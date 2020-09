El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado hoy que el Gobierno andaluz va a invertir 810 millones de euros en la provincia de Jaén, lo que supone un esfuerzo titánico y sin precedentes que tiene como objetivo reactivar la economía y generar empleo en estos duros momentos que atravesamos a raíz de la pandemia de la Covid-19. Según ha explicado, esta cantidad se desglosa en tres grandes bloques como son los 640 millones de euros correspondientes a las actuaciones previstas en el plan “Andalucía en Marcha”, 90 millones de las inversiones contempladas en la ITI y 80 millones del fondo de inversión en colaboración con la Caja Rural.

“En total 810 millones que se van a movilizar desde ya y durante los próximos dos años y medio en inversiones en Jaén y que van a contribuir a poner esta provincia en la órbita en la que puede, debe y merece estar”, ha agregado.

Moreno que ha comparecido junto al vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar en el Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén) ha aseverado que son muchos los proyectos que el plan “Andalucía en Marcha” está ejecutando y que va a impulsar en esta provincia, pero ha destacado dos que tienen especial importancia como son la futura Ciudad Hospitalaria, a la que se va a dedicar 350 millones de euros, y la Ciudad de la Justicia, que supondrá una inversión de 72 millones.

En esta línea, ha destacado el firme compromiso del Gobierno andaluz con Jaén que, según ha explicado, ha contado con problemas estructurales que ya fueron detectados por el Ejecutivo Gobierno, con proyectos tan relevantes como el de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén.

De esta forma, ha detallado que la actividad económica de esta provincia registró un fuerte retroceso en los peores años de la crisis de 2008, llegando a perder con un 11,5% del PIB, 3 puntos más que la media de España y de Andalucía. “En cuanto a la tasa de paro, en el primer trimestre de 2020 ésta se sitúa en un 20,2 %, un punto por debajo que la media regional, 21,2%, y seis puntos por encima de la media nacional, 14,2% y en lo referente al tejido empresarial entre 2008 y 2014, el número de empresas en Jaén, cayó un 12,4%, por encima de la caída media en Andalucía y España”, ha puntualizado.

Moreno, que ha vuelto a apelar a la responsabilidad de todos los andaluces y les ha pedido seguir respetando las medidas sanitarias para evitar un mayor número de contagios, ha subrayado que estamos atravesando momentos muy difíciles, pero que Andalucía no se para, algo que ha quedado demostrado con la activación del plan “Andalucía en Marcha” que va a movilizar un total de 3.450 millones a lo largo de los próximos dos años y medio para ejecutar obras estratégicas de infraestructuras y transportes, en el ámbito de la sanidad y de la educación, en depuración e infraestructuras hidráulicas.

Proyectos para el progreso y la creación de empleo en Jaén

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se ha centrado durante su intervención en temas concretos como la ITI de Jaén, cuya Comisión de Participación, que él mismo preside, ha aprobado la puesta en marcha de 29 proyectos “factibles, que generan riqueza y trabajo”, algunos ya empezados y otros que se empezarán a licitar el próximo 1 de octubre, por un valor inicial de 90 millones de euros. Estos proyectos tienen como marco hasta 2023, cuando en junio tendrán que estar finalizados.

Con respecto a esta inversión, ha puesto de relieve los 16,6 millones para Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, donde algunas de las propuestas irán al Plan Aire, y la partida de 39,6 millones para Infraestructuras y Ordenación del Territorio. En esta área, hay contempladas las obras en el ramal Vadollano Linares (con una dotación de 6 millones), el acondicionamiento de la A-6201 (5,6 millones) y de la A-306 (10 millones), la ampliación de la A-311 (10 millones), el enlace de Mengíbar (5 millones) o la construcción del nuevo puente del Aguadero (3 millones).

En materia de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, serán 6 los millones para el Centro de I+D+i de Las Lagunillas, “un proyecto muy demandado por la Universidad de Jaén durante muchos años”, según ha apostillado. Para Educación y Deporte, un total de 9,9 millones para proyectos de modernización de 19 centros escolares y de FP de la provincia. En cuanto a Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en esta primera partida se prevé una inversión de 2 millones para el centro histórico de Jaén y para el entorno urbano de la Catedral como impulso para su declaración como Patrimonio de la Humanidad, además de 3.050.719 euros para el Anfiteatro de Porcuna.

A cerca de las partidas para Salud, se han concretado en 4,03 millones para distintas infraestructuras sociales y sanitarias, como la reforma del Hospital de Alta Resolución de Cazorla (1,5 millones) y del centro de salud Virgen de Bailén (900.000 euros), también obras en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (268.200 euros) y reformas en el centro de salud de Virgen de la Cabeza (1,2 millones). Por otra parte, para Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se centrará en un proyecto de modernización y equipamiento del centro de referencia Puerta de Andalucía para personas con discapacidad, con un presupuesto de 1,4 millones de euros. En cuanto a Cultura y Patrimonio Histórico, se invertirá casi 1,3 millones en actuaciones en el conjunto arqueológico de Cástulo, el Opidium ibérico de Puente Tablas y la Villa Romana de Bruñel.

