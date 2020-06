Los establecimientos del sector de Alojamientos de la provincia de Jaén han comenzado abrir su puertas en esta semana aprovechando el final del estado de Alarma para ver como está la reserva de habitaciones, la apertura se está llevando a cabo con el mínimo de las plantillas.

No se han marcado ninguna fecha oficial, puesto que cada uno ha decidido en función de su clientela la apertura, si bien será a partir de primeros de julio cuando se registre el mayor número de aperturas.

Hay que tener en cuenta que con el fin de estado de alarma existe la posibilidad de viajes entre provincias con lo que es más atractivo para los empresarios la apertura de los establecimientos de la provincia de Jaén.

La tónica general de los empresarios es de expectativa ante la recuperación del sector del turismo. De momento la respuesta de reservas está siendo aceptable a partir del día 15 de julio que es cuando se están iniciando las reservas de este año. Las previsiones son buenas, por el nivel que lleva e incluso se podría hablar de ocupación a partir del 15 de julio y agosto en torno al 80% en las zonas de turismo, especialmente las zonas de parques naturales .

Para José Ayala, presidente de la patronal provincial, hay expectativas interesantes, pero que todavía hay empresarios que están pensando su apertura y puede que más de un establecimiento no habra hasta septiembre y puede que alguno cierre definitivamente.

Recuerda que el sector no ha tenido ningún tipo de ayuda, que les obligaron a cerrar a mediados de marzo, que ahora han tenido que realizar inversiones para poder abrir y que a pesar de estar animado el mercado, no deja de ser una incógnita como se puede desarrollar.

