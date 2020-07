Ayer tuvo lugar la presentación en el Colegio Británico Saint Philip’s de Linares, de un nuevo proyecto educativo que llevaba gestándose más de un año. Fue un acto abierto para el público interesado, celebrado a las ocho y media de la tarde en el patio del recinto, teniendo en cuenta y siguiendo estrictamente todas las medidas de seguridad y prevención del COVID-19. Un proyecto que pone fin a los tiempos de incertidumbre sobre la continuidad de la actividad del centro, debido a una situación financiera previa.

Durante el evento se presentaron las claves de este nuevo plan de futuro para el centro, impulsado por un grupo de empresarios de la zona y de padres de alumnos, bajo la dirección de la sociedad GAPE (Gestión Avanzada de Proyectos Educativos S.L.). Este plan de relanzamiento se basa en tres líneas distintas: el colegio británico, único en nuestra provincia, los ciclos formativos y una academia de idiomas de gran prestigio, en la que se imparte inglés, francés y chino.

Participaron en el evento con su intervención ante el público, D. Franc Corbí y Philip Rolt por parte de Educatio Futura, empresa de consultoría especializada en la implementación del Currículum Británico en colegios privados en España. Franc Corbí, también forma parte de la junta de NABSS (National Association of British Schools in Spain). Su exposición versó sobre las notorias diferencias entre el sistema convencional y el propuesto, como alternativa a un sistema enfocado al aprendizaje más completo y experiencial del alumnado. D. Franc Corbí: “Los niños y niñas necesitan tocar y experimentar la realidad… ¿qué es un metro? ¿Un palmo, dos, tres…? Entonces el niño sale al pasillo y cuenta. 50 pasos, son un metro”. También tradujo de palabras de Philip Rolt: “No podemos medir a todos los niños por las mismas capacidades… Si valoramos al pez por su capacidad de subir a un árbol, sentirá que no tiene valor respecto a un mono”.

New Saint Philip’s ha llegado a un acuerdo de colaboración con esta consultora, quien a partir de ahora será responsable de la formación continuada del profesorado, la actualización de protocolos y la correcta implementación del currículum británico en el colegio.

José Manuel Ortiz, administrador de GAPE, explicó los motivos que han llevado a tomar la difícil decisión de rescatar e impulsar este reto académico por parte de empresarios y padres y madres de la ciudad y provincia. José Manuel Ortiz: “Adoramos Linares, nuestra ciudad y nuestra vida aquí, no queríamos tenernos que marchar a Granada, a Málaga o a otra ciudad para recibir este tipo de servicio y nos pusimos manos a la obra. Ha habido muchísimas barreras, pero sólo puedo decir que cuantas más barreras nos ponen, más barreras saltamos”.

Sin duda, han tenido que enfrentar innumerables retos que sólo aumentan la ilusión por sacar adelante el proyecto empresarial que han emprendido para los linarenses y jiennenses, aplicando las fórmulas de éxito y los valores que caracterizan a sus otras líneas de negocio, lo que les ha llevado a generar prosperidad para la zona.

David Doyle, coordinador de la academia de inglés, también intervino para exponer su metodología, así como Antonio Martínez, presentando la oferta de los Ciclos Formativos, en la que los alumnos encontrarán grandes atractivos tales como becas internacionales únicas, que han acordado gracias al prestigio académico que les precede.

Por último, Raúl Caro-Accino, Excmo. Alcalde de la ciudad de Linares, nos obsequió con su presencia y apoyo incondicional con unas palabras de ánimo e impulso para sacar adelante este ilusionante proyecto que generará grandes alegrías a esta nuestra ciudad.

El acto fue todo un éxito en lo que a afluencia se refiere. El público pudo conocer de primera mano los detalles de este sistema pedagógico tan novedoso y distinto de lo tradicional. Todo ello garantizando, para la tranquilidad de los asistentes, seguir estrictamente las recomendaciones para la prevención del COVID-19. Además, se ha valorado muy positivamente la atención ofrecida por el personal del centro, el resto de trabajadores y colaboradores, que acudieron a prestar su inestimable ayuda para demostrar la eficiencia y entrega del equipo humano que ha hecho posible esta gran cita.

“Queremos por tanto, hacer hincapié en agradecer enormemente la acogida y el cálido recibimiento que New Saint Philip’s by GAPE, experimentó ayer en el acto inaugural y esperamos que todos los asistentes —familias, colaboradores, personal, representantes institucionales y medios de comunicación; disfrutaran de la velada y sigan participando en las actividades que propondremos en breve”, concluyen desde el centro.