrada, y en San José se va a rehabilitar y pintar la fachada. En el de Virgen de Linarejos, está prevista la sustitución de la climatización del centro, la instalación de una caldera; la adaptación de un ascensor y la instalación de otro nuevo; entre otras actuaciones. Además, en el Centro de Salud de Linares-Baeza se contemplan también diversas adecuaciones vinculadas al Covid-19. En relación al Centro de Salud Marqueses de Linares, destaca la implantación de doble circuito de respiratorio y un módulo progresional COVID. En este centro, subraya Hidalgo, “desde la consejería de Salud se acomete la ejecución de una nueva infraestructura, por un importe de 102.000 euros, para sustituir una antigua ‘caracola’ de 30 m² en la que se prestaban servicios sanitarios en unas condiciones indignas e infrahumanas”. “Es un barracón por el que el anterior Gobierno socialista en Andalucía ha pagado un alquiler mensual de 350 euros durante los últimos cinco años, por lo que podemos afirmar que se ha despilfarrado el dinero de los andaluces”. “El ‘manirroto’ Gobierno socialista andaluz gastó más de 21.000 euros en alquilar este módulo para dar un servicio sanitario en pésimas condiciones, pero con esta actuación la nueva Consejería de Salud hace gala de su responsabilidad invirtiendo en una nueva infraestructura adecuada y digna para los profesionales y usuarios”. “Frente a un anterior Gobierno despilfarrador, tenemos ahora un nuevo Gobierno en Andalucía comprometido con el bienestar de los linarenses”, añade.

Para concluir, Hidalgo destaca que “sin duda estas actuaciones beneficiarán, no solo a los usuarios y profesionales que trabajan en estos centros, sino que también funcionarán como revulsivo a económico para todos los municipios”. Por todo ello, “desde el Partido Popular queremos poner en alza, no solo el trabajo de nuestro consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, sino de todo su equipo, desde la viceconsejera hasta nuestra Delegación Provincial de Salud, así como el gran equipo humano y técnico que forma parte de esta Consejería, porque han trabajado todos con el único fin de controlar esta horrible pandemia, de forma coordinada, conjunta y en estrecha colaboración con otras consejerías en todos los aspectos en los que ha sido necesario”. Por último subraya que “una vez más y como no puede ser de otra manera, reiteramos desde el Partido Popular nuestro reconocimiento hacia el grupo de profesionales sanitarios que han puesto en riesgo su salud, sus vidas y su integridad para hacer frente al coronavirus y atender por encima de todo el interés de la población”.