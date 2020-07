La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha hecho un llamamiento a la “prudencia y a la responsabilidad” de los aficionados del Linares Deportivo y del Real Jaén, cuyos equipos disputan mañana sábado en Marbella la primera semifinal del play off de ascenso a Segunda División B. “Es una ocasión muy especial para ambas ciudades, pero no hay que olvidar que lo más importante es la salud. No nos olvidemos que seguimos conviviendo con el virus. Podemos expresar nuestra alegría de muchas maneras, pero siempre extremando las precauciones y cumpliendo a rajatabla las normas”, ha explicado.

Los responsables del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén han explicado a la subdelegada el dispositivo de seguridad previsto en ambas ciudades para evitar que se produzcan aglomeraciones y que las personas que se concentren no contravienen la normativa sanitaria en vigor. “Ha sido la responsabilidad y el comportamiento cívico demostrado por la ciudadanía en los últimos meses lo que nos ha permitido contener la expansión del virus en la provincia. La sociedad, de forma mayoritaria, ha seguido las normas de seguridad e higiene y muestra una importante concienciación. No hay que bajar la guardia, sobre todo en situaciones que no deben descontrolarse, ya que nos pueden hacer retroceder en la lucha contra la pandemia”, ha agregado Catalina Madueño.

La subdelegada ha explicado que las medidas de seguridad en torno al partido y a las posibles celebraciones que puedan producirse están preparadas. “Todos debemos apelar a la responsabilidad individual y al sentido común. Los miembros de ambas aficiones deben hacer fácil el trabajo de los agentes de la Policía Nacional”, ha reclamado la subdelegada. “Sabemos que el partido de mañana no es el definitivo para lograr el ascenso, pero también debemos estar preparados para dar una respuesta coordinada en el caso de que haya algún tipo de celebración por el pase a la final que no sea la adecuada”, ha concluido.