La Plataforma “Todos a Una” por Linares ha emitido esta misma tarde un comunicado en el que muestra su malestar por lo que considera “inacción” de las distintas administraciones en sus distintas escalas. A continuación os facilitamos de forma íntegra el comunicado.

La Plataforma, después de un periodo más que prudente de espera, tiene que decir BASTA!!!. Se acabó la paciencia.

Somos conscientes de que la dramática situación no se iba a solucionar en poco tiempo, pero, ¿Cuánto más hay que esperar para que empiece a vislumbrar un cambio en la política de la Junta de Andalucía con respecto a Linares y Comarca?. ¿Cuánto tenemos que esperar para ver alguna realidad que haga que tengamos alguna esperanza a medio o largo plazo? .

Hasta ahora, más de lo mismo, seguimos a nuestra suerte y con una tendencia hacia el abismo. Nos encontramos en la UCI sin que tengamos un equipo de médicos competentes que sean capaces de parar esta hemorragia.

No olvidamos que el Sr. Moreno Bonilla, prometió grandes proyectos y un plan extraordinario, y criticó al anterior gobierno como culpable de todos los males de esta Ciudad. ¿Y ahora?. ¿Una vez Presidente el Sr. Moreno Bonilla, piensa volver a visitar Linares?. ¿Hemos dejado de existir?.

Nada nuevo con respecto a la política anterior que tanto crítico y utilizó para llegar al poder el Sr. Moreno Bonilla.

Los Presupuestos Andaluces son iguales, o incluso peores que los anteriores con respecto a Linares. Se mantiene una línea totalmente continuista con respecto al anterior gobierno andaluz de la Sra. Díaz, con la misma línea política de abandono e incompetencia. Incluso podemos decir que peor.

No hay el más mínimo trato diferenciador que Linares necesita para empezar a salir de esta situación. ¿Donde está el cambio que nos prometieron?.

La Junta de Andalucía sigue demostrando que solo se acuerda de Linares cuando hay elecciones o cuando salimos a la calle para protestar por el abandono, y nos siguen engañando con buenas palabras y con las mismas promesas incumplidas desde el 2011.

Con respecto a nuestro Ayuntamiento, también se produjo un cambio de gobierno, con mal comienzo, y al que también hemos respetado un tiempo de cortesía, pero, se acabó el tiempo. Por mucho que repitan el lema, como campaña de marketing, saben que no es cierto y no engañan a nadie. LINARES NO SE MUEVE. Aunque se empeñen, los ciudadanos no lo vemos.

Entendemos que ha llegado el momento de que los ciudadanos de cualquier sensibilidad política les exijamos a nuestros gobernantes locales que se ponga a lado de sus vecinos y derriben en Sevilla las puerta que tenga que derribar.

La pregunta es si están dispuestos a ello o por el contrario van a prestar pleitesía a sus partidos. En tal caso demostraran, una vez más, que sus intereses son otros bien distintos a los de su pueblo.

Así mismo, tenemos que preguntar a los Diputados y Senadores de la Provincia, que sean sinceros y digan si están trabajando para esta Comarca. ¿Que políticas urgentes están reivindicando en Madrid para sacar a esta Ciudad de la alarmante situación que se encuentra?.

En cuanto al Gobierno del Estado: Queremos que cumpla con sus obligaciones de financiación de proyectos, por todos ya sabidos por las continuas y legítimas reivindicaciones de este pueblo, para el desarrollo socioeconómico de esta Comarca, así la dotación de fondos a la ITI. Linares también es España… Linares también existe.

Y de la Diputación ya ni hablamos. Sabemos el cariño que nos profesa su Presidente. No esperamos mucho, pero creemos que, teniendo como obligación el desarrollo de la Provincia, la comarca de Linares es muy importante para la misma. Sr. Francisco Reyes “mueva ficha”.

No podemos resignarnos a dejar morir a esta maravillosa Ciudad. Pueblo emprendedor, valiente, preparado, trabajador. Lo tiene todo para ser una tierra prospera donde nuestros hijos tenga un futuro digno. Sólo necesitamos que nuestros representantes políticos cumplan de una vez por todas con los acuerdos adquiridos con esta Comarca.

Como siempre hemos dicho, no queremos más pero no nos vamos a conformar con menos.

Para hacer todas estas preguntas e instar a las explicaciones oportunas, solicitamos una convocatoria de reunión al equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento, a los Diputados de esta Provincia y Presidente de la Junta de Andalucía. A los que advertimos que no vamos a permitir ni una promesa más, no más PNL‘s, no más acuerdos sin dotación presupuestaria, no más brindis al sol. Ni un engaño más. Linares se muere.

Soluciones YA!!