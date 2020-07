El Ayuntamiento de Linares ha celebrado esta mañana el Pleno Municipal correspondiente al mes de julio. El salón de la Estación de Madrid, dispuesto nuevamente con las medidas de seguridad y prevención necesarias frente al coronavirus COVID-19, ha albergado una sesión que arrancó con el emotivo mensaje de agradecimiento de la concejala de Linares Primero, Juana Cruz, por todas las muestras de condolencias, cariño y apoyo recibido desde la Corporación ante el reciente fallecimiento de su marido. La edil recibió un sonoro aplauso con el que quedó manifestado, tal y como señaló el alcalde, Raúl Caro, que “las personas deben estar siempre por encima de la política”.

Así las cosas, el orden del día estaba compuesto por catorce puntos, de los cuales prácticamente todos resultados aprobados. Entre ellos, el segundo y tercero, donde se dio cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el periodo medio de pago a proveedores tanto en el último trimestre de 2019 como en el primero de este año. Al respecto, el concejal del PSOE Pedro Serrano pidió atender este aspecto de la gestión para tratar de reducir el periodo medio de pago, a lo que la concejala de Economía y Hacienda, Noelia Justicia, respondió que desde el equipo de Gobierno se trabaja en ese asunto, ya que “semanalmente se van analizando y controlando todas las facturas”. “Esto es algo que nos preocupa y ocupa y ese indicador estará en 30 días en el segundo trimestre”, manifestó el edil.

Otro punto de carácter económico fue el cuarto, relativo al Informe de la Intervención Municipal respecto a la formación, análisis y evaluación de los estado financieros y contables de la Liquidación del Presupuesto 2019 y Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Linares del Ejercicio 2019. En este sentido, se informó de que la liquidación de las cuentas públicas del año pasado supera los 8,6 millones de euros, mientras que el remanente de tesorería es superior a 6,5 millones. “Estos resultados demuestran la solvencia económica y financiera del Ayuntamiento para seguir acometiendo inversiones, gasto corriente y garantizar la prestación de servicios públicos. Y esta estabilidad financiera tiene que ver con el compromiso de la ciudadanía de afrontar sus obligaciones tributarias”, apuntó Justicia.

De otro lado, también salió adelante el Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre la justificación de la subvención de 2019 para el grupo municipal de Ciudadanos, aunque solamente con los votos favorables de los tres partidos del equipo de Gobierno y la abstención del bloque de la oposición. En cuanto al Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre la justificación de la subvención de 2019 para el grupo municipal de CILU-Linares, el tripartito local votó a favor, Linares Primero votó en contra y PSOE e IU se abstuvieron.

También salió adelante la Proposición de la Alcaldía relativa al protocolo entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para las actuaciones necesarias en el Complejo SRU Guadiel, lo que da pie a la colaboración entre administraciones en ese sentido. Donde también hubo unanimidad por parte de todos los grupos fue en el punto sobre la moción del grupo municipal del PSOE para la señalización de los pasos de peatones con pictogramas para personas con autismo. Al respecto de este asunto, la concejala socialista Paqui Díez defendió la necesidad de que “Linares sea una ciudad inclusiva para permitir a sus vecinos formar parte activa de la vida comunitaria”, mientras que Juana Cruz, edil de IU, propuso que esa señalización para personas con autismo no solo se quede en el centro sino que también se amplíe a los diferentes barrios de la ciudad.

El punto 10, referente a una moción del grupo municipal del PSOE sobre la ejecución de las partidas recogidas en el Presupuesto 2020 para las asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro de Linares, fue aprobado con el voto favorable de todo el bloque de la oposición (PSOE, IU e LP). “Con esta moción tratamos de buscar el compromiso de este pleno para que las asociaciones reciban un auxilio que se lo tienen ganado porque así está recogido en las partidas presupuestarias. Hay asociaciones que llevan sin cobrar subvenciones desde hace dos años y queremos que se comprometan a una fecha concreta para pagar porque estamos ya a mediados de julio. ¿Cuándo van a recibir nuestras asociaciones su dinero? Hay que cumplir con todo el mundo”, señaló el concejal socialista Javier Palacios. Desde el equipo de Gobierno lamentaron la situación, pero indicaron que no es posible dar fechas concretas por el “colapso” de la Administración.

El punto 11, que versó sobre la moción del grupo municipal LINARES PRIMERO respecto a la implantación del Centro de Innovación y Tecnología para la protección de Infraestructuras Críticas (CITPIC) en Linares, no fue aprobada. El portavoz de Linares Primero, Juan Fernández, defendió la necesidad de llevar a cabo este proyecto que, en su momento, prometió la Junta de Andalucía, sin embargo, el alcalde, Raúl Caro, manifestó su malestar con este tema porque, según él, “realmente nunca hubo proyecto”. “Ya a finales de 2015 la propia Agenda IDEA tenía claro que no se iba a ejecutar el Citpic por eso molesta tanto haber perdido el tiempo y el esfuerzo con esto. Además, en el BOJA de hace dos días, se recoge que el edificio del Citpic se va a alquilar para oficinas”. Pese a todo, Juan Fernández dijo que se niega a olvidar ese proyecto y que hay que seguir reclamándolo: “Sería una buena oportunidad para la Junta de Andalucía por ejecutar algo que no hizo el PSOE antes”.

El punto 12 fue otra moción de LINARES PRIMERO, en este caso, sobre la utilización de las instalaciones de Santana vinculadas a la industria ferroviaria en el recinto. Dicha propuesta, defendida por el concejal Juan Fernández, se centró en pedir a las administraciones que fomenten que empresas del ámbito ferroviario se instalen en el parque industrial, concretamente, en las naves donde operaron otras empresas del sector, como CAF o Cástulo Technology. “Tenemos ya hecha la infraestructura, pero debe ejecutarse la finalización del ramal de Vadollano y que se haga esa playa de vías dentro del Parque de Santana, que ya está proyectada”, dijo Fernández. Todos los partidos se sumaron a la iniciativa de Linares Primero, resultando aprobada por unanimidad.

El último punto del orden del día fue la proposición de la Alcaldía sobre una Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores de Digitex (actual Comdata Group). Se trata de una moción conjunta que fue compartida y apoyada por todos los grupos para mostrar el respaldo a la plantilla de dicha empresa, ubicada en La Carolina, y especialmente a las 78 personas que se verán afectadas por el ERE presentado a nivel nacional por la compañía. “Mañana a las diez hay una reunión de todos los alcaldes de la comarca con el comité de empresa de Digitex para mostrar su apoyo de todas las ciudades a los trabajadores. Cada vez que hay un problema en una empresa de la comarca norte o del entorno de la Nacional IV afecta a esta ciudad”, dijo el el alcalde, Raúl Caro. En ese sentido, Carmelo Gragera, portavoz de IU, señaló la necesidad de “hacer un frente común por la defensa del empleo porque nos afecta a todos”.