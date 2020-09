La Policía Local de Linares ha levantado un total de 96 actas de infracción por incumplimiento de las medidas sanitarias, de prevención y distanciamiento en relación al COVID-19 el pasado fin de semana en la localidad.

De este modo, se han levantado 74 actas por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas o por no mantener la distancia interpersonal de seguridad. Además, 2 actas a establecimientos públicos por no cumplir con las medidas de seguridad establecidas. En este caso, tal y como explican desde el ente policial, se han levantado por no colocar las mesas y sillas con la distancia de seguridad suficiente entre ellas, así como por permitir el baile o aglomeración de personas entre sí, sin mantener las distancias de seguridad pertinentes.

Igualmente, la Policía Local ha levantado 22 actas por el incumplimiento en cuanto a la obligación de llevar mascarillas en cuatro fiestas privadas, de menos de 15 personas, celebradas en Linares en las noches del viernes y el sábado, 18 y 19 de septiembre.

El Concejal de Función Pública, Javier Bris, hace de nuevo un llamamiento a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, apelando a “la responsabilidad y disciplina en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento establecidas por las autoridades competentes, para proteger la salud de todos”.