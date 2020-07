El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, ha participado hoy en la firma del convenio de colaboración entre las diputaciones andaluzas y la Junta de Andalucía para la financiación del coste de los materiales de los proyectos de obras y servicios incluidos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) del ejercicio 2020. Este acuerdo supone que ambas administraciones destinarán más de 9,4 millones de euros a sufragar los materiales necesarios para ejecutar unas actuaciones cuyos costes de mano de obra se acercan a los 21 millones de euros, por lo que a través de este programa este año se desarrollarán actuaciones por valor de más de 30 millones de euros en toda la provincia jiennense.

Este año, según explica Castro, “la cifra que se destinará a materiales es la misma que en 2019, asciende a 9.417.138 euros que financian la Junta y la Diputación y que se corresponden con el 45% de la cantidad total que sufraga el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) del Gobierno de España para el desarrollo de este programa”. Esta cantidad sí se incrementó el pasado ejercicio porque “el Gobierno central realizó una mayor aportación y eso propició que la Junta y la Diputación también aumentaran su parte”, aclara el diputado, quien incide en que con la aprobación de este convenio “se da el pistoletazo de salida para financiar los materiales del PFEA de las distintas obras y servicios que se van a realizar en los municipios jiennenses”.

Al respecto, José Castro recuerda que “la Diputación, cuando finaliza cada año, a pesar de que aún no tenemos ingresados la totalidad de los fondos que aporta la Junta, financia los materiales si los consistorios han completado correctamente su documentación, algo que seguiremos haciendo este ejercicio”. En esta línea, puntualiza que la Administración provincial “adelanta la cifra total del dinero de cada intervención a los ayuntamientos para que no tengan problemas de liquidez, más aún en un año como este, con el claro objetivo de que no exista retraso alguno en la ejecución de las obras, que deben estar finalizadas el 30 de septiembre de 2021”.