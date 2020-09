La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Jaén -Carmen Barranco- lamenta que la Junta de Andalucía haya “frustrado” las esperanzas que los jiennenses tenían depositadas en los fondos destinados a la ITI -Inversión Territorial Integrada- de Jaén.

En el día de ayer, la Junta de Andalucía aprobaba 29 proyectos para su inclusión en la ITI de Jaén, por un montante de 90 millones de euros, que lo que hacen en realidad -afirma Carmen Barranco- es suplir las obras propias que la Comunidad Autónoma debería ejecutar en el ámbito de sus competencias.

Según la coordinadora provincial de IU, se trata de inversiones que vienen a reformar centros educativos, instalaciones sanitarias, a construir depuradoras y puntos limpios y también a dotar de infraestructuras y equipamientos que ya están en funcionamiento, entre otras cosas, cuando precisamente los fondos de la ITI de Jaén estaban diseñados para la transformación económica de nuestra provincia, para la creación de puestos de trabajo permanentes y sostenibles, en definitiva, para proporcionales a los jiennenses el futuro que secularmente les viene siendo negado como consecuencia de las políticas de inversión -o de no inversión- de las distintas administraciones públicas.

Sin embargo -asegura Barranco-, la Junta de Andalucía ha visto una vía de escape presupuestaria perfecta para, con estos fondos, acometer todas aquellas inversiones que tienen que ver con sus competencias directas y que no ejecuta. Para IU los proyectos aprobados en el día de ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta para su inclusión en la ITI de Jaén son evidentemente necesarios, pero deben de ejecutarse -debieron de ejecutarse hace muchos años- con fondos propios de la Junta de Andalucía en desarrollo de las competencias que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía le confiere. “Claro que es necesaria la construcción de depuradoras y de puntos limpios en los municipios andaluces, claro que son necesarias las reformas en multitud de centros educativos de la provincia para, entre cosas, reducir unas ratios inadmisibles en muchos casos, pero éstos, entre otros, son proyectos del siglo pasado, que ya debieron ejecutarse entonces y que ahora los quiere acometer la Junta de Andalucía mediante un instrumento de promoción económica y social, como son los fondos de la ITI, ideados para otra cosa, para dar respuesta, en este caso, a la imperiosa necesidad que presenta nuestra provincia de promoción económica, de desarrollo industrial, de implementación de nuevas tecnologías, de impulso a un olivar tradicional sostenible económica y medioambientalmente, de forma que todo ello permita alumbrar un futuro para la provincia de Jaén que la saque del pozo de la denominada España vaciada en la que, en gran medida, se encuentra”, explica la coordinadora provincial de IU.

Por todo ello, la coordinadora provincial de IU pide al Gobierno andaluz que rectifique, que asuma el error manifiesto y la oportunidad perdida que supone no utilizar los fondos de la ITI de Jaén para el desarrollo industrial de la provincia, para dotar de infraestructuras específicas dirigidas a la promoción económica de la provincia, precisamente lo que el propio PP criticó del anterior Gobierno andaluz en relación con el destino de los fondos de la ITI de Cádiz.

En definitiva -concluye Carmen Barranco-, desde Izquierda Unida pedimos al ejecutivo andaluz que dé marcha atrás, se replantee y reprograme los proyectos incluidos en la ITI de Jaén, de forma que los mismos no se destinen a la ejecución de proyectos e infraestructuras de “gestión ordinaria” de la Comunidad -para lo que no están diseñados-, sino que vayan dirigidos, específicamente, a dotar de infraestructuras y medidas dirigidas a la reindustrialización de nuestra provincia y a la generación de empleo de calidad, de forma que esta provincia tenga una oportunidad de futuro, que los jóvenes no tengan que emigrar de nuestra tierra ante la falta de perspectivas de empleo y que Jaén deje de ser parte de la “España vaciada”.