La prevención ante la Covid 19 de cara a la vuelta a las clases y al inicio de la próxima campaña de recogida de la aceituna ha centrado la reunión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén que ha vuelto a celebrarse de forma presencial, pero en esta ocasión en las instalaciones del Recinto Provincial de Ferias y Congresos. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha presidido la sesión de este órgano asesor de la Administración provincial al que han asistido la mayoría de los munícipes de los 97 ayuntamientos jiennenses y en la que, junto a los asuntos previstos en el orden del día, se ha incluido la petición de propuestas de cara a la elaboración del presupuesto de la Diputación de Jaén para 2021, “tal y como hemos hecho en ejercicios anteriores”, ha puntualizado Reyes.

Con respecto al inicio del curso escolar, en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén se ha analizado el informe emitido por los servicios jurídicos de la Diputación a petición de los ayuntamientos, “en el que se establece claramente, porque así lo recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la normativa sanitaria en Andalucía, que en caso de pandemia, quien tiene la responsabilidad de la limpieza y el mantenimiento de los centros escolares es el Gobierno de Andalucía”, ha reiterado Francisco Reyes, que ha apelado a que se llegue a “un acuerdo entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, que están dispuestos a colaborar, pero hay dos elementos que son fundamentales, la financiación para la desinfección, que va a requerir un mayor esfuerzo económico, y la seguridad jurídica para los alcaldes y alcaldesas al asumir una competencia que no es de ellos. Por eso es necesario un convenio, un acuerdo, una encomienda de gestión por parte de la Junta a los ayuntamientos”, ha señalado el presidente de la Administración provincial.

El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén también ha abordado las medidas a adoptar por parte de los ayuntamientos de cara a la próxima campaña de la aceituna. En este punto, Francisco Reyes ha trasladado la preocupación de los ediles a un mes del inicio de la recogida de la aceituna y ha pedido un protocolo específico para la campaña de la aceituna con medidas concretas. “Es verdad que el Gobierno de Andalucía elaboró unas instrucciones para las campañas agrícolas, para 26 cultivos distintos, pero algunos entendemos que es necesario un protocolo específico para la campaña de la aceituna, que afecta a más de 300 municipios en Andalucía y al 100% de los municipios de la provincia de Jaén”. En este línea, Reyes plantea iniciativas “como hacer PCR a todos los temporeros que vengan, que se refuercen los centros de salud, que se analice cómo van a funcionar los albergues para temporeros y cómo se van a financiar, porque la Junta de Andalucía ha excluido sus ayudas para cofinanciar los gastos ocasionados por la apertura de los albergues. Queremos saber qué va a pasar con las guarderías de la aceituna y qué ocurrirá si hay un contagio en un pueblo que tenga una almazara. ¿Se paraliza la campaña durante 14 días?”, se ha preguntado el presidente de la Diputación de Jaén.

Por último, en esta reunión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén también se ha analizado el Real Decreto-Ley 27/2020 de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, “fruto del acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de España, que recoge, entre otros asuntos, el uso de los remanentes”, ha indicado Francisco Reyes.

Regidores del PP acusan a Reyes de usar de forma partidista el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas y “defender a Sánchez por encima de los intereses de los jiennenses”

Los Alcaldes y Alcaldesas del Partido Popular de Jaén han mostrado hoy su rechazo a los diferentes planteamientos que ha hecho Francisco Reyes en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Diputación provincial de Jaén. En primer lugar, “no podemos estar más en desacuerdo con el robo a mano armada que el gobierno de Sánchez va a hacer de los ahorros de los ayuntamientos”. Así los ediles populares han mostrado su rechazo al Real Decreto que confiscará “todos nuestros ahorros, ese dinero es resultado de nuestro trabajo y gestión y no vamos a facilitar que este gobierno social-comunista nos lo quite”, ha aseverado el presidente del Consejo de Gobiernos Locales del PP de Jaén y miembro del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Mariano Camacho.

Camacho ha reprochado la actitud de Reyes en este Consejo de Alcaldes y Alcaldesas porque “parece que en lugar de venir como presidente de la Diputación viniera como secretario general del PSOE de Jaén a defender a ultranza y a toda costa a su jefe Sánchez”. Es “inadmisible” que el socialista haga “una y otra vez uso partidista de las instituciones y órganos públicos”. “No estamos hoy aquí para que nos dé ningún mitin si no para que nos diga cómo piensa defender nuestros intereses”. En este sentido, ha destacado la “desvergüenza política” de Reyes que “se atreve a pedirnos que no hagamos uso político de la pandemia cuando es él, su jefe Sánchez y todos los socialistas los que están utilizando el coronavirus para sacar rédito político y, de paso, rédito económico pagando con los ahorros de los ayuntamientos el gobierno más caro de la historia”. “Es triste que la persona que se supone que debe defender los intereses de los 97 municipios acepte tal despropósito”, ha lamentado el dirigente popular.

Por otro lado, el también alcalde de Bailén ha puesto en valor la “actitud colaboradora” de todos los regidores jiennenses, independientemente de su color político, para facilitar una vuelta al cole segura. “Mientras los alcaldes, no solo del PP, también del PSOE como ha sido el caso de Julio Millán, hemos entendido que la vuelta al cole es tarea de todos y que si todos aportamos nuestro granito de arena nuestros niños podrán volver con mejores garantías, el señor Reyes se dedica a buscar confrontación con un informe sacado de la manga para tratar de alentar a los alcaldes para que se nieguen a colaborar con tal de desprestigiar al gobierno de Juanma Moreno sin ser consciente, o eso espero porque si no sería muy grave, que los perjudicados serán nuestros hijos”. Los alcaldes, ha señalado Camacho, han demostrado una vez más estar a la altura de las circunstancias mientras que Reyes se dedica “al juego sucio y a usar la pandemia para atacar al gobierno andaluz, eso sí es utilizar el coronavirus y la salud de la gente a favor de los intereses partidistas y sin embargo, se atreve él a decirnos a los alcaldes que no usemos la pandemia, eso solo tiene un calificativo: inmoral”. Así ha advertido que “al menos los alcaldes del PP no vamos a entrar en guerra de competencias porque no es el momento, es hora de remar todos en la misma dirección y tenemos que prestar el servicio de limpieza de los colegios de forma coordinada con la Junta para lograr que sea un entorno seguro”.

Por último, Camacho ha señalado la “capacidad de trabajo” que está demostrando el gobierno andaluz “que no está dejando ningún tema a la improvisación y, a pesar de la magnitud de circunstancias alteradas por el coronavirus, están dando respuesta a todas”. Y la próxima campaña de la aceituna no es menos y “aun a tres meses de que dé comienzo la recolección, ya se ha puesto manos a la obra para elaborar un protocolo junto con los agentes implicados para que nuestros olivareros y los temporeros puedan trabajar con las garantías sanitarias posibles”. Ya lo avanzó la Junta de Andalucía a principios de semana tras una reunión mantenida con el sector por lo que “una vez más viene el PSOE ha buscar guerras donde no las hay y, en lugar de aportar ideas y soluciones, tratar de malmeter y manipular”. “No he visto ni leído ni una sola propuesta que venga del PSOE para tratar de aportar soluciones, nada, solo mentiras y manipulaciones”, ha finalizado el dirigente popular.