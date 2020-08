La diputada autonómica Ángela Hidalgo ha señalado tras conocerse el auto por el cual se procede a la apertura del juicio oral contra Daniel Campos, secretario general del PSOE de Linares y concejal en dicho ayuntamiento, que “es el momento de que por una vez demuestre su honestidad política y presente de forma inmediata su renuncia al acta de concejal y en consecuencia también su puesto de diputado provincial”. Campos, en opinión de la dirigente popular, “no puede permanecer ni un minuto más como representante de los linarenses, ya que un juzgado ha decidido que existen suficientes indicios de que haya cometido un delito electoral y por lo tanto su honestidad , ética y honorabilidad están puestas en entredicho”.

Para el PP es “muy lamentable” escuchar algunas de las “pobres excusas que andan soltando los socialistas para justificar que Campos no dimita”. Hidalgo ha añadido que estas excusas sólo vienen a “ratificar el apego de Campos al sillón y al sueldo”. La diputada ha manifestado que “lo ponga o no un Código Ético, lo que está claro es que tras la correspondiste Instrucción judicial tanto la Fiscalía como el Juzgado han visto serios indicios de un delito electoral en la actuación de Daniel Campos”. Cabe recordar que tanto la acusación particular como el Fiscal en sus escritos han pedido penas de prisión e inhabilitación para el dirigente socialista tras realizar una petición de voto el mismo día de las elecciones municipales de mayo de 2019. El auto del juez ha determinado la apertura de juicio oral, “por lo que Campos deberá sentarse en el banquillo de los acusados y lo último que una ciudad como Linares necesita es ver a un concejal sentado un día en el banquillo y al siguiente en el salón de Plenos”, ha reseñado la diputada popular.

Hidalgo ha manifestado que “por decencia y por honestidad Campos debe irse a su casa y no esconderse en si es un delito más o menos grave. A nosotros nos parece muy grave que se le acuse un delito contra las normas básicas de un proceso electoral, si restamos importancia a eso, ya sabemos que para el PSOE todo vale, y en democracia no es así”.

Desde el PP han exigido a Reyes que “de una vez por todas venga a Linares a poner orden en el gallinero socialista, ya que en los últimos años los dirigentes de esta formación pasan más tiempo en los juzgados que en su sede”. Hidalgo ha lamentado que esta sea la imagen real de un socialismo “que primero arruinó la ciudad y ahora anda más ocupado y preocupado de sus problemas internos y sus líos con la Justicia”.

La diputada ha finalizado señalando que “afortunadamente los populares estamos demostrando que sabemos gestionar esta ciudad y gracias a la gran labor y el excepcional trabajo de nuestros concejales en el ayuntamiento y el cambio en el gobierno andaluz, Linares ve cómo se van poniendo en marcha proyectos que generan ilusión y confianza en el futuro”.