El vicepresidente ha adelantado que ya se ha empezado a trabajar en un segundo paquete de inversiones, que también movilizará la ITI de Jaén, para poner en marcha iniciativas hasta llegar a la cifra de 223 millones de euros, que es la aportación que tiene hacer la Junta de Andalucía.

En ese segundo paquete, tal y como ha informado, habrá importantes partidas para la ciudad de Linares, castigada por el desempleo desde hace muchos años. “Será la prioridad”, ha recalcado, con proyectos destinadas al área de Economía, Turismo, Hacienda o Infraestructuras.

En su comparecencia, ha hablado de otras inversiones para Jaén dentro del plan “Andalucía en Marcha”, como las que se van a destinar a Educación para el conservatorio superior de música Andrés de Vandelvira, con una dotación de 6,5 millones, o la rehabilitación del conservatorio profesional de música María de Molina de Úbeda, por 3,3 millones. En otras áreas, se invertirá 10,6 millones en Deporte, 32 millones en infraestructuras hidráulicas, cerca de 15 millones en Sanidad y 70,4 millones en Fomento.

Para finalizar, Marín ha comunicado la aprobación de un decreto cuyo objetivo es poner a disposición de los autónomos más desfavorecidos por la crisis de la Covid-19 dos líneas de subvenciones por valor de 9 millones de euros. La subvención, de la que se podrán beneficiar, por ejemplo, los locales de ocio nocturno y de ocio infantil, consistirá en una cuantía, a tanto alzado, por importe de 900 euros o de 1.200, en relación con el alquiler que tengan.

Simples fuegos artificiales para el PSOE

El parlamentario Felipe López califica de “fuegos artificiales” el anuncio que ha hecho hoy el presidente de Andalucía de una presunta inversión de 800 millones en la provincia, un anuncio “lastrado por la falta total de credibilidad de este Gobierno andaluz, que lleva 2 años mintiendo y engañando a la gente”.

“Mientras la sanidad y la educación se están desmoronando en la provincia de Jaén, el presidente de Andalucía ha aparecido hoy con el cuento de Moreno Bonilla en el País de las Maravillas. No se lo creen ni en la sede del PP”, sentencia.

López argumenta que “PP y Ciudadanos no han hecho nada en 2 años, no han cumplido sus compromisos electorales y por tanto ahora les ha entrado la prisa”. “Llevan 2 años en blanco, 2 años perdidos, 2 años sin apenas inversiones y ahora dicen que van a invertir lo más grande. Ojalá fuera verdad, pero parece evidente que hoy han vuelto a vender humo, que han cometido el enésimo engaño con esta tierra y que es una tomadura de pelo integral”, resume.

El parlamentario lamenta que Moreno Bonilla “venga a difundir propaganda mientras la Junta está hundiendo la sanidad pública en la provincia de Jaén en el peor momento posible”. En este sentido, considera que “hubiera sido muy oportuno y conveniente que el presidente hubiera girado visita a hospitales, centros de salud y colegios de la provincia, que están sufriendo un gravísimo deterioro por los recortes y el abandono del Gobierno andaluz”.

“Los profesionales sanitarios, los docentes y la ciudadanía de Jaén caminan por la realidad más cruda, mientras que el señor Moreno Bonilla camina por un mundo paralelo de fantasía. Hubiera estado bien que se hubiera dado hoy un baño de realidad”, señala.

Así las cosas, López subraya que el PSOE “va a seguir con la mano tendida” para que haya colaboración fluida y lealtad institucional, porque “estamos en una situación complicada y la gente nos está pidiendo que arrimemos el hombro frente a la pandemia”.

Sin embargo, reclama al presidente de Andalucía que “cese la propaganda y la venta de humo” y ponga en marcha “trabajo real”. En primer lugar, para afrontar la crisis de la pandemia “con todas las garantías posibles”, lo que exige, entre otras cosas, “refuerzo de la sanidad pública, reactivación de la atención primaria, inversiones para reducir la ratio en los colegios y diálogo y coordinación con los ayuntamientos”.

A esto habría que sumar “una mayor, más clara y rápida implicación del Gobierno andaluz con un protocolo de seguridad para la campaña de la aceituna” y lamenta en este sentido el recorte de fondos por parte de la Junta para sostener el dispositivo de atención a temporeros, que está provocando incluso el cierre anunciado de albergues en algunos municipios.

Y en segundo lugar, el PSOE sigue teniendo la mano tendida para que haya “una apuesta real por la provincia de Jaén”, porque hasta ahora “todas las promesas del PP han sido incumplidas después de 2 ejercicios presupuestarios”. “Esto no se arregla con declaraciones de intenciones: esto se arregla con hechos y, mientras no los haya, no podemos creerles”, apostilla.