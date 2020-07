El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, tiene una carta sobre la mesa en la que doce plataformas ciudadanas de la provincia le piden a las claras que se posicione sobre el “incumplimiento del Gobierno de Pedro Sánchez con Jaén”, dicen, respecto a la parte que ha de aportar Madrid a la ITI jiennense. Y es que pasan los meses y cumplirán los plazos que marca Europa para que Jaén ponga en marcha los proyectos de los 443 millones de euros (más de 70.000 millones de las antiguas pesetas) que fueron otorgados a esta provincia con cargo a los fondos de la ITI (Inversión Territorial Integrada), ante las graves cifras de paro y despoblación que acumula y cuyo fin es mitigar esos efectos y revertir la situación.

Del total, 223 millones corresponde aportarlos a la Junta de Andalucía, en tanto que al Gobierno competen los otros 220 millones de euros. De hecho, la Junta ya puso en marcha las mesas de participación con agentes sociales y económicos y está seleccionando proyectos para ver cuáles son viables o no según los requerimientos de Europa. Por el contrario, el Gobierno sigue callado y sin decir nada, sin constituir mesas y sin aprobar su parte económica, y por eso las 12 plataformas piden al PSOE de Jaén que defienda los intereses de esta provincia por encima de las siglas. De hecho, hace varios meses las plataformas ya mandaron escritos a los diputados de Jaén pidiéndoles que reclamaran el dinero al Gobierno y para que fuera aprobado en un Consejo de Ministros. Todo sigue igual y nada se sabe de los 220 millones de euros “que son de la provincia de Jaén”, afirman las plataformas, por lo que urgen al máximo responsable del PSOE en Jaén, Francisco Reyes, a que suba a Madrid a pedirle sin demora al presidente Sánchez “lo que es de Jaén”.

La ITI se aprobó para Jaén tras la lucha y reivindicación de diversas plataformas altruistas de la provincia. Fueron ellas las que solicitaron la ITI y lograron aunar el consenso de las distintas administraciones y por ello no están dispuestos a que se deje pasar esta oportunidad que, aunque no la consideran la panacea, sí la ven como un plus “por el que hemos peleado muy duro, que está ahí por nuestro empeño y Jaén no puede dejar pasar esta oportunidad”, manifiestan desde las plataformas ciudadanas Jaén Merece Más, Todos a Una por Linares, Valdepeñas Vale, En Favor de la A32, Renacer Cámara Comercio Jaén, asociación Amigos del Ferrocarril Jaén, plataforma en Defensa del Ferrocarril de Jaén, asociación de Amigos del Ferrocarril Linares/Baeza , asociación Plataforma de Jubilados por Jaén, plataforma en Defensa del Ferrocarril de Linares/Baeza y de Jaén, plataforma Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones y la Coordinadora de Jaén por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

