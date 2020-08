CD Lealtad, CD Alcoyano, CD Marino y Linares Deportivo, los cuatro equipos que no pudieron disputar la fase adicional de ascenso de Tercera División tras ser suspendida al detectarse varios positivos por Covid-19, jugarán finalmente en Segunda División B la próxima temporada, tal y como ha decidido hoy la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol.

La decisión se ha adoptado ante la imposibilidad de encontrar fechas para disputar los partidos que habían sido programados y por un principio de prudencia sanitaria ante los rebrotes de las últimas fechas.

Las plazas que dejan libres en Tercera División los ascensos de estos cuatro equipos no serán cubiertas.

La RFEF tomó la decisión de suspender los partidos que iban a enfrentar a estos clubes los pasados 1 y 2 de agosto por causas de fuerza mayor, después de que en los tests que se practicaron a los jugadores a su llegada a la Ciudad del Fútbol, sede de los encuentros, se detectaran tres positivos en el CD Marino.

Posteriormente, las pruebas realizadas gracias al dispositivo montado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad determinó que los tres casos eran falsos positivos.

EL AYUNTAMIENTO DE LINARES PIDE RESPONSABILIDAD A LOS AFICIONADOS AZULILLOS EN LA CELEBRACIÓN DEL ASCENSO

El Ayuntamiento de Linares traslada sus felicitaciones al Linares Deportivo y a los aficionados azulillos ante el ascenso a Segunda B que la Real Federación de Fútbol Española ha comunicado este mismo lunes.

Al mismo tiempo, y en la misma línea del Club, desde el Consistorio se hace un llamamiento a los aficionados al fútbol para que, una vez conseguido el ansiado ascenso, celebren la buena noticia desde casa y no se desplacen a las calles a celebrarlo. Así lo exigen las especiales condiciones impuestas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las aglomeraciones no están permitidas y, por tanto, resulta de vital importancia seguir las recomendaciones de las autoridades competentes para evitar riesgos que pondrían en peligro la salud de los ciudadanos.

Se pide, por tanto, un ejercicio de responsabilidad a cada uno de los aficionados azulillos de cara a este ascenso, una gran noticia para toda la ciudad. La alegría después de una larga y dura temporada no debe verse manchada por un posible rebrote del COVID-19 que ponga en riesgo la salud de los linarenses.

El presidente de la Diputación Provincial felicita al Linares Deportivo por subir a 2ª B

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha querido “felicitar al Linares Deportivo y a sus aficionados porque este club ha subido a la categoría de bronce del fútbol español”, una vez que la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol haya decidido hoy que los cuatro equipos que estaban pendientes de disputar la fase adicional de ascenso de Tercera División lo hagan de forma directa a 2ª B ante las dificultades para celebrar los partidos programados.

“Es una buena noticia para el fútbol y el deporte provincial que volvamos a tener a un equipo en la Segunda División B del fútbol español”, subraya Reyes, quien valora el “logro” del conjunto linarense, que pone el colofón a “una gran temporada en la que fue el mejor conjunto del grupo IX de la Tercera División hasta que la competición se detuvo en marzo por la pandemia”.