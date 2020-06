La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Lozano, ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con la reactivación de la economía jienense, con medidas de estímulo a través de la inversión pública e iniciativas de apoyo a empresarios, autónomos y trabajadores. “El Gobierno ha tomado la iniciativa para dar respuesta a la situación de impasse económico generada por la pandemia, escuchando a los sectores productivos y apoyando su vuelta a la actividad con medidas concretas y útiles. A ello se añade el impulso de la inversión pública que incentiva el movimiento económico. Un trabajo intenso llevado a cabo desde un clima de diálogo y fomento de la unidad con todas las fuerzas políticas, que ha sido siempre la línea de este Gobierno, pero que ahora es más necesario que nunca para recuperar la confianza de los empresarios y los consumidores en nuestra economía”, ha afirmado Maribel Lozano.

La delegada ha hecho un llamamiento a la “prudencia de los ciudadanos para no dar ni un paso atrás en el control de la pandemia”. “El peligro no ha desaparecido, sigue ahí. No podemos relajarnos, debemos redoblar esfuerzos con las medidas higiénicas de protección, manteniendo el distanciamiento social para protegernos a nosotros mismos, pero también a los demás. Si entre todos logramos no retroceder, no solo estaremos protegiendo nuestra salud, sino también la salud de nuestra economía. Todos estamos unidos en este reto de seguir avanzando frente al Covid-19”, ha añadido la delegada. Maribel Lozano ha participado en la reunión del Patronato de la Fundación Estrategias que ha abordado un informe sobre el impacto de la crisis del Covid-19 en la economía jienense.

Estímulo de inversión pública

La delegada ha considerado “fundamental” la celebración de la reunión y la reactivación de las Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia del II Plan, para seguir trabajando en los proyectos resultantes de la planificación estratégica de la provincia, ahora alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), la Agenda 2030. “La Junta está comprometida con los proyectos del II Plan Estratégico de Jaén, que ahora más que nunca son necesarios, ya que propician la inversión pública, y con ello, un estímulo para la recuperación económica. Un compromiso reflejado en el dato objetivo de que somos la administración pública que mayor número de proyectos lidera en dicho plan, año tras año”, ha señalado la delegada.

En referencia a la situación generada por el Covid-19, Maribel Lozano ha explicado que la Junta de Andalucía ha articulado una respuesta ágil y eficaz frente a la pandemia con el triple objetivo de velar por la salud pública, reactivar la economía andaluza y proteger a la población más vulnerable. “Este Gobierno, desde el inicio de la crisis, ha hecho todo lo posible por anticiparse, poniendo en marcha una amplia batería de medidas en los ámbitos sanitarios, social y económico destinadas a proteger la salud, el entorno social y la economía ante esta pandemia. Iniciativas que no miran sólo al presente más inmediato, sino que tienen vocación de futuro, actuando como palanca de cambio que facilite la evolución hacia un nuevo modelo que pivote sobre la educación, integración social, Andalucía verde, innovación, digitalización, empleo y emprendimiento”, ha asegurado Maribel Lozano.

Discriminación positiva

Un esfuerzo y un compromiso del Gobierno andaluz en la lucha contra el coronavirus y para la recuperación social y económica que ha favorecido especialmente a nuestra provincia: “La discriminación positiva a la provincia de Jaén se ha vuelto a hacer patente en la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), con 16,69 millones para nuestra provincia, 5 millones más por tratarse de una zona objeto de una Inversión territorial Integrada”, ha subrayado la delegada que también se ha referido a los 32 millones de euros en licitaciones de infraestructuras hidráulicas en 2020 en la provincia como ejemplo de la apuesta del Ejecutivo andaluz por Jaén. La delegada ha recordado que el ejecutivo “priorizó desde el primer momento la atención a las necesidades de la población más duramente afectada por la crisis, con la mayor anticipación y celeridad posible, a través de la Renta Mínima de Inserción Social, el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios, los proyectos de Garantía Alimentaria y las Ayudas Económicas Familiares, que conjuntamente han supuesto más de 5,7 millones en nuestra provincia.

La delegada también ha hecho hincapié en “el inequívoco apoyo a los trabajadores a través de medidas sociales que están dando soluciones reales a los autónomos, pymes y familias ante la paralización social y económica que, a nivel andaluz, ha movilizado más de 1.000 millones de euros”. “Estamos trabajando desde el minuto uno para para impulsar los proyectos que necesita esta provincia en este momento, para resolver problemas y poner el palito en la rueda para que siga girando. A ello responde la puesta en marcha de ambiciosos programas que van desde la modernización y reforma de las infraestructuras educativas, hasta el nuevo empuje a la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas y las de abastecimiento de agua; el apoyo al olivar y a la industria agroalimentaria; la aprobación del Plan turístico de grandes ciudades para la capital, el apoyo a los municipios a través del programa financiero a las poblaciones con menos población, la iniciativa AIRE o la reactivación del obra pública que alcanza a nuestra red viaria o al urbanismo y vivienda”, ha concluido la delegada.