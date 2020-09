La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado la importancia de que toda la ciudadanía jiennense siga manteniendo la cultura de la autoprotección frente a la Covid 19 y no se relajen las normas y recomendaciones que realizan las autoridades sanitarias: “La epidemia no ha acabado. Debemos seguir realizando aquellas prácticas de prevención. No se nos debe olvidar la de mantener el distanciamiento físico, el buen lavado de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico y el uso continuo de mascarillas”, ha recordado la subdelegada. En este sentido, Catalina Madueño ha realizado un llamamiento a que los jiennenses no bajen la guardia. Lo ha hecho durante el acto de recepción de las 204.000 mascarillas que el Gobierno de España comienza desde hoy a repartir en los 97 municipios de la provincia y en ONG,s para su posterior distribución entre las familias más vulnerables: “Es una nueva acción del Ejecutivo para fomentar la prevención”, ha señalado.

El Gobierno distribuirá este material en la provincia a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de entidades sociales con el objetivo de apoyar a las entidades locales y a las familias más necesitadas, coincidiendo con la inauguración del curso escolar. En concreto, la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén se encargará de distribuir a los ayuntamientos cerca de 162.000 mascarillas. De ellas, 88.323 irán destinadas a los 91 municipios jiennenses de menos de 20.000 habitantes. La acción se realizará gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Además, otras 73.361 mascarillas se repartirán a las ciudades de más de 20.000 habitantes: Jaén, Linares, Úbeda, Andújar, Martos y Alcalá. Para su distribución, el Gobierno ha seguido estrictamente criterios poblacionales.

Por otra parte, se han reservado 42.000 unidades más, que se repartirá a Cruz Roja, Cáritas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que a su vez, las distribuirán entre los colectivos más necesitados. En total, se distribuirán 204.000 mascarillas en la provincia de Jaén.

Este acción se produce después de la reunión mantenida el pasado miércoles 16 de septiembre entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, con representantes de la FEMP.

El refuerzo de la coordinación con las entidades locales es una de las cuatro medidas incluidas en el paquete de actuaciones coordinadas de salud pública acordadas por las CCAA en el seno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del pasado 9 de septiembre.

Tal y como se ha constatado durante la pandemia, la participación activa de los ayuntamientos y las entidades locales en la promoción y la protección de la salud pública es esencial.

Desde el inicio de la pandemia, han informado a la ciudadanía, facilitando el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de la ciudadanía y, de forma muy importante, apoyando a las personas más vulnerables a hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis. También en la fase actual su papel es esencial, en la vigilancia y control de la epidemia.

Por ello, el Ministerio de Sanidad considera de gran importancia potenciar y estrechar la interlocución con todas las administraciones para mejorar la coordinación y respuesta frente al virus. El Gobierno y la FEMP han acordado mantener reuniones periódicas de seguimiento y cooperación.

Datos en la provincia

El Gobierno de España ha realizado, hasta ahora, tres acciones de reparto de mascarillas entre la población. Para la provincia de Jaén, se han destinado 504.000 mascarillas, tal y como ha recordado Catalina Madueño. Los tres repartos se han efectuado a través de la Subdelagación con la colaboración de la Diputación, los ayuntamientos, el Cuerpo Nacional de Policía, la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, las policías locales y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil. “Durante el estado de alarma, se hizo un esfuerzo extraordinario para llevar este material a todos los rincones de la provincia. Fue una etapa en la que las administraciones locales tenían dificultades para acceder a estos mercados y poder abastecerse. El Gobierno llegó entonces a la población”, ha explicado la subdelegada.

La primera acción de reparto se llevó a cabo entre el 14 y el 19 de abril, donde se distribuyeron 144.600 mascarillas. El objetivo eran los trabajadores que tenía que acudir a su puesto de trabajo en transporte público. Por eso, en un primer momento se distribuyeron 72.600 mascarillas en 25 nodos de transporte de 16 municipios: Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos, Alcalá la Real, Baeza, Torredonjimeno, Torredelcampo, Santisteban del Puerto, Mengíbar, Alcaudete, Bailén, La Carolina, Cazorla y La Puerta de Segura. Además, se hizo entrega del contingente restante de 72.000 mascarillas para repartir con el resto de municipios de la provincia de Jaén, la Diputación Provincial, así como sindicatos, asociaciones y colectivos profesionales.

La segunda acción se realizó entre el 4 y el 8 de mayo, con un reparto de 169.400 unidades en la provincia. Se puso en marcha con la entrada en vigor de la Orden Ministerial que fijaba la obligación de usar esta protección en los transportes públicos colectivos. Se repartieron 55.000 mascarillas en 25 nodos de transporte de 16 ciudades de la provincia, en concreto, en sus servicios de autobuses urbanos, en las estaciones de autobuses interurbanos y en las estaciones de ferrocarril. Además, se distribuyeron 94.600 entre los 97 ayuntamientos, en virtud de un acuerdo alcanzado por el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias. Las seis ciudades con mayor población recogieron directamente sus respectivas partidas, con una suma total de 30.000 mascarillas. Para los 91 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes, el reparto de 64.600 mascarillas se realizó a con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Por último, se entregaron en Jaén 21.100 mascarillas para entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

La que se desarrolla esta semana es la tercera acción de distribución de este material que realiza el Gobierno. Cuando concluya, la Subdelegación habrá distribuido 504.000 mascarillas entre la población jiennenses.