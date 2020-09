El Rector de la Universidad de Jaén (UJA) Juan Gómez Ortega, ha informado este jueves sobre cómo afronta la institución universitaria jiennense el nuevo curso académico 2020/2021, que en lo que respecta a la docencia contará con un escenario híbrido en el que convivirán las clases presenciales con las no presenciales, “con el objetivo de tender a la máxima presencialidad posible en función de las condiciones sanitarias”.

Así lo aclaró Juan Gómez, que quiso destacar que la Universidad de Jaén trabaja en la preparación de este nuevo curso “desde hace muchos meses, en paralelo con las complejas decisiones que se tomaron para la finalización del anterior”. “Por lo tanto quiero aclarar que no hay improvisación, sino todo lo contrario. Se ha hecho un esfuerzo adicional para planificar este curso, lo que no significa que puedan surgir inconvenientes”, indicó. Asimismo, en relación al pasado curso, aseguró que se finalizó cumpliendo el objetivo marcado de que no se perdiera para el alumnado, “lo que se cumplió con creces”, declaró el Rector de la UJA, destacando el trabajo desarrollado por toda la comunidad universitaria.

Sobre las medidas adoptadas de cara al curso 2020/2021, en el plano de la docencia Juan Gómez ha explicado que la Universidad de Jaén se ha regido por los criterios académicos para la adaptación de la docencia en relación con la pandemia provocada por la COVID-19, aprobados por el Consejo de Gobierno de la UJA el 3 de julio, según el acuerdo adoptado el 16 de junio entre las universidades andaluzas y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. En dicho acuerdo se establecían tres escenarios posibles de docencia (presencial, híbrido o multimodal y online), estableciendo los mecanismos para pasar de uno a otro, según las directrices sanitarias. A partir de ese documento, las Facultades y Escuelas Politécnicas Superiores de la UJA elaboraron las correspondientes guías docentes de las más de 3.000 asignaturas que imparte la Universidad de Jaén, que recogen cómo será la docencia en cada uno de los tres escenarios.

Una vez definido un escenario de docencia híbrida, la Universidad de Jaén ha reconfigurado el aforo de sus espacios docentes (aulas, laboratorios o instalaciones deportivas) y junto con los datos de matriculación del pasado curso ha realizado una planificación de grupos en el que se concreta el mecanismo de rotación del alumnado en aquellos grupos grandes donde no puedan asistir todos de forma presencial y una parte tenga que hacerlo online. Una planificación que se concretará con los datos finales de matrícula para ajustar los grupos, de lo que se informará al estudiantado. “El día 20 cada estudiante conocerá sus ciclos de presencialidad. Respecto a las prácticas universitarias, se procurarán que sean presenciales, con todas las medidas que correspondan”, anunció.

Para poder llevar a cabo este tipo de docencia, durante los meses de julio y agosto se han instalado un total de 155 cámaras y sistemas telemáticos en las aulas de los campus de Jaén y Linares, a lo que ahora hay que añadir la instalación de otras 50 cámaras en laboratorios. “Se está llevando a cabo toda la logística para que la gestión de los grupos sea la mejor posible en lo que respecta a la movilidad del alumnado entre aulas, tomando todas las medidas necesarias para que se minimice el riesgo”, declaró el Rector. En este sentido, Juan Gómez anunció que la Universidad de Jaén trabaja en un sistema informático que permita conocer la trazabilidad de los estudiantes en las aulas. “Además de la aplicación ‘Radar COVID’ de la que promocionaremos su uso entre la comunidad universitaria, trabajamos en esta otra aplicación que permite identificar, en caso de darse un positivo en un aula, las personas que han estado alrededor”, explicó.

Por otro lado, respecto a las medidas sanitarias y/o de prevención implantadas, la Universidad de Jaén se regirá por los protocolos de actuación establecidos tanto por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como por el Ministerio de Universidades. En este sentido cabe destacar que en la Universidad de Jaén se han definido once centros entre los campus de Jaén y Linares (aularios, laboratorios, instalaciones deportivas), cada uno con un equipo de dirección COVID-19 y sus correspondientes planes de actuaciones, que se publicarán el próximo 11 de septiembre, en los que se establecen las medidas dictadas desde ambas administraciones relativas al uso obligatorio de mascarillas incluso en clases, el incremento de la limpieza o de la ventilación.

Por último, el Rector se refirió a la apuesta de la UJA por la transformación digital, recalcando el refuerzo que se ha realizado de las infraestructuras y recursos TIC’s. También, hizo referencia a otros servicios universitarios que ofrece la Universidad de Jaén. Respecto a los alojamientos universitarios, tanto el Edificio de Apartamentos como el Colegio Mayor Domingo Savio abrirán con las restricciones correspondientes y con lista de espera de usuarios, en ambos casos. Las instalaciones deportivas seguirán cerradas para uso general, aunque se baraja la posibilidad de abrirlas en caso de actividades dirigidas, principalmente de carácter docente. Así como las cafeterías y los comedores universitarios, que permanecerán cerrados. En el caso de la Biblioteca, está abierta para préstamo de libros con cita previa y para consulta en sala con reserva de espacio y cita previa, tanto para profesorado como para estudiantes; sin embargo, las salas de estudio permanecerán cerradas.

Inicio del curso

Respecto a fechas destacables del inicio del curso, el próximo día 18 de septiembre se celebrará la Jornada de Bienvenida a Estudiantes de Nuevo ingreso, que este año será virtual y se retransmitirá online, y el día 21 de septiembre comenzarán las clases para todos los cursos. Antes, los días 15, 16 y 17 tendrá lugar la Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad (PEVAU), que se desarrollará en las sedes de Jaén, Linares y Úbeda.

Por otro lado, hasta el 4 de septiembre permanece abierto el plazo de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso, que a finales de agosto ascendía a 1.707 matriculados. “Se trata de un número ligeramente superior respecto al pasado año, lo que a falta de las matriculas que se realizarán del alumnado que se presente en septiembre a la PEVAU, nos indica que finalmente el número de estudiantes de nuevo ingreso será este curso superior o prácticamente similar al del pasado año”, apuntó el Rector. Asimismo, del 10 al 13 de septiembre se abrirá el plazo de matrícula para el alumnado de la UJA.

“En este momento, tanto el Campus Las Lagunillas en Jaén como el Campus Científico-Tecnológico de Linares presentan una actividad con un nivel de presencialidad destacable y cumpliendo las directrices sanitarias indicadas en todo momento, que hemos ido transmitiendo a la comunidad universitaria mediante resoluciones Rectorales o de Gerencia. Todos los profesionales que trabajan en la UJA están haciendo el mayor esfuerzo para ofrecer un mejor servicio público, siempre con el estricto cumplimiento de las directrices que dictadas”, recalcó Juan Gómez.