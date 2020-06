El Ayuntamiento de Linares se ha reunido esta mañana en una sesión plenaria extraordinaria a petición del grupo municipal Linares Primero, para informar acerca de las actuaciones que se han llevado a cabo durante la pandemia. Además, durante el Pleno analizaron el impacto de la crisis sanitaria y economía en el municipio. El acto comenzó guardando un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, especialmente, por el funcionario víctima de la enfermedad. Tras el mismo, unánimemente, el Pleno llegó al acuerdo de rendir homenaje a los voluntarios y voluntarias de esta pandemia. La fecha aún se encuentra por determinar.

Tras esta decisión, el alcalde tomó la palabra para comenzar a informar acerca de las diversas y extensas actuaciones que se han llevado a cabo en la ciudad desde marzo hasta junio, durante el estado de alarma decretado en el país. Las mismas, están divididas en diferentes capítulos según las áreas.

En primer lugar, en cuanto al material de protección suministrado por el Ayuntamiento, han sido más de 50.000 mascarillas las que se han creado. Raúl Caro destacó que “ha sido una oleada de solidaridad imparable”. Se han entregado más de 130.000 viseras y máscaras protectoras y se ha recibido material de diversas administraciones como la Diputación Provincial que aportó 5.000 mascarillas o 1.050 de la Junta de Andalucía.

Autónomos

Por otro lado, en cuanto a las medidas económicas, Caro hizo hincapié en los diversos programas que desde el Consistorio se han puesto en marcha para paliar la situación por la que están pasando muchas empresas y autónomos que tuvieron que cesar su actividad el pasado mes de marzo. Así, se recordó el Plan Re-Activa Linares, con una dotación de 800.000 euros, que cuenta con 20 medidas de apoyo al sector empresarial de la ciudad. El sector también cuenta con 300 ayudas, de 700 euros cada una, en beneficio de los autónomos que también poseen el programa SOS Autónomos, donde se les presta apoyo de asesoramiento. Al hilo de esta cuestión, el socialista Daniel Campos criticó que “en la ciudad, 250 autónomos se han quedado fuera de esa ayuda de 700 euros, incluso hay algunos que no tenían conocimiento de esa convocatoria”. Además, añadió que “deben abrir la mano para que podamos aportar ideas. Tenemos la mano tendida para llegar a donde ustedes no lo hacen”. Respecto a este asunto, la concejala de Economía y Hacienda, Noelia Justicia, respondió que “nosotros no hemos mentido en ningún momento. Hemos aprobado una convocatoria y en cuanto se tramiten las solicitudes los beneficiarios recibirán sus incentivos”.

Guías

En otro orden de asuntos, el edil Campos se refirió a las guías puestas a disposición de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Linares en relación a las normas a seguir para el teletrabajo. Ante este asunto, el socialista criticó que no se tuvieran en cuenta las guías que ellos mismos crearon con diferentes propuestas en materia de seguridad. Por su parte, Javier Bris, le respondió asegurando que “nosotros fuimos los primeros en crear una guía de teletrabajo para los funcionarios y, de hecho, la pusimos en conocimiento de los trabajadores el pasado mes de marzo. Ustedes, un mes y medio más tarde, presentaron la suya, con lo cual, actuaron tarde”.

Parados

Otro tema de actualidad tratado en este análisis de la situación actual de la ciudad fue el desempleo. En este asunto, fue de nuevo el socialista Daniel Campos quien recriminó al equipo de Gobierno las malas cifras del desempleo en el municipio, alegando que existen 1.700 parados más desde hace un año, juntos cuando el actual Gobierno tomó posesión. Ante tal afirmación, Raúl Caro le respondió asegurando que “esa cifra no es cierta, pero, además, nosotros no tenemos la culpa de ella puesto que los ayuntamientos no tienen competencia en empleo”.

Una vez finalizadas las intervenciones, fue el turno del portavoz de Izquierda Unida, Carmelo Grajera que valoró positivamente las actuaciones del equipo de Gobierno durante la pandemia. Además, puso al partido a plena disposición de los ciudadanos para que acudan a él si fuera necesario para echarles una mano o guiarles “en lo que haga falta”. Por último, Juan Fernández, portavoz de Linares Primero, hizo un repaso de lo acontecido desde el inicio de la pandemia, valoró como positivas las medidas impuestas por el Consistorio, pero apuntó la reformulación del diseño de los servicios sociales en Linares